Sectorul berii susține agricultura în 78% dintre județele României

Industria berii contribuie la susținerea agriculturii românești prin parteneriate între fermieri, procesatorii de malț și fabricile de bere, cu activități desfășurate în 78% dintre județele țării, potrivit Asociației Berarii României.

Reprezentanții sectorului au prezentat luni, în cadrul Comisiei pentru Agricultură din Camera Deputaților, propuneri pentru consolidarea lanțului de aprovizionare local și menținerea investițiilor.

Peste 95,5% din consumul intern de bere este acoperit de producția realizată în România, iar aproximativ 80% din orzul de bere și hameiul utilizate provin din culturile locale.

Sectorul generează 57.800 de locuri de muncă pe întregul lanț valoric, dintre care aproximativ 9.000 în agricultură.

În 2025, piața berii a coborât la 14,4 milioane de hectolitri, cel mai redus nivel menționat de industrie. Datele preliminare pentru 2026 indică o continuare a contracției.

Reprezentanții sectorului pun evoluția în principal pe seama majorărilor accizelor din ultimele 18 luni și avertizează că scăderea afectează producția locală și locurile de muncă.

La nivel național, orzul ocupă aproximativ 580.000 de hectare, dintre care circa 88.000 de hectare sunt cultivate cu orz pe două rânduri, utilizat pentru fabricarea berii. Culturile de orz de bere sunt prezente în 32 de județe. Hameiul este cultivat pe aproximativ 150 de hectare, în Alba, Sibiu și Mureș, de patru producători.

Un element central îl reprezintă contractele tripartite dintre fermieri, malțării și fabricile de bere. Încheiate înainte de semănat, acestea oferă prețuri minime garantate și preluarea recoltei care respectă cerințele contractuale.

Potrivit reprezentantului Soufflet Malt, aproximativ 600 de cultivatori beneficiază de astfel de parteneriate, iar voucherele acordate fermierilor acoperă circa 45% din costul semințelor achiziționate.

Președintele Comisiei pentru Agricultură, deputatul Ionel Ciunt, a susținut necesitatea unor măsuri legislative și de finanțare pentru stimularea culturilor de orz și hamei.

La rândul său, directorul general al Berarii României, Constantin Bratu, a cerut predictibilitate fiscală pentru păstrarea valorii adăugate și a locurilor de muncă în țară.

Industria solicită un cadru stabil care să sprijine producția autohtonă și să reducă dependența de importuri.