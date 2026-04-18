Care este cea mai bună mașină de familie. Dacia Jogger nu lipsește din top

Jurnaliștii auto din Marea Britanie au stabilit cele mai bune mașini de familie. Pe primul loc nu se află un SUV, ci un model break apreciat pentru echilibrul dintre utilitate și plăcerea de a conduce.

Alegerea unei mașini de familie rămâne una dintre cele mai importante decizii financiare pentru un șofer. Vehiculul trebuie să ofere spațiu, fiabilitate și costuri de utilizare rezonabile, dar și versatilitate pentru nevoile zilnice.

În aceste condiții, o echipă de jurnaliști auto de la publicația britanică Autocar a realizat un clasament al celor mai bune mașini de familie disponibile pe piață. Rezultatul contrazice tendința actuală dominată de SUV-uri.

Pe primul loc s-a clasat BMW 3 Series Touring, versiunea break a cunoscutului Sedan. Alegerea a fost justificată prin combinația dintre funcționalitate și experiența de condus.

Jurnaliștii Keith WR Jones și Sam Phillips au explicat: „Versiunea break Touring a modelului BMW Seria 3 este alegerea potrivită dacă ești convins că viața de familie și plăcerea de a conduce nu trebuie să se excludă reciproc.”

Aceștia au evidențiat și versiunile disponibile, precizând: „M340i este un break de performanță remarcabil, care îndeplinește cerințele unei mașini de familie și, în același timp, este plăcut de condus. În același timp, versiunea plug-in hybrid 330e va atrage șoferii de mașini de serviciu și flotele. Combinația sa de performanță și eficiență rămâne una de referință în segment.”

Modelul nu este însă lipsit de critici. Printre punctele slabe menționate se numără lipsa unei motorizări diesel, un portbagaj mai mic comparativ cu rivalii și costurile ridicate atunci când sunt adăugate opțiuni suplimentare.

Pe poziția a doua se află Dacia Jogger, un model apreciat pentru raportul dintre preț și utilitate. Marca Dacia este cunoscută pentru oferirea unor vehicule accesibile, iar Jogger continuă această direcție.

Modelul a fost descris ca fiind „eficient din punct de vedere al spațiului” și capabil să ascundă bine compromisurile specifice unui preț redus. Totuși, jurnaliștii au notat și unele limitări, precum absența unor sisteme de asistență pentru șofer, rafinamentul redus al motorizărilor mai mici și accesul dificil la al treilea rând de scaune.

În concluzie, aceștia au spus: „Jogger este mașina de familie ideală, capabilă să acopere toate nevoile, cu spațiu pentru șapte pasageri și un interior robust, suficient de rezistent pentru a face față copiilor, prietenilor lor și tuturor lucrurilor care vin la pachet cu aceștia.”

Pe locul al treilea se situează Volkswagen Golf Mk8.5, un model cu o istorie de peste 50 de ani. Cea mai recentă versiune, Mk8.5, a fost remarcată pentru îmbunătățirile aduse tehnologiei.

Publicația a evidențiat varietatea de opțiuni disponibile, inclusiv variante mai sportive sau mai luxoase. În același timp, au fost menționate și câteva neajunsuri, precum spațiul mai redus al portbagajului, prețul mai ridicat și unele îngrijorări legate de fiabilitatea sistemelor tehnologice.

Jurnaliștii au spus: „Cea mai recentă versiune, Mk8.5, continuă să ofere mobilitate potrivită pentru familii, adaptată unei game variate de bugete și cerințe de performanță, chiar și într-o perioadă dominată de SUV-uri.”