Bigster, relansat sub un nou model de break. Ce dotări va avea Dacia Spacer și când va ajunge pe piață

Dacia pregătește extinderea ofertei în segmentul mediu „C”, iar viitorul model cu codul „C-Neo” ar putea purta numele Spacer, potrivit informațiilor publicate de Automobile Magazine. Numele nu a fost confirmat oficial, dar ar părea potrivit pentru un break cu design generos și practic, aliniat seriei de modele voluminoase precum Duster sau Bigster.

Noul Spacer va miza pe spațiu și confort. Conform sursei, lungimea ar urma să fie de aproximativ 4,60 metri, similară sau ușor mai mare decât Bigster, cu o formă care să asigure volume interioare ample.

Din punct de vedere al platformei și motorizărilor, modelul ar prelua elemente de la Bigster, inclusiv propulsoare pe benzină cu micro-hibrid de 140 CP, GPL de 140 CP sau hibrid de 155 CP, transmisie 2×4 sau 4×4 și echipamente moderne precum scaun șofer electric, pilot automat adaptiv sau consolă centrală.

Prima apariție publică ar putea avea loc la Mondial de l’Auto 2026 de la Paris, urmând ca lansarea pe piață să fie programată la începutul anului 2027.

Marca Dacia a înregistrat o evoluție solidă în 2025, cu vânzări totale de 697.408 vehicule, în creștere cu 3,1% față de anul anterior. Aceasta depășește astfel pragul de 10 milioane de unități comercializate de la lansarea mărcii în 2004. În Europa, Dacia a înmatriculat 601.765 de vehicule, obținând o cotă de piață de 7,9% și confirmând succesul modelelor accesibile combinate cu design modern.

SUV-ul Bigster s-a remarcat drept cel mai bine vândut model al mărcii și cel mai popular C-SUV în rândul clienților privați în a doua jumătate a anului 2025.

Performanța acestuia subliniază strategia Dacia de a consolida prezența în segmentul mediu, pregătind terenul pentru noi lansări în 2026.

Dacia a făcut și progrese importante în electrificare. Vânzările de modele hibride, în special Duster și Bigster, s-au dublat, crescând cu 121,7% și reprezentând acum 19,2% din totalul vânzărilor, echivalentul unui autoturism din patru vândut fiind electrificat.

La nivel de grup, Renault a raportat o creștere de 3,2% a vânzărilor, ajungând la 2,33 milioane de vehicule, susținută de o creștere de 10% a autoturismelor, în timp ce vehiculele utilitare au înregistrat un declin de 16,5%. Fabrice Cambolive, director de creștere al grupului, a subliniat că rezultatele reflectă alinierea dintre strategia de produs, politica comercială și complementaritatea mărcilor și tehnologiilor, consolidând poziția Renault și Dacia pe piețele europene și internaționale.