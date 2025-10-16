Când va putea adera România la OCDE. Procesul este în fază avansată, anunță MAE

România se apropie de finalul unuia dintre cele mai importante procese de integrare internațională din ultimele decenii. Țara noastră ar putea deveni membră a OCDE la începutul sau în cursul anului viitor, potrivit lui Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe și coordonator național al procesului de aderare.

„Sunt ţări cu economii puternice – 70% din producţia şi comerţul global au loc în reţelele OCDE, precum şi 90% din investiţiile străine directe. Vedem, aşadar, cât de importantă este această organizaţie, care sperăm că va primi România la începutul anului viitor sau în cursul anului viitor, depinde de cum ne mişcăm noi”, a declarat Niculescu.

Aderarea la OCDE ar urma să aducă o serie de avantaje directe, printre care un climat investițional mai stabil, îmbunătățirea calității guvernării și o creștere a încrederii investitorilor internaționali. Organizația funcționează ca un cadru de cooperare între statele membre, oferind modele de bune practici și standarde care pot contribui la o administrație publică mai performantă.

„OCDE este o extraordinară şcoală de guvernare. Vom avea o guvernare mai bună şi o creştere a ratingului de ţară, un aspect esenţial pentru economie”, a explicat el la Profit Health.forum - Viitorul sănătăţii: între reformă, provocări şi soluţii durabile - Ediţia a XVI-a.

Un alt avantaj major al calității de membru OCDE îl constituie accesul la bazele de date și la analizele comparative între țările membre. Organizația este recunoscută pentru fiabilitatea informațiilor publicate în domenii precum educația, economia, mediul sau sănătatea. Aceste date, acceptate la nivel internațional, pot fi folosite pentru fundamentarea deciziilor de politică publică, pentru evaluarea progresului și pentru identificarea unor modele de succes din alte state.

Accesul la astfel de instrumente va permite României să-și compare performanțele cu cele ale altor țări și să își adapteze strategiile în funcție de experiențele pozitive din cadrul organizației.

Procesul de aderare a început în 2022, iar România a trebuit să închidă 25 de capitole de evaluare. Dintre acestea, 15 sunt deja finalizate, iar autoritățile estimează că până la finalul acestei săptămâni va fi închis încă unul. Într-un scenariu optimist, România ar putea finaliza întregul proces în 2026.

Printre capitolele deja finalizate se numără cel dedicat sănătății, care a presupus o evaluare complexă realizată cu sprijinul Ministerului Sănătății și al Agenției Naționale pentru Managementul Calității în Sănătate. Luca Niculescu a amintit că acest pas a fost unul dificil, dar esențial pentru avansarea negocierilor.

Un raport detaliat privind sistemul sanitar românesc, elaborat în parteneriat cu OCDE, urmează să fie publicat până la finalul acestui an. Documentul va oferi o imagine realistă asupra punctelor tari și slabe ale sistemului, servind drept bază pentru viitoarele politici publice din domeniu. Oficialul MAE a precizat că acest raport nu este doar o formalitate, ci un instrument de lucru care poate ajuta decidenții să planifice reforme coerente și să prioritizeze investițiile în sănătate.

Aderarea la OCDE nu va însemna sfârșitul reformelor, ci începutul unei etape noi, bazate pe monitorizare continuă, evaluare și adaptare la standardele internaționale. Organizația funcționează pe principiul dialogului constant între statele membre, iar politicile sunt ajustate periodic în funcție de noile provocări economice și sociale.

Potrivit lui Luca Niculescu, România va trebui să mențină un contact permanent cu experții OCDE și să continue procesul de modernizare instituțională și administrativă. În acest fel, apartenența la organizație va deveni nu doar o recunoaștere formală, ci un instrument real de dezvoltare și eficientizare a statului.