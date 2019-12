„Avem o soluție de a scoate romii din Centrul Vechi, reamenajăm totul. Oricât ne-ar costa, merită scoși romii din Centrul Vechi. Avem soluții. Prima dată trebuie curățenie și abia apoi poți face ceva acolo” – afirmația îi aparține vicepreședintelui USR Botoșani, Adrian Hobjilă și a stârnit un val de critici, în special pe rețelele de socializare. Mai ales că, admite chiar politicianul, mulți dintre cei ce locuiesc în Centrul Vechi sunt proprietari sau au forme legale.

Întrebat la RFI despre intențiile sale, Adrian Hobjilă susține că nu a vrut să dea o conotație negativă. La Botoșani, romii din Centrul Vechi sunt ca steliștii din Ghencea sau ca dinamoviștii din Ștefan cel Mare – justifică Hobjilă, care își cere, la pachet, scuze:

Adrian Hobjilă: În primul rând, Alex, eu sunt membru USR. Nu știu dacă știai treaba asta, dacă ai aflat.

Reporter: Sigur că știam.

A.H: Știai. A fost o prezentare a unor proiecte pentru Botoșani la USR. Printre altele, a fost și refacerea centrului vechi, a centrului istoric al Botoșaniului. Ce cartiere, ce clădiri frumoase! Ceva gen Brașov, Sibiu, cam așa ar arăta centrul la noi. În cadrul acestui proiect am scăpat o expresie total nefericită și total nepotrivită, că înainte de a reface și a reamenaja centrul vechi, ar trebui să scoatem romi de acolo.

Îmi cer și pe această cale scuze față de comunitatea romă. În următoarele două, trei zile am primit tot felul de injurii, tot felul de epitete, rasist, xenofob, fascist. Am făcut o postare pe Facebook pe pagina personală, fără niciun cuvânt despre grup. Din tot ce am prezentat noi în proiectul de refacere a centrului vechi a fost extrasă numai partea asta total nefericită. Pentru a putea face curățenie și pentru a putea face ceva în centrul vechi, trebuie să scoatem comunitatea de romi de acolo. E jale. Acolo nu se mai circulă noaptea, nu se mai circulă ziua.

Rep: Cei care locuiesc acolo sau populează centrul vechi, indiferent de etnie, au forme legale sau pur și simplu stau acolo ilegal?

A.H: Majoritatea are forme legale. Între timp au devenit proprietari, stau cu chirie și plătesc chirii la societatea administrației locale.

Rep: Cum vă propuneți dumneavoastră să îi scoteți de acolo, așa cum v-ați exprimat dumneavoastră, din moment ce oamenii au formele legale?

A.H: Nu era o idee de scos cu forța. Era o idee de negociere cu ei, de vorbit cu ei, de înțelegere. Prima data era vorba de pietonalul din centrul vechi. Prima dată ar trebui amenajat pietonalul din centru, apoi fațadele clădirilor și abia după aceea, când se intra în etapa de refacere a structurii clădirilor din centrul vechi, se ajungea la problema locuitorilor din centrul vechi.

Fiecare caz în parte ar fi fost discutat, dacă era cazul de cumprat, de schimb de apartamente. Soluții s-ar fi găsit. De asta a fost și expresia „oricât ne-ar costa, centrul istoric al Botoșaniului merită”.

Rep: Credeți că toți cei care locuiesc în centrul vechi și insist pe partea cu formele legale, pot fi băgați în aceeași categorie? Poate sunt oameni și oameni ca peste tot.

A.H: În Botoșani e curentul ăsta ca atunci când vorbești de centrul vechi, toată lumea să spună romii din centrul vechi. Este vorba asta împământenită. Ca și cum ai spune steliștii din Ghencea, dinamoviștii din Ștefan cel Mare. A fost scăparea și greșeala mea pentru care, sincer, nu am căutat să îmi cer scuze. Nu sunt rasist, nu sunt homofob, nu sunt xenofob, nu sunt fascist. Efectiv a fost o scăpare. A început să se rostogolească un bulgăre.

Rep: În opinia dumneavoastră, Facebook este spațiu privat sau spațiu public?

A.H: Este clar că este spațiu public. Nu are cum să fie spațiu privat. Apropo de like-ul la postare, era pagina mea personală și am dat like la toate comentariile din postare și celor care mi-au convenit și celor care nu mi-au convenit, la toate. Eu văd like-ul ca o modalitatea ca autorul comentariului să vadă că am citit comentariul lui. Sunt de acord cu toate comentariile, chiar dacă îmi plac, chiar dacă nu.

Mi se pare o deschidere spre dialog. Nicidecum dacă am dat like cuiva care m-a înjurat nu înseamnă că îmi plac cei care mă înjură sau dacă am dat un like unora care îi înjură pe alții nu înseamnă că îmi place categoria aia.

Rep: Domnule Hobjilă, centrul vechi este o zonă sigură? Dacă vine un turist la Botoșani, după o anumită oră este în regulă să meargă acolo sau considerați că pot fi anumite probleme?

A.H: Nu este oră la care să fie sigur. Nu după o anumită oră.

Rep: Poliția din Botoșani și organele de lege de ce nu fac ceva ca să transforme zona aceea într-un loc sigur?

A.H: Asta am vrea și noi. O să facem apel la autorități, la toți. Nu știu să vă spun de ce a ajuns în halul ăsta zona respectivă.

Rep: Mai țineți minte cazul de la Baia Mare, unde primarul a făcut un zid?

A.H: Da, știu cazul. Am auzit de el. Până la urmă, am înșeles că acel zid a fost declarat legal.

Rep: Cum vi se pare soluția?

A.H: Este o soluție urâtă. Nu se justifică să faci o enclavă în care să îngrămădești niște oameni, să faci hotar între comunități, să treci cu buletinul sau cu altceva dintr-o parte în alta. Nu. Sunt soluții de integrare, de civilizat anumițio oameni cu porniri anti lege. Nu e asta o problemă.

Rep: Sau care au o lipsă de educație. Poate ar trebui programe de educație?

A.H: Probabil știți și testele Pisa. Știți rezultatele. Totul pornește de la educație”, scrie flux24.ro.

