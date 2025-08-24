EVZ Special Camera de Comerț avea rang de minister în timpul lui Alexandru Ioan Cuza







Camera de Comerț avea rang de minister în timpul lui Alexandru Ioan Cuza. Istoria evoluției economiei naționale este plină de momente deosebite!

Camera de comerț își are originea în a doua jumătate a secolului XIX. Când practic, economia se desprinde definitiv de „trocul” medieval.La mijlocul secolului al XIX-lea, într-o țară încă tâ­nără, în care meseriile se învățau mai mult „din ta­tă-n fiu”, ideea unei Came­re de Comerț părea revoluționară. Nu era o invenție locală, ci o preluare a unui model occidental de organizare economică: instituții autonome, dar cu greutate publică, menite să regle­ze, să reprezinte și să sprijine dezvoltarea unui stat tânăr.

Camera de Comerț în perioada lui Cuza este un mic minister de finațe regional. Camera de Comerț este în fiecare regiune în ambele Principate. Au fost 15 Camere de Comerț fondate în România după 1859. Alexandru Ioan Cuza a preluat prin economiștii săi, de talia unui Ludovic Steege, modelul francez.

Fără îndoială, Camera de Comerț nu putea exista fără adoptarea unui Cod fiscal. Evident, a fost și un cod de procedură fiscală. Ca și Codul Civil și de Procedură Civilă, Codul Fiscal a fost pe model francez, napoleonian. Nicolae Kretzulescu și Mihail Kogălniceanu au fost doi șefi de guvern performanți. Ei au asigurat desprinderea definitivă de Evul Mediu românesc.

