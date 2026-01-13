Călin Georgescu a pierdut în instanță. Acum e obligat să plătească

Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu este obligat să achite amenda de 50.286,80 lei aplicată anul trecut de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) pentru încălcarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal, potrivit unei informări oficiale a instituției din iulie 2025.

Amenda a fost aplicată pentru perioada 6 decembrie 2024 – 3 aprilie 2025, interval în care Georgescu ar fi stocat și accesat informații prin module cookies fără consimțământul expres al utilizatorilor și fără a-i informa corespunzător.

Vara trecută, ANSPDCP a concluzionat că, în cadrul investigației demarate în urma unei sesizări, s-a încălcat Legea 506/2004 și Regulamentul european 2016/679.

În timpul investigației, ANSPDCP a constatat că site-ul fostului candidat permitea stocarea de date pe dispozitivele utilizatorilor prin module cookies fără consimțământ, contrar legislației. De asemenea, formularul de contact disponibil pe platforma sa colecta date personale (nume, e-mail, telefon) fără a informa persoanele vizate conform art. 12-14 din Regulamentul european.

„În cadrul investigației s-a constatat că, în perioada 06.12.2024 - 03.04.2025, în momentul accesării site-ului operatorului, a fost posibilă stocarea și accesarea informațiilor stocate pe echipamentele utilizatorilor, prin instalarea de module cookies, fără a obține în prealabil consimțământul expres al utilizatorilor și fără ca aceștia să fie informați, raportat la prevederile art. 4 alin. (5) din Legea nr. 506/2004”, preciza ANSPDCP.

Călin Georgescu a contestat amenda în instanță, cerând Tribunalului Ilfov anularea procesului-verbal, însă judecătorii i-au respins contestația: „Respinge plângerea, ca nefondată”. Decizia tribunalului nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs în termen de 30 de zile de la comunicare. „Calea de atac se depune la Tribunalul Ilfov”, se mai menționează în documentul instanței.

Pe lângă acest caz, Călin Georgescu rămâne sub control judiciar într-un alt dosar, în care Tribunalul București a menținut decizia Judecătoriei Sectorului 1 privind acuzații de propagandă legionară și promovarea unor persoane implicate în genocid și crime de război.

Rechizitoriul vizează 22 de inculpați, inclusiv Georgescu și Horațiu Potra, acuzați că ar fi pus la cale acțiuni violente în contextul anulării alegerilor prezidențiale de către CCR în decembrie 2024. Procurorii susțin că planurile acestora ar fi creat un risc major pentru securitatea națională și ordinea constituțională a țării.