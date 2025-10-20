Bugetul Chișinăului, în impas. Primăria funcționează în continuare cu alocări provizorii

Republica Moldova. Anul 2025 se apropie de final, însă municipiul Chișinău nu are nici acum un buget aprobat. După eșuarea celei de-a opta tentative de votare a bugetului pentru anul curent, primarul Capitalei, Ion Ceban, a acuzat din nou consilierii municipali ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și ai Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) că ar fi blocat intenționat subiectul.

„Acest lucru a fost făcut strict din considerente politice. Spre mare regret, bugetul a fost prezentat pentru a opta oară în acest an în Consiliul Municipal Chișinău, însă, cu votul acestor două fracțiuni, a fost din nou exclus de pe ordinea de zi”, a declarat Ceban luni, 20 octombrie, în cadrul ședinței serviciilor Primăriei Chișinău.

Primarul a menționat că propunerile consilierilor considerate „rezonabile” au fost incluse în proiectul bugetului pentru anul 2025.

„Atât propunerile PAS, cât și cele ale socialiștilor, cele rezonabile, s-au regăsit în proporție de aproximativ 80% în documentul prezentat public. Ceea ce nu am putut accepta, și am menționat de mai multe ori, ține de competențele Guvernului”, a explicat edilul.

Ion Ceban a precizat că proiectul de buget este unul orientat către cetățeni și conține o componentă socială consistentă.

„Peste 60% din alocări sunt destinate educației, protecției sociale și serviciilor pentru cetățeni. Primăria Chișinău este singura entitate administrativă care oferă peste 100 de servicii sociale, dintre care 40 sunt unice în Republica Moldova și în regiune”, a subliniat primarul.

El a adăugat că proiectul bugetului pentru anii 2025 și 2026 va continua să integreze anumite propuneri, în funcție de „modul în care se vor comporta colegii din Consiliul Municipal”.

Președinta fracțiunii PAS din Consiliul Municipal Chișinău, Zinaida Popa, a calificat declarațiile edilului drept false.

„Este o minciună, un fals. Dacă veți consulta varianta bugetului propus spre aprobare, veți observa că nu se regăsește asistența personală, compensațiile la căldură și nici cele 50 de milioane în plus pentru procurarea de autobuze. Ion Ceban caută, prin voturile consilierilor, să se spele pe mâini pentru cheltuielile efectuate după bunul său plac”, a declarat Popa.

Și președintele fracțiunii PSRM, Adrian Lebedinschi, l-a contrazis pe primarul Ceban. „Primarul trebuie să se apuce de lucru și să lucreze. El a pierdut încrederea care i-a fost acordată”, a spus acesta.

Amintim că Primăria Chișinău operează în prezent cu un buget provizoriu, aprobat prin dispoziția primarului Ion Ceban la 2 ianuarie 2025. Documentul prevede venituri în valoare de 8,17 miliarde de lei și cheltuieli de 8,75 miliarde de lei, ceea ce generează un deficit de aproximativ 580 de milioane de lei.