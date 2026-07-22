Bogdan Costaș a declarat, după revocarea sa de la conducerea interimară a TAROM, că a refuzat mandatul de director general cu puteri depline deoarece nu putea susține decizii care, în opinia sa, ar pune compania în pericol. Fostul șef al operatorului aerian îl contrazice pe ministrul Transporturilor, Radu Miruță, și susține că a inițiat încă din februarie modificarea planului de restructurare, fără să primească un răspuns din partea ministerului.

Declarațiile sale vin după ce Radu Miruță l-a acuzat că nu a refăcut bugetul TAROM pe baza situației reale și că a întârziat demersurile către Comisia Europeană. Separat, surse politice au susținut că fosta conducere ar fi solicitat dublarea remunerațiilor până la aproximativ 65.000 de lei brut.

Fostul director a declarat că procedura pentru recrutarea unui director general cu mandat deplin s-a desfășurat pe parcursul a cinci luni și că a fost informat că a câștigat concursul. După aproximativ o lună de negocieri privind contractul, Costaș a decis să nu preia funcția, susținând că nu putea gira deciziile care ar fi urmat să fie luate la nivelul companiei.

„De cinci luni s-a desfășurat un concurs de recrutare a directorului general. Am participat la acest concurs, am fost anunțat că am câștigat acest concurs și sunt nominalizat pentru acest mandat.

De o lună am negociat contractul. Așa cum v-am spus, am decis să nu accept mandatul, pentru că nu pot gira deciziile care, în opinia mea, pun în pericol viitorul companiei. Nu pot să îmi asum un mandat în care s-ar lua alte decizii ce conduc spre falimentarea TAROM-ului”, a declarat Bogdan Costaș în emisiunea lui Niels Schnecker. Consiliul de Administrație al TAROM i-a revocat miercuri contractul de director general interimar. În locul său a fost numit Cristian Anghel, fost director al Operațiunilor Sol din companie.

TAROM a anunțat oficial schimbarea produsă la conducerea operatorului aerian.

Bogdan Costaș a afirmat că reprezentanții unor companii aeriene străine au participat la întâlniri la Palatul Victoria, în timp ce el nu a reușit să obțină o discuție cu Radu Miruță în ultimele trei luni. Potrivit fostului director, începând cu 3 aprilie au fost transmise șase adrese, iar conducerea TAROM a început acțiunile necesare pentru modificarea planului de restructurare.

„După cum știți, foarte mulți — nu foarte mulți — șefi ai unor companii străine de aviație au avut acces la Palatul Victoria pentru a purta discuții, discuții pe teme de aviație, în timp ce eu, în ultimele trei luni, nu am reușit să am nicio discuție cu ministrul Transporturilor, cu domnul Miruță. Am transmis, din 3 aprilie și până în prezent, șase adrese. Am inițiat acțiuni de modificare a planului de restructurare”, a afirmat Costaș.

TAROM se află în procesul de implementare a unui plan de restructurare care trebuie finalizat în decembrie 2026. Până la expirarea termenului, compania trebuie să demonstreze că este viabilă și că poate obține profit operațional.

Fostul șef al TAROM a respins acuzația potrivit căreia ar fi întârziat procedurile necesare modificării planului de restructurare. El a susținut că a inițiat încă din februarie procesul de renegociere și că au avut loc discuții cu reprezentanții Direcției Generale Concurență din cadrul Comisiei Europene. Potrivit lui Costaș, propunerile rezultate în urma acestor discuții au fost avizate de Consiliul de Administrație al TAROM pe 27 mai și trimise Ministerului Transporturilor pe 2 iunie. Fostul director afirmă că nu a primit niciun răspuns din partea ministerului.

„În luna februarie am inițiat procesul de renegociere, de reajustare a planului de restructurare și vreau să precizez că sunt singurul director executiv care a inițiat acest proces prin Ministerul Transporturilor, Consiliul Concurenței și Comisia Europeană. Am ajuns la niște concluzii cu reprezentanții DG COMP ai Comisiei Europene, am revenit către Consiliul de Administrație, unde am întocmit un plan cu patru coordonate privind reajustarea planului de restructurare, ulterior avizate de Consiliul de Administrație în 27 mai, și pe care le-am transmis pe 2 iunie la Ministerul Transporturilor, de la care nu am primit niciun feedback”, a susținut fostul director.

Afirmațiile sale contrazic poziția prezentată de Radu Miruță. Ministrul Transporturilor a declarat că fostul director nu ar fi făcut niciun demers pentru refacerea bugetului și că ar fi întârziat procedurile privind modificarea planului de restructurare.

Radu Miruță a acuzat conducerea TAROM că a construit bugetul companiei pe baza unor indicatori prea optimiști. Ministrul a indicat un grad de încărcare estimat la 79%, deși nivelul actual ar fi de 65%, precum și un preț al combustibilului de 950 de dolari pe tonă, în condițiile în care compania ar achita aproximativ 1.500 de dolari.

Bogdan Costaș a oferit o altă explicație. Acesta a declarat că bugetul a fost întocmit pe baza indicatorilor incluși în planul de restructurare aflat în vigoare, apoi a fost avizat de Consiliul de Administrație și trimis Ministerului Transporturilor.

„Bugetul de venituri și cheltuieli a fost întocmit în baza indicatorilor din planul de restructurare și, ulterior, a fost trecut prin avizarea Consiliului de Administrație. Deci l-a asumat Consiliul de Administrație și l-a transmis spre aprobarea Ministerului Transporturilor.

Însă mi s-a solicitat ca acest buget să fie construit pe baza indicatorilor de la data actuală, din iunie–iulie 2026, ceea ce nu este corect”, a declarat Costaș. Disputa privește diferența dintre indicatorii asumați prin planul de restructurare aprobat la nivel european și situația financiară și operațională actuală a TAROM.

Fostul director susține că refacerea bugetului în forma cerută de Radu Miruță, înainte de modificarea planului de restructurare, ar putea afecta ajutorul de stat acordat companiei. Costaș a avertizat că o asemenea situație ar putea împinge TAROM către faliment.

„Eu cred că modificarea bugetului în sensul propus de domnul Miruță poate să atragă declasificarea ajutorului de stat. Și acțiunea aceasta ar împinge automat compania în procedura de faliment”, a avertizat fostul director general interimar.

Aceasta este poziția exprimată de Bogdan Costaș. Eventualele efecte asupra ajutorului de stat și o posibilă obligație de restituire a banilor ar urma să fie stabilite de Comisia Europeană, în funcție de respectarea condițiilor în care sprijinul a fost aprobat.

Bogdan Costaș a recunoscut că TAROM nu va reuși, în actualele condiții, să îndeplinească până în decembrie 2026 obiectivele asumate în planul de restructurare. El a declarat că a propus patru modificări: prelungirea perioadei de implementare, flexibilizarea rețelei de rute, conversia unor datorii în acțiuni și actualizarea planului de afaceri și a indicatorilor financiari.

„Planul pe care noi l-am propus are patru coordonate. Am cerut modificarea duratei, pentru că este clar că în decembrie 2026 nu vom redeveni viabili și nu vom fi pe profit operațional. Rețeaua de rute să fie flexibilizată. Conversia unor datorii în acțiuni. Și actualizarea business planului și a indicatorilor”, a explicat Bogdan Costaș.

Fostul director a afirmat că planul actual limitează activitatea companiei inclusiv în privința numărului de destinații și a aeronavelor care pot fi utilizate.

„TAROM poate opera doar 27 de rute, care nu pot fi modificate pe parcursul acestui plan de restructurare, și cu un anumit număr de aeronave în flotă”, a precizat fostul director.

Întrebat despre renunțarea la ruta București–Londra și despre activele companiei, Costaș a confirmat că actualul plan de restructurare a inclus vânzarea unui slot și valorificarea unor imobile.

„Planul de restructurare a venit cu anumite constrângeri, printre care și vânzarea acestui slot și valorificarea unor imobile din cadrul companiei TAROM”, a spus el.

Măsurile au fost incluse în planul pe care compania trebuie să îl implementeze până la sfârșitul anului 2026.

În intervenția de la România TV, Bogdan Costaș a vorbit despre concursul pentru postul de director general, bugetul companiei, modificarea planului de restructurare și relația cu Ministerul Transporturilor. Fostul director nu a răspuns însă informațiilor apărute pe surse, potrivit cărora conducerea executivă ar fi cerut dublarea remunerațiilor până la aproximativ 65.000 de lei brut. Aceleași surse au susținut că semnarea