Bianca Drăgușanu, mesaj acid pentru Romanița Iovan în direct

Bianca Drăgușanu a fost una dintre vedetele serii la roast-ul dedicat designerului Cătălin Botezatu, difuzat pe 8 octombrie 2025, la PRO TV, în cadrul show-ului „La bine și la roast”. Aceasta a deschis momentul ei cu o replică memorabilă: „Haideți să lăsăm politețurile deoparte și să trecem la persoanele mai importante. Cum ar fi… eu!”.

Publicul a izbucnit în râs, iar Drăgușanu și-a continuat discursul în stilul ei direct și ironic.

„S-au spus multe despre mine: că sunt operată, că am stat cu bărbați din interes, că am haine scumpe, că îmi plac banii. Eu le-aș spune altfel: invidie!

Momentul Biancăi a fost unul dintre cele mai comentate ale serii, fiind considerat de mulți invitați drept „cel mai asumat discurs”.

Invitatul principal al serii, Cătălin Botezatu, a ocupat „scaunul fierbinte” și a fost ținta glumelor prietenilor, colegilor și comedianților. Pe scenă au urcat Oana Roman, Dana Săvuică, Romanița Iovan, Crina Abrudan, dar și comicienii Dan Frînculescu, Dan Badea, Ioana Luiza, Sorin Pîrcălab și Alex Mincu.

Unul dintre cele mai neașteptate momente i-a aparținut comediantului Dan Frînculescu, care a ridicat sala în picioare cu un gest șocant. În timpul numărului său, acesta și-a dat jos pantalonii, rămânând în boxeri, spre uimirea celor prezenți.

„Vreau să-l aplaudăm pentru realizarea spectaculoasă pe plan financiar: a vândut prima pereche de chiloți pe anul ăsta”, a glumit Frînculescu, făcând aluzie la linia de lenjerie semnată de Botezatu. A urmat o serie de glume acide, care au țintit direct spre Bianca Drăgușanu. „Nu știu cum să vă zic, dar sunt puțin jenat... am comandat femeie gonflabilă și mi-au livrat-o aici. Te pup, Bianca!”, a spus el, în hohotele publicului.

Frînculescu a continuat pe același ton: „Bianca chiar a fost topită după Cătălin Botezatu, de unde și mirosul de plastic încins din platou. Și ați observat cum a ciulit urechile Oana Roman când am zis „platou”?”, reușind să mențină atmosfera explozivă.

În aceeași notă, Oana Roman a fost una dintre vocile cele mai acide ale serii. Cu un discurs pregătit minuțios, ea i-a luat la rând pe colegii de scenă.