Arhitectul Marian Jan Chiriță, consilier AUR, în stare critică după prăbușirea avionului la Iași. Update

Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit sâmbătă în zona Dancu, județul Iași, în apropierea unei unități militare din municipiu. La bord se aflau două persoane.

Arhitectul Marian Jan Chiriță, consilier AUR și șef al comisiei de Urbanism din Consiliul Local Iași, care pilota avionul, se află în stare gravă, potrivit medicilor. Acesta prezintă arsuri pe aproximativ 50% din suprafața corpului, de grad IV.

Starea celui de-al doilea pasager este mai bună, acesta fiind conștient și cooperant, fără fracturi identificate.

Deputatul AUR Silviu Gurlui a scris pe Facebook că, din informațiile disponibile până acum, ar fi vorba despre o defecțiune tehnică la motor, care ar fi cedat la decolare. „Îi suntem aproape colegului nostru arhitect Marian Jan Chiriță, care trece în aceste momente printr-o încercare cumplită. În același avion se afla și o altă persoană, de asemenea rănită. Le dorim amândurora să depășească cu bine această zi extrem de grea pentru ei și familiile lor”, a transmis Gurlui.

Avionul de mici dimensiuni s-a prăbușit în apropierea unei unități militare, iar aparatul ar fi luat foc imediat după impactul cu solul.

„Au intervenit echipaje de la SMURD și ambulanță pentru salvarea celor doi bărbați aflați în avion, prăbușit de la aproximativ 150 de metri înălțime. A existat și o explozie în momentul aterizării la sol. Pilotul este în stare critică, cu arsuri severe care au determinat stare de șoc. Pacientul este intubat, ventilat mecanic, cu anestezie generală și necesită multiple intervenții chirurgicale”, a declarat medicul Diana Cimpoeșu, coordonator UPU-SMURD Iași.

Apropiații lui Marian Jan Chiriță susțin că avionul aparținea pilotului și că acesta avea multă experiență, cu numeroase ore de zbor la activ. De asemenea, avionul era într-o stare tehnică foarte bună, conform declarațiilor celor apropiați.