Avertismentul unui fost șef al MI6

Schimbările accelerate din mediul internațional nu mai pot fi explicate prin tiparele care au dominat perioada post–Război Rece. Crizele suprapuse, competiția strategică deschisă și erodarea normelor comune indică o transformare structurală a ordinii mondiale. Din această perspectivă, analizele formulate de Sir Alex Younger, fost director al MI6 între 2014 și 2020, oferă un cadru coerent pentru înțelegerea direcției în care se îndreaptă sistemul internațional. Un prim punct esențial al diagnosticului său este sfârșitul momentului unipolar.

Lumea în care Statele Unite și aliații occidentali stabileau regulile jocului global a fost înlocuită de o realitate multipolară, fragmentată și profund competitivă. Puterea nu mai este concentrată într-un singur pol, iar capacitatea de a impune norme universale s-a diminuat considerabil. În acest context, consensul internațional este mai greu de obținut, iar gestionarea crizelor devine mai impredictibilă. Această tranziție este însoțită de revenirea unei logici clasice a puterii, sintetizată de expresia „forța primează”.

Ordinea bazată pe reguli este contestată de lideri autoritari care consideră că puterea militară, economică sau tehnologică le conferă legitimitate în propriile sfere de influență.

În paralel, Younger atrage atenția asupra estompării graniței dintre pace și război. Competiția strategică se desfășoară tot mai mult în „zona gri”, sub pragul conflictului armat deschis (același avertisment a fost reiterat de secretarul general NATO Mark Rutte la vizita sa în România). Atacurile cibernetice, dezinformarea, presiunea economică și sabotajul infrastructurii critice sunt utilizate pentru a slăbi adversarii fără a declanșa reacții militare convenționale. Această formă de confruntare creează ambiguitate strategică și complică răspunsul statelor vizate.

În acest peisaj, Rusia și China joacă roluri distincte. Rusia este percepută ca o amenințare imediată, dispusă să recurgă la forță militară și la destabilizare directă. China, în schimb, reprezintă o provocare sistemică, pe termen lung, concentrată pe remodelarea regulilor economice, tehnologice și instituționale ale ordinii globale. Abordarea sa este graduală, orientată spre crearea de dependențe și influență structurală, mai degrabă decât spre confruntare militară directă.

Un alt element central al analizei este redefinirea rolului serviciilor de informații. Într-o lume marcată de ambiguitate și competiție permanentă, misiunea intelligence-ului nu mai este doar colectarea de date, ci furnizarea unui avantaj cognitiv: capacitatea de a înțelege intențiile reale ale adversarilor și de a preveni erori de calcul strategic care pot conduce la escaladări necontrolate. În fine, tehnologia apare ca un nou câmp de luptă strategic.

Controlul asupra inteligenței artificiale, datelor, infrastructurii digitale și lanțurilor tehnologice critice devine comparabil, ca importanță, cu deținerea armelor strategice în secolul XX. Puterea globală este definită tot mai mult de capacitatea de a domina ecosisteme tehnologice și de a impune standarde. În concluzie, lectura geopoliticii actuale, propusă de Sir Alex Younger, este una realistă și lipsită de iluzii. Ordinea internațională intră într-o fază de competiție dură, în care regulile sunt contestate, riscurile cresc, iar succesul strategic depinde de claritatea analitică, coeziunea internă și superioritatea tehnologică. Pentru statele occidentale, provocarea nu este doar adaptarea la o lume mai ostilă, ci și evitarea greșelilor care ar putea accelera degradarea stabilității globale.

Apelurile pentru autonomie strategică europeană nu mai sunt marginale, ci au devenit parte a discursului principal de securitate la începutul anului 2026. Din mediul militar, academic și politic vin tot mai des avertismente că dependența aproape totală de garanțiile americane nu mai poate fi tratată ca o constantă. Declarațiile recente ale unor oficiali și experți relevă o schimbare de ton: de la ajustări marginale ale capacităților europene la discuții deschise despre piloni strategici proprii, inclusiv în domenii considerate până acum tabu.

Unul dintre cele mai controversate episoade a fost intervenția generalului de brigadă german Frank Pieper, director pentru afaceri strategice la Academia de Comandă și Stat Major a Bundeswehrului din Hamburg. În ianuarie 2026, într-o postare publică pe LinkedIn, acesta a afirmat că Germania și Europa nu se mai pot baza în mod fiabil pe protecția Statelor Unite și pe umbrela nucleară americană, concluzionând că Berlinul ar avea nevoie, pe termen lung, de capabilități nucleare proprii.

Contextul invocat de el a inclus acțiuni recente ale administrației americane în America Latină și tensiunile legate de interesele strategice ale Washingtonului în Groenlanda — episoade interpretate ca semne ale unei politici externe americane mai imprevizibile și mai unilateraliste.

Problema este nu doar politică, ci și juridică: Germania este legată de obligații ferme prin Tratatul de Neproliferare Nucleară și prin acordurile post-reunificare care interzic explicit deținerea de arme nucleare. Criticii au văzut declarația drept o ruptură de doctrină, iar susținătorii — drept un semnal de alarmă privind credibilitatea pe termen lung a garanțiilor externe de securitate. Dincolo de polemică, episodul a scos la suprafață tensiunea reală din dezbaterea europeană: cât de sustenabilă este arhitectura actuală de descurajare dacă pilonul american devine condiționat politic.

În practică însă, decuplarea de infrastructura militară americană este extrem de dificilă. Interoperabilitatea operațională a Europei este profund legată de tehnologie și sisteme din SUA. Piloții europeni zboară pe platforme produse de Lockheed Martin, infrastructurile de analiză și date folosesc soluții furnizate de companii precum Palantir Technologies, iar exercițiile și standardele NATO sunt construite pe arhitecturi tehnice în mare măsură americane. Integrarea nu este doar doctrinară, ci și software, logistică și industrială. Ieșirea din acest ecosistem ar presupune ani de investiții, standarde noi și compatibilități reconstruite de la bază — un proces mult mai complex decât o simplă schimbare de furnizor.

Danemarca a anunțat cea mai mare achiziție militară din istoria sa — un pachet de aproximativ 58 de miliarde de coroane pentru un nou sistem terestru de apărare aeriană — optând pentru o soluție europeană. Expertul danez în securitate Niels Byrjalsen Nissen, afiliat Institutului Danez pentru Studii Internaționale și mediului academic de apărare de la Copenhaga, a descris decizia drept nu doar una tehnică, ci și strategică: acolo unde nu există dependențe vechi de sisteme americane, noile achiziții pot fi orientate deliberat spre furnizori europeni. Declarațiile sale, preluate de presa daneză majoră (precum Jyllands-Posten sau Berlingske), au subliniat că o „decuplare glacială” de industria de apărare a SUA ar avea efecte economice și politice inclusiv peste Atlantic, dat fiind volumul exporturilor americane de armament către Europa în ultimii ani.

Datele internaționale confirmă această interdependență: potrivit Stockholm International Peace Research Institute, în perioada 2020–2024, pentru prima dată în două decenii, cea mai mare parte a exporturilor de arme ale Statelor Unite a mers către Europa. Creșterea bugetelor europene de apărare — alimentată de războiul din Ucraina și de presiunile politice americane privind nivelul cheltuielilor — a consolidat industria americană de profil. O eventuală reorientare europeană ar genera rezistență puternică din partea lobby-ului industrial și ar produce fricțiuni comerciale serioase.

Rezultatul este o tranziție contradictorie: Europa rămâne structural conectată la sistemul de securitate și la baza tehnologică americană, dar încearcă simultan să construiască opțiuni autonome. Liderii europeni încearcă încă să limiteze tensiunile cu Washingtonul, în timp ce, în paralel, pun bazele unei capacități mai independente. Nu este o ruptură, ci începutul unei repoziționări lente — costisitoare, tehnic dificilă și politic sensibilă — pe care tot mai multe capitale europene o consideră însă necesară pe termen lung.

Procesul de reducere a dependenței Europei față de industria de apărare a Statelor Unite – cunoscut sub sintagma de „autonomie strategică” – a depășit, în 2026, stadiul de ambiție declarativă. El a devenit o necesitate structurală, determinată atât de schimbările de mesaj venite de la Washington, cât și de realitățile dure ale mediului de securitate european. Nu este vorba despre o ruptură ideologică, ci despre o adaptare forțată la un nou echilibru de priorități globale.

Un moment decisiv a fost adoptarea noii Strategii Naționale de Apărare a SUA din 2026. Documentul a clarificat fără echivoc faptul că Statele Unite rămân angajate față de NATO, dar într-un cadru de descurajare mai selectiv. Accentul strategic american s-a mutat ferm către Indo-Pacific, unde competiția cu China absoarbe resursele militare, industriale și politice ale Washingtonului.

În acest context, Europa este încurajată – implicit și explicit – să își asume conducerea operațională pe propriul continent. Decizii precum reducerea sau nepermanentizarea unor contingente americane pe Flancul Estic au transmis un mesaj clar: securitatea europeană nu mai poate depinde structural de prezența masivă a forțelor SUA. În paralel, Washingtonul a cerut europenilor să își refacă capacitatea industrială de apărare, subliniind că SUA nu mai pot funcționa ca principal furnizor de muniții și echipamente într-un conflict prelungit pe continent.

Uniunea Europeană a reacționat printr-un set de măsuri fără precedent, menite să stimuleze producția internă și cooperarea industrială. Strategia Industrială Europeană de Apărare (EDIS) stabilește obiective cuantificabile, vizând direcționarea unei părți tot mai mari din bugetele de achiziții către producători din UE.

În paralel, Programul European pentru Industria de Apărare (EDIP) funcționează ca un mecanism de stimulare a achizițiilor comune, condiționate de dezvoltarea și producția pe teritoriul Uniunii. Un rol central îl joacă și finanțarea asigurată de European Investment Bank, care a deblocat în 2026 fonduri semnificative pentru cercetare, tehnologii critice, inteligență artificială și robotică militară. Scopul este accelerarea maturizării unui ecosistem industrial european capabil să susțină un conflict de mare intensitate.

În pofida acestei reorientări, decuplarea este îngreunată de realități tehnice și operaționale. Europa rămâne profund integrată în ecosistemul american prin echipamentele deja achiziționate. Avioanele F-35, sistemele Patriot sau elicopterele Chinook implică lanțuri de mentenanță, software și piese de schimb controlate de producători americani precum Lockheed Martin.

Aceste dependențe se întind pe decenii și nu pot fi eliminate rapid. În plus, în domenii-cheie precum comunicațiile prin satelit, unde actori precum SpaceX au un avans semnificativ, sau în cel al microcipurilor de înaltă performanță, Europa recuperează lent decalajele. Chiar dacă marii producători europeni – Rheinmetall, Leonardo, Thales – își extind capacitățile, volumul de producție rămâne insuficient pentru a substitui rapid importurile americane într-o criză imediată. În 2026, Europa a făcut un pas decisiv dincolo de utilizarea tradițională, predominant civilă, a spațiului.

Sub presiunea războiului din Ucraina, a competiției tehnologice globale și a dependențelor strategice expuse în ultimii ani, statele europene au accelerat transformarea infrastructurii spațiale într-un ecosistem militar integrat, esențial pentru autonomia strategică a continentului. Industria spațială de apărare a Europei este dominată de consorții precum Airbus Defence and Space, Thales Alenia Space și Leonardo, dar și de programe coordonate sau finanțate direct de UE și European Space Agency.

„Ochii în cer”: supraveghere și recunoaștere-Capacitățile europene de intelligence imagistic au atins un nivel comparabil cu cele ale marilor puteri. Sistemul francez CSO (Composante Spatiale Optique) reprezintă coloana vertebrală a recunoașterii optice europene, oferind imagini de rezoluție foarte înaltă, sub pragul de 35 de centimetri. Aceste date sunt esențiale pentru monitorizarea desfășurărilor de trupe și a infrastructurii militare.

Germania completează această capacitate prin constelațiile radar SAR-Lupe și SARah, capabile să „vadă” prin nori, fum sau întuneric, un avantaj critic în teatre precum Ucraina sau Arctica. Italia contribuie cu COSMO-SkyMed, utilizat intens pentru supravegherea Mediteranei și a zonelor de instabilitate. În războiul modern, superioritatea informațională depinde de comunicații rezistente la bruiaj și atacuri cibernetice. Franța operează constelația Syracuse 4, care asigură legături securizate la distanță strategică, în timp ce Germania utilizează sistemul SatcomBw pentru comunicații criptate ale Bundeswehr.

La nivel european, programul IRIS² a devenit simbolul decuplării tehnologice. Conceput ca alternativă europeană la Starlink, IRIS² oferă comunicații guvernamentale și militare sigure, reducând dependența de infrastructuri comerciale americane și de deciziile unor actori privați precum SpaceX. Sistemul Galileo nu mai este doar „GPS-ul european”. Componenta sa militară, Serviciul Public Reglementat (PRS), furnizează un semnal criptat, extrem de precis și rezistent la bruiaj, accesibil exclusiv guvernelor și forțelor armate.

PRS este critic pentru ghidarea armamentului de precizie și pentru operațiuni desfășurate într-un mediu electromagnetic ostil. Una dintre cele mai sensibile lacune europene este abordată prin programul TWISTER, un proiect PESCO coordonat de Franța. Obiectivul este dezvoltarea unei capacități spațiale de detectare și urmărire a amenințărilor emergente, în special rachetele hipersonice, care depășesc capacitățile radarului terestru clasic. Europa a început să trateze spațiul ca pe un domeniu operațional în sine.

Demonstratorul francez Yoda ilustrează această schimbare: nano-sateliți concepuți pentru a proteja activele orbitale europene împotriva sateliților ostili de proximitate, capabili să spioneze, să bruieze sau să saboteze. În pofida acestor progrese, vulnerabilitatea majoră rămâne accesul la orbită. După retragerea lansatoarelor rusești Soiuz și întârzierile repetate ale Ariane 6, Europa a fost nevoită, în perioada 2024–2025, să apeleze la SpaceX pentru lansarea unor sateliți militari sensibili.

În 2026, redobândirea accesului independent la spațiu a devenit o prioritate strategică, condiție esențială pentru finalizarea procesului de autonomie industrială și militară. Transformarea spațiului într-un pilon al apărării europene nu mai este o opțiune. Este o realitate dictată de competiția dintre marile puteri și de nevoia Europei de a-și proteja interesele fără a depinde critic de deciziile altora.

În 2026, Europa nu se află în fața unei decuplări complete de Statele Unite, ci într-un proces de corectare a unei dependențe asimetrice. Obiectivul nu este autarhia strategică, ci transformarea Europei într-un actor capabil să producă autonom muniții, sisteme terestre și o parte semnificativă a capabilităților critice, reducând vulnerabilitatea față de deciziile politice de la Washington. Statele Unite rămân furnizorul unor elemente esențiale – informații, capabilități spațiale și umbrela nucleară – însă Europa încearcă să evite situația în care securitatea sa depinde de fiecare transport de muniție sau de fiecare linie de producție aflată peste Atlantic. Autonomia strategică se conturează astfel ca un proces gradual, pragmatic și inevitabil într-o ordine internațională tot mai competitivă.

Pentru a înțelege pe deplin procesul de decuplare a Europei de industria de apărare a Statelor Unite, este esențial să privim dincolo de inițiativele de la Bruxelles. Această evoluție nu este doar rezultatul ambițiilor europene, ci și o consecință directă a schimbărilor profunde din Strategia Națională de Apărare a SUA (National Defense Strategy – NDS). Începând cu 2026, documentele strategice americane au redefinit relația transatlantică într-un mod care obligă Europa să se sprijine tot mai mult pe propriile resurse industriale.

Noua abordare americană marchează o tranziție clară de la conceptul clasic de „împărțire a poverii” către o doctrină mult mai dură și mai pragmatică. Ideea centrală este că aliații nu trebuie doar să achiziționeze echipamente militare, ci să fie capabili să susțină autonom un conflict de mare intensitate în propriile regiuni. Conceptul de Descurajare Integrată / Integrated Deterrence redefinește rolurile: Statele Unite oferă capabilitățile critice de nivel strategic – sateliți, informații, comandă și control – în timp ce Europa trebuie să asigure masa de forță: muniție, sisteme terestre și apărare aeriană. Mesajul implicit este clar.

Această schimbare a forțat guvernele europene să investească în lanțuri de aprovizionare locale și în capacități industriale proprii, pentru a nu depinde de „poduri aeriene” transatlantice. O a doua presiune majoră vine din prioritizarea strategică a competiției cu China.

Documentele elaborate de Pentagon definesc Beijingul drept „amenințarea de referință”/ pacing challenge, ceea ce înseamnă că resursele critice ale SUA sunt planificate în primul rând pentru teatrul Indo-Pacific (amenințarea de referință: este o traducere mai tehnică, folosită în analizele de intelligence și înseamnă că acest inamic este etalonul după care se ghidează toate investițiile, antrenamentele și strategiile unei țări). În scenariul unui conflict simultan – de exemplu, o criză în jurul Taiwanului și una în Europa – strategia americană indică limpede că interceptoarele, transportul strategic și logistica vor fi direcționate prioritar către Pacific.

Pentru capitalele europene, aceasta a fost o revelație inconfortabilă. Într-o criză globală, comenzile Pentagonului vor absorbi capacitatea industriei americane, iar nevoile europene vor deveni secundare. Această realitate a validat argumentul central al autonomiei strategice: fără o industrie proprie robustă, Europa riscă să rămână vulnerabilă exact în momentul în care are cea mai mare nevoie de sprijin. Schimbarea de strategie a Washingtonului nu s-a limitat la planificarea militară.

În plan industrial, SUA au adoptat politici menite să reducă dependența de componentele chinezești și să își securizeze lanțurile de aprovizionare prin externalizare în țări prietene/friend-shoring. Friend-shoring este strategia prin care o țară își mută procesele de producție și lanțurile de aprovizionare în state care împărtășesc aceleași valori politice și democratice.

Companiile occidentale au mutat producția acolo unde forța de muncă era mai ieftină, adesea în China sau în alte economii autoritare. Astăzi, această abordare este considerată un risc strategic. În locul criteriului „cel mai mic preț”, guvernele din SUA și din UE promovează un nou principiu: securitatea înaintea costului. Companiile sunt subvenționate pentru a produce în țări „prietene”, chiar dacă acest lucru este mai scump, dar politic și strategic mai sigur.

Motivul central este evitarea șantajului economic. Dependența de o putere autoritară pentru bunuri critice – precum microcipurile, pământurile rare sau componentele industriale sensibile – creează o vulnerabilitate majoră. Un stat care controlează aceste resurse poate întrerupe exporturile pentru a forța concesii politice sau strategice. Experiența sancțiunilor, a restricțiilor comerciale și a presiunilor economice exercitate în ultimii ani a demonstrat cât de ușor poate fi transformat comerțul într-o armă geopolitică. Friend-shoring urmărește tocmai eliminarea acestui risc, prin mutarea producției în state considerate aliniate politic și strategic.

Efectul colateral a fost însă resimțit și în Europa. Legi și directive cu accent pe „Buy American” au ridicat bariere suplimentare pentru companiile europene care doreau acces la piața americană de apărare. Răspunsul UE a fost simetric: politici de „preferință europeană” menite să protejeze și să consolideze propria bază industrială și tehnologică de apărare. Decuplarea nu a fost prezentată ca o confruntare cu SUA, ci ca o măsură defensivă într-un context industrial tot mai competitiv.

Orice sistem care conține tehnologie americană este supus controlului exporturilor de către Washington, ceea ce limitează libertatea de utilizare și revânzare a echipamentelor. Pentru statele europene, aceasta a devenit o constrângere strategică. În consecință, proiecte majore franco-germane, precum avionul viitorului/ Future Combat Air System, urmăresc explicit dezvoltarea de sisteme „ITAR-free”.

Obiectivul este clar: capacitatea de a produce, exporta și utiliza armament fără a solicita aprobări externe, un pas decisiv spre autonomia strategică reală. În fine, crearea unor alianțe tehnologice restrânse, precum AUKUS, a transmis un semnal puternic restului Europei. Statele Unite își selectează partenerii industriali de vârf într-un cerc tot mai îngust. Pentru țări precumFranța, acest lucru a confirmat că accesul la tehnologia de vârf americană nu este garantat nici măcar pentru aliați apropiați.

Concluzia trasă la nivel european a fost pragmatică: dacă nu faci parte din „cercul interior”, trebuie să îți construiești propriul ecosistem. De aici, accelerarea consolidărilor industriale și a cooperării între marii jucători europeni din domeniul naval, aerian și al rachetelor. În esență, Strategia de Apărare a SUA a transformat Europa dintr-un „protejat” într-un „partener regional responsabil”. Decuplarea industrială nu este un gest de sfidare față de Washington, ci un răspuns rațional la o lume în care Statele Unite nu mai pot – și nu mai doresc – să fie garantul unic al securității globale.

IRIS² (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite) reprezintă al treilea mare proiect de infrastructură spațială al Uniunea Europeană, după Galileo, echivalentul GPS-ului european, și Copernicus, sistemul de monitorizare a Pământului. Lansat într-un context geopolitic marcat de militarizarea accelerată a spațiului, IRIS² este conceput ca un instrument strategic, nu doar tehnologic.

Un moment-cheie a fost atins în decembrie 2024, când Comisia Europeană a semnat contractul de concesiune cu consorțiul SpaceRISE, din care fac parte actori majori precum Eutelsat, SES și Hispasat. Odată cu intrarea în faza accelerată de implementare în 2025–2026, IRIS² a devenit unul dintre cele mai ambițioase proiecte tehnologice ale UE din ultimele decenii. Miza centrală a proiectului este suveranitatea digitală. După experiența războiului din Ucraina, liderii europeni au înțeles că accesul la internet prin satelit nu mai este un simplu serviciu comercial, ci o resursă militară, politică și diplomatică critică.

IRIS² urmărește să elimine această dependență, oferind Uniunii Europene control politic și operațional deplin asupra unei infrastructuri esențiale. În plus, sistemul va furniza comunicații ultra-securizate pentru guverne, ambasade și forțe armate, bazate pe tehnologii avansate de criptografie cuantică. Din punct de vedere tehnic, IRIS² se distinge printr-o arhitectură multi-orbitală.

În locul unei mega-constelații de mii de sateliți mici, proiectul european mizează pe un echilibru între calitate, reziliență și securitate. Constelația va include aproximativ 290 de sateliți, distribuiți între orbită joasă (LEO), pentru latență redusă și viteze mari de transmisie, și orbită medie (MEO), pentru acoperire stabilă și redundanță. Ambiția geografică depășește granițele UE, sistemul urmând să acopere și Africa, ceea ce transformă IRIS² într-un instrument de influență geopolitică și „soft power” digital european, în competiție directă cu inițiativele chineze. Comparativ cu Starlink, diferențele sunt fundamentale.

Dacă proiectul american este unul eminamente comercial, cu peste 7.000 de sateliți deja pe orbită și orientat spre piața de masă, IRIS² este construit ca un parteneriat public–privat, cu prioritate clară pentru securitatea guvernamentală și militară. Deși numeric este mult mai modest, avantajul său constă în integrarea criptării cuantice și în controlul politic exercitat de la Bruxelles. În timp ce Starlink este deja operațional la scară globală, IRIS² își propune atingerea capacității complete în intervalul 2029–2030.

Proiectul nu este lipsit de controverse. Costurile au crescut semnificativ, de la o estimare inițială de aproximativ 6 miliarde de euro la peste 10,6 miliarde de euro, sumă confirmată la finalul anului 2024. Aproximativ 60% din finanțare provine din bugetul UE, restul fiind asigurat de sectorul privat. Din punct de vedere industrial, SpaceRISE reunește nume grele precum Airbus, Thales Alenia Space, Deutsche Telekom și Orange. Cu toate acestea, persistă temeri că birocrația europeană ar putea încetini implementarea, mai ales în comparație cu agilitatea extremă a SpaceX.

Calendarul oficial prevede primele lansări de test spre sfârșitul anului 2026, un serviciu guvernamental parțial funcțional în 2028 și operaționalitate deplină în 2029. În concluzie, IRIS² este răspunsul strategic al Europei la o lume în care spațiul a devenit un nou câmp de confruntare. Deși nu poate concura numeric cu Starlink, proiectul european mizează pe un model diferit: mai puțini sateliți, dar mult mai securizați, integrați în arhitectura de apărare a UE și controlați politic. În esență, IRIS² nu este o alternativă de masă, ci un „sistem premium” de conectivitate, gândit pentru putere, autonomie și reziliență strategică. Se pare ca Europa se deșteaptă!