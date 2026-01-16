Economie

Autostrada Moldovei. Termen de finalizare pentru două segmente cheie

Autostrada Moldovei. Termen de finalizare pentru două segmente cheie
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri, la Iaşi, că finanţarea pentru cele două capete de autostradă din Moldova – Iaşi-Ungheni şi Suceava-Siret – a fost aprobată de Comisia Europeană, proiectele fiind considerate esenţiale pentru conectivitatea regiunii şi pentru componenta de apărare.

„În primul rând, vom discuta despre cum punem în practică cel mai important proiect de conectivitate în Moldova, cele două capete de autostradă înspre Suceava-Siret şi Iaşi-Ungheni, a căror finanţare a fost aprobată ieri de către Comisia Europeană”, a declarat premierul, aflat la Iaşi pentru discuţii cu primarii din judeţ.

Autostrada Moldovei. Finanţare prin programul european SAFE

Potrivit premierului, investiţiile sunt finanţate prin programul european SAFE (Security Action for Europe), un mecanism dedicat apărării, care sprijină însă şi infrastructura cu utilizare duală, civilă şi militară. Termenul-limită de finalizare a proiectelor finanţate prin acest program este anul 2030.

„Este important ca, pe lângă activitatea Ministerului Transporturilor şi a companiilor care implementează proiectele, administraţiile locale să creeze condiţiile necesare pentru ca lucrările să poată începe cât mai repede”, a afirmat Ilie Bolojan.

Autostrada Moldovei

Sursa foto: CNAIR

Stadiul proiectelor: contracte în primăvară, lucrări din toamnă

Pentru autostrada Paşcani – Iaşi – Ungheni, proiectul se află în prezent în faza de pregătire a contractelor de proiectare şi execuţie, după finalizarea documentaţiilor tehnice şi a procedurilor administrative necesare. Potrivit autorităţilor, contractele urmează să fie semnate în primăvara acestui an, iar lucrările sunt programate să înceapă din toamnă sau, cel târziu, în primăvara anului viitor.

Tronsonul include legătura rutieră până la frontiera cu Republica Moldova, în zona Ungheni, şi este parte a autostrăzii A8.

În ceea ce priveşte autostrada Paşcani – Suceava – Siret, parte a autostrăzii A7, proiectul se află de asemenea în etapa premergătoare execuţiei. Procedurile de contractare pentru proiectare şi execuţie sunt în curs, iar calendarul anunţat de autorităţi indică începerea lucrărilor în a doua parte a acestui an sau la începutul anului viitor.

Autostrada Moldovei (A7) este un proiect major de infrastructură rutieră care va asigura legătura dintre Ploieşti, Buzău, Focşani, Bacău, Paşcani, Suceava şi Siret, pe direcţia sud–nord, traversând integral regiunea Moldovei. Traseul total al autostrăzii are o lungime de peste 430 de kilometri.

 

