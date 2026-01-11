ATV-urile ar putea fi interzise. Numărul accidentelor crește de la an la an

Autoritățile din județul Gorj analizează posibilitatea interzicerii circulației ATV-urilor în stațiunea montană Rânca, după ce datele Poliției și ale administrațiilor locale au semnalat un număr crescut de accidente și abateri rutiere în ultimul an. Anunțul a fost făcut de șeful Poliției Novaci, Lucian Stroe într-o conferință de presă.

Inițiativa a fost demarată de Instituția Prefectului – Județul Gorj, care a solicitat date și puncte de vedere de la structurile de poliție și de la primăriile Novaci și Baia de Fier.

Stațiunea Rânca, situată pe versantul sudic al Munților Parâng, este una dintre principalele destinații turistice de iarnă din județ. Creșterea numărului de vizitatori a adus și o intensificare a traficului, inclusiv a vehiculelor de tip ATV, folosite atât pentru recreere, cât și pentru deplasări pe drumurile publice din interiorul stațiunii.

Conducerea Prefecturii susține că intervenția ar fi necesară pentru prevenirea accidentelor și pentru fluidizarea circulației.

Potrivit datelor Poliției Orașului Novaci, pe parcursul anului trecut și începutul acestui an au fost înregistrate 54 de infracțiuni flagrante la regimul rutier, dintre care multe implicau conducători de ATV-uri. În urma controalelor, polițiștii au reținut 38 de permise pentru conducere sub influența alcoolului.

De asemenea, au fost raportate 11 accidente cu victime și 19 evenimente soldate cu pagube materiale, iar în zece dintre cazuri conducătorii au părăsit locul incidentului. O parte semnificativă a acestor evenimente a implicat ATV-uri, evidențiind riscurile pe drumurile montane, în special în condiții de iarnă și pe carosabil alunecos.

În cadrul unei conferințe de presă, șeful Poliției Novaci, Lucian Stroe, a explicat că propunerea de interzicere a circulației ATV-urilor vizează atât străzile laterale, cât și tronsonul de acces principal până la coada stațiunii.

„Aceste vehicule îngreunează, uneori chiar blochează circulația, iar mulți conducători nu au experiența necesară pentru deplasarea pe zăpadă, ceea ce duce la accidente. Majoritatea incidentelor cu victime au implicat ATV-uri”, a declarat Stroe.

Prefectura Gorj a centralizat datele de la unitățile administrativ-teritoriale implicate și de la Secția de Drumuri Naționale, urmând ca decizia finală privind interzicerea să fie luată după obținerea tuturor avizelor necesare. Măsura ar urma să asigure un trafic mai sigur și un mediu mai sigur pentru turiști și locuitori.