Pâine veche de 1300 de ani cu figura lui Hristos, descoperită în Turcia

În sudul Turciei, o echipă de arheologi a descoperit cinci pâini bizantine uluitor de bine conservate, datând de aproape 1.300 de ani. Una dintre acestea se distinge printr-o inscripție în limba greacă și o imagine a lui Iisus Hristos. Cercetătorii consideră că aceste pâini ar fi fost folosite în timpul unor ritualuri religioase creștine timpurii, „cel mai probabil ca pâine de împărtășanie”, relatează The Jerusalem Post.

Echipa de arheologi a scos la iveală un set rar de artefacte în situl fostei așezări grecești Eirenopolis, aflat pe teritoriul actualei localități Topraktepe, în districtul Ermenek, provincia Karaman. Descoperirea aduce noi informații despre viața religioasă și cotidiană din Anatolia în perioada creștinismului timpuriu.

Mai exact, printre obiectele găsite se numără cinci pâini carbonizate, dar remarcabil de bine conservate, datând din perioada secolelor VII–VIII d.Hr. Conform cercetătorilor, conservarea lor excepțională se datorează unor condiții de mediu neobișnuit de favorabile, care au împiedicat distrugerea în timp.

Sunt considerate unele dintre cele mai bine păstrate exemple de pâine antică din Anatolia, care reflectă nu doar obiceiurile alimentare, ci și elemente de credință și cultură. Una dintre pâini impresionează în mod special printr-o inscripție în limba greacă, care tradusă înseamnă: „Cu recunoștință către Iisus cel Binecuvântat.”

Alte pâini descoperite la Eirenopolis prezintă amprente de cruci, semn că ar fi putut fi folosite ca pâine euharistică în ritualurile creștine timpurii. Specialiștii explică faptul că astfel de simboluri sunt caracteristice tradiției liturgice ortodoxe, în care pâinea dospită, numită prosforon (προσφορά), era marcată cu inscripții sacre înainte de a fi oferită în timpul Sfintei Liturghii.

„Aceste pâini vechi de 1.300 de ani aruncă o nouă lumină asupra unui capitol fascinant al vieții bizantine timpurii”, a remarcat un membru al echipei de cercetători.

„Ele dovedesc că evlavia se extindea dincolo de rugăciuni și ceremonii, materializându-se în obiecte care aveau o semnificație spirituală pentru cea mai fundamentală nevoie a umanității: pâinea.”

Descoperirea arheologică oferă o perspectivă rară asupra modului în care limba greacă, religia creștină și obiceiurile alimentare se împleteau în viața de zi cu zi a comunităților bizantine din Anatolia.

Nu este vorba doar despre un simplu aliment conservat în timp, ci despre un veritabil martor al unei epoci. Pâinea descoperită, purtând o inscripție grecească și chipul lui Hristos, reflectă profundele valori spirituale și o legătură palpabilă între credința de odinioară și moștenirea comună a lumii bizantine vorbitoare de greacă.

„Supraviețuirea pâinii euharistice din secolele al VII-lea și al VIII-lea este extrem de rară, ceea ce face ca pâinile de la Topraktepe să fie o fereastră unică asupra cultului creștin primitiv”, a concluzionat echipa de cercetare, potrivit The Jerusalem Post.