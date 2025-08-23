Social
Arafat: Burnout-ul la UPU are tratament, presiunea asupra medicilor trebuie redusă
- Veronica Bursașiu
- 23 august 2025, 19:30
Secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, spune că noua Unitate de Primire Urgențe, inaugurată, azi, la Alba Iulia e una de top. E un spațiu cum poate fi văzut doar în țările cu un sistem mai avansat decât cel din România, spune Arafat.
Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului din Alba Iuliași-a dublat suprafața
Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului din Alba Iulia a fost extinsă și dotată cu aparatură performantă.Investiția la a cărei inaugurare a fost azi, 23 august, șeful DSU, este de 2,5 milioane de euro. Lucrările de extindere realizate au presupus, dublarea spațiului de lucru existent. S-a realizat și achiziția de aparatură medicală de ultimă generație. Totul pentru crearea celor mai bune condiții de confort pentru pacienți.
Extinderea UPU Alba Iulia de la 823 metri pătrați la o suprafață de 1.679 mp va permite și crește numărul de pacienți care pot fi preluați în spațiile de lucru. Pentru evaluare, supraveghere, investigații, diagnosticare și tratament. Practic, de la 16 pacienți, vor fi preluați 25 de pacienți în spațiul de lucru.
Ce spații găzduiește noua unitate de primiri urgențe
Noua UPU e formată din: spații pentru triaj adulți și copii, săli de așteptare, saloane pentru urgențe minore, urgențe majore și pediatrice. Există un salon pentru resuscitare, cabinete pentru consultații specifice, saloane pentru pacienți cu boli infecțioase. Aceste saloane suntdotate cu sisteme cu presiune negativă, adică aerul circulă doar din hol înspre salon, nu și în sens invers.
Sunt cabinete pentru medici și asistente, spațiu de prelevare probe pentru analize de laborator, saloane de izolare. La subsol a fost creat un adăpost de apărare civilă, sală de ședințe, camere tehnice, zonă de decontaminare pentru persoane care au fost expuse la radiații sau care au fost contaminate cu materiale radioactive. UPU Alba Iulia e acum dotată cu sistem vacuum (pentru transportul probelor la laborator), sistem de sonorizare (pentru chemarea personalului medical din diferite zone), sisteme de aerisire și tratare a aerului.
În cadrul acestui proiect, UPU a fost dotată cu aparatură medicală nouă și performantă, precum: aparat EKG cu 12 derivații, defibrilatoare manuale cu posibilitate de electroversie sincrona și stimulare cardiacă externă. Au fost achiziționate ventilatoare pentru ventilație controlată asistată, tărgi hidraulice, sisteme de imobilizare a coloanei vertebrale, atele tracțiune membre inferioare. Noul UPU Alba Iulia e dotat cu un set de materiale de resuscitare, monitoare funcții vitale, seringi automate și pompe volumetrice, ecografe, set aspiratoare pe aer comprimat și multe altele.
Valoarea totală a investiției se ridică la 12.160.003 de lei. 6.836.990 de lei sunt cheltuieli eligibile, de la bugetul Uniunii Europene, bugetul de Stat și cofinanțare Consiliul Județean Alba. 5.323.013 de lei sunt cheltuieli neeligibile.
Numărul pacienților la UPU Alba Iulia a crescut cu 20.000 în patru ani
Numărul pacienților care se prezintă în UPU Alba Iulia a crescut constant. De la 36.767 în anul 2020, la 38.431 în anul 2021, la 48.531 în anul 2022. De la 50.939 în anul 2023, la 54.143 în anul 2024. Volumul mare de lucru se resimte din plin. Fiindcă, dintre cele 27 de posturi de medici aprobate, sunt ocupate doar 17. 10 posturi sunt vacante. Spitalul din Alba Iulia organizează periodic concursuri. Și depune constant eforturi pentru a acoperi deficitul de medici. În aceste condiții, Raed Arafat spune că studiile arată că gradul de burnout în rândul angajaților de la Urgențe e mai mic decât se aștepta.
" Să știți că situația a fost mult mai bună decât ne-am așteptat să fie când au fost făcute studiile respective.Studiile trebuie repetate..Măsura pentru burnout este să ai personalul adecvat. Să reduci presiunea asupra oamenilor. Asta este măsura care trebuie să fie implementată”, a subliniat Raed Arafat, conform ziaruluiunirea.
