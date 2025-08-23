Arafat: Burnout-ul la UPU are tratament, presiunea asupra medicilor trebuie redusă

Extinderea UPU Alba Iulia de la 823 metri pătrați la o suprafață de 1.679 mp va permite și crește numărul de pacienți care pot fi preluați în spațiile de lucru. Pentru evaluare, supraveghere, investigații, diagnosticare și tratament. Practic, de la 16 pacienți, vor fi preluați 25 de pacienți în spațiul de lucru.

Noua UPU e formată din: spații pentru triaj adulți și copii, săli de așteptare, saloane pentru urgențe minore, urgențe majore și pediatrice. Există un salon pentru resuscitare, cabinete pentru consultații specifice, saloane pentru pacienți cu boli infecțioase. Aceste saloane suntdotate cu sisteme cu presiune negativă, adică aerul circulă doar din hol înspre salon, nu și în sens invers.

Sunt cabinete pentru medici și asistente, spațiu de prelevare probe pentru analize de laborator, saloane de izolare. La subsol a fost creat un adăpost de apărare civilă, sală de ședințe, camere tehnice, zonă de decontaminare pentru persoane care au fost expuse la radiații sau care au fost contaminate cu materiale radioactive. UPU Alba Iulia e acum dotată cu sistem vacuum (pentru transportul probelor la laborator), sistem de sonorizare (pentru chemarea personalului medical din diferite zone), sisteme de aerisire și tratare a aerului.