Antrefrig, fără autorizație ISU. Proprietarul riscă să piardă 12 milioane de euro

Depozitul Antrefrig din Pantelimon a fost complet distrus de incendiul produs în urmă cu două zile. Deși clădirea era asigurată pentru 12 milioane de euro, lipsa autorizației ISU ridică mari semne de întrebare cu privire la plata despăgubirilor. „Nu aveau autorizatie de securitate la incendiu”. Această situație ar putea avea consecințe grave pentru proprietar”, a confirmat Daniel Vasile de la ISU București-Ilfov, potrivit Observator News.

Brokerul de asigurări Marius Constantinescu a precizat că obținerea unei polițe nu depinde întotdeauna de existența unei autorizații ISU.

„Emiterea unei polițe de asigurare nu este întotdeauna condiționată de avizul sau autorizația ISU. Există niște documente minime prevăzute de lege, iar cele pe partea de securitate pot fi negociate cu asigurătorul, cu niște termene de implementare. Dacă intervine o daună, iar aceste măsuri au fost asumate, dar nu au fost implementate, asiguratul poate fi decăzut din dreptul de despăgubire și poate primi chiar excludere”, a explicat acesta.

În unele cazuri, despăgubirile pot fi diminuate cu până la 15%, ceea ce ar echivala cu o pierdere de aproape două milioane de euro pentru proprietar.

La rândul său, Dorel Duță, președintele Uniunii Societăților de Intermediere în Asigurări, a menționat: „Până la obţinerea definitivă a avizului ISU, asigurătorul poate să încheie poliţa de asigurare, dar, până la autorizare, se foloseşte această franciză”.

Un om de afaceri controversat

Depozitul aparține omului de afaceri iranian Jafar Kabiri, aflat printre primii cinci investitori cu acționariat iranian din România.

Numele său a fost asociat de-a lungul timpului cu mai multe controverse, printre care confiscarea unor arme de foc și o posibilă implicare într-o anchetă privind traficul ilegal de carne de pasăre.

Întrebat despre incendiul recent, Kabiri a transmis: „Vă mulţumesc foarte mult. Suntem cu colegii de la… echipa de la ISU şi Poliţie”.

Flăcările au mistuit depozitul timp de 36 de ore, afectând o suprafață de aproximativ 7.000 de metri pătrați, iar pompierii au reușit abia ulterior să stingă incendiul. Poliția a deschis un dosar penal pentru distrugere, existând suspiciuni că focul ar fi izbucnit din cauza unui scurtcircuit – fie la sistemul de panouri fotovoltaice, fie la instalația de răcire.

Pagubele sunt uriașe, întrucât în depozit se aflau bunuri în valoare de milioane de euro, precum carne și articole vestimentare, care nu erau asigurate.

„În acest domeniu industrial, sunt multe societăţi care nu-şi protejează patrimoniul”, a comentat Dorel Duță.

Incendiul a izbucnit marți seara, la un depozit Antrefrig din Sectorul 2 al Capitalei; inițial au fost trimise zece autospeciale, dar numărul acestora a fost ulterior suplimentat. Din cauza fumului dens, autoritățile au emis patru mesaje RO-Alert pentru locuitorii sectoarelor 2, 3, 4 și 5, recomandându-le să țină ferestrele și ușile închise.