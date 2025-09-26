Social

Antrefrig, fără autorizație ISU. Proprietarul riscă să piardă 12 milioane de euro

Comentează știrea
Antrefrig, fără autorizație ISU. Proprietarul riscă să piardă 12 milioane de euroDepozitul Antrefrig. Sursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Depozitul Antrefrig din Pantelimon a fost complet distrus de incendiul produs în urmă cu două zile. Deși clădirea era asigurată pentru 12 milioane de euro, lipsa autorizației ISU ridică mari semne de întrebare cu privire la plata despăgubirilor. „Nu aveau autorizatie de securitate la incendiu”. Această situație ar putea avea consecințe grave pentru proprietar”, a confirmat Daniel Vasile de la ISU București-Ilfov, potrivit Observator News.

Ce variante are acum proprietarul halelor Antrefrig

Brokerul de asigurări Marius Constantinescu a precizat că obținerea unei polițe nu depinde întotdeauna de existența unei autorizații ISU.

„Emiterea unei polițe de asigurare nu este întotdeauna condiționată de avizul sau autorizația ISU. Există niște documente minime prevăzute de lege, iar cele pe partea de securitate pot fi negociate cu asigurătorul, cu niște termene de implementare. Dacă intervine o daună, iar aceste măsuri au fost asumate, dar nu au fost implementate, asiguratul poate fi decăzut din dreptul de despăgubire și poate primi chiar excludere”, a explicat acesta.

În unele cazuri, despăgubirile pot fi diminuate cu până la 15%, ceea ce ar echivala cu o pierdere de aproape două milioane de euro pentru proprietar.

Ultimul cuvânt rostit de Mioara Roman. Oana era de față
Ultimul cuvânt rostit de Mioara Roman. Oana era de față
Cenzură online în China. Optimism obligatoriu impus de Partidul Comunist
Cenzură online în China. Optimism obligatoriu impus de Partidul Comunist

La rândul său, Dorel Duță, președintele Uniunii Societăților de Intermediere în Asigurări, a menționat: „Până la obţinerea definitivă a avizului ISU, asigurătorul poate să încheie poliţa de asigurare, dar, până la autorizare, se foloseşte această franciză”.

Depozitul Antrefrig

Depozitul Antrefrig. Sursă foto: Facebook

Un om de afaceri controversat

Depozitul aparține omului de afaceri iranian Jafar Kabiri, aflat printre primii cinci investitori cu acționariat iranian din România.

Numele său a fost asociat de-a lungul timpului cu mai multe controverse, printre care confiscarea unor arme de foc și o posibilă implicare într-o anchetă privind traficul ilegal de carne de pasăre.

Întrebat despre incendiul recent, Kabiri a transmis: „Vă mulţumesc foarte mult. Suntem cu colegii de la… echipa de la ISU şi Poliţie”.

Incendiul a afectat 7.000 de metri pătrați

Flăcările au mistuit depozitul timp de 36 de ore, afectând o suprafață de aproximativ 7.000 de metri pătrați, iar pompierii au reușit abia ulterior să stingă incendiul. Poliția a deschis un dosar penal pentru distrugere, existând suspiciuni că focul ar fi izbucnit din cauza unui scurtcircuit – fie la sistemul de panouri fotovoltaice, fie la instalația de răcire.

Pagubele sunt uriașe, întrucât în depozit se aflau bunuri în valoare de milioane de euro, precum carne și articole vestimentare, care nu erau asigurate.

„În acest domeniu industrial, sunt multe societăţi care nu-şi protejează patrimoniul”, a comentat Dorel Duță.

Incendiul a izbucnit marți seara, la un depozit Antrefrig din Sectorul 2 al Capitalei; inițial au fost trimise zece autospeciale, dar numărul acestora a fost ulterior suplimentat. Din cauza fumului dens, autoritățile au emis patru mesaje RO-Alert pentru locuitorii sectoarelor 2, 3, 4 și 5, recomandându-le să țină ferestrele și ușile închise.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:54 - Un fost consilier al lui Nicolas Sarkozy îî solicită lui Macron grațierea fostului șef de stat
19:47 - „Festival” de antisemitism la Universitatea Virginia Tech
19:42 - Secrete din dosarul spionului Alexandru Bălan. Legătura cu ofițerii KGB Belarus și SRI
19:34 - UE dezbate un împrumut de miliarde pentru Kiev, garantat cu active rusești
19:22 - Ultimul cuvânt rostit de Mioara Roman. Oana era de față
19:14 - Traian Băsescu: Sistemul sanitar, o organizare de tip sovietic. Cifrele pe care nimeni nu le spune

HAI România!

Adevărul SECRET despre Cuza și Mica Unire: Ce nu ni se spune la școală
Adevărul SECRET despre Cuza și Mica Unire: Ce nu ni se spune la școală
Pegra globalistă USR ONG , fortăreața trădării naționale
Pegra globalistă USR ONG , fortăreața trădării naționale
Profa care îți garantează că treci cu bine BAC-ul. Miruna Gorgan, meditatoarea cu 99% rată de succes
Profa care îți garantează că treci cu bine BAC-ul. Miruna Gorgan, meditatoarea cu 99% rată de succes

Proiecte speciale