Andrei de la Insula Iubirii, dezvăluiri despre despărțirea de Ella Vișan

Andrei de la Insula Iubirii, dezvăluiri despre despărțirea de Ella VișanSursă foto: Captură de ecran A1.ro
Andrei Lemnaru a trăit cel mai dureros moment al relației sale cu Ella Vișan în timpul unui bonfire la Insula Iubirii, când a descoperit că femeia pe care intenționa să o ia de soție îl înșelase cu ispita Teo Costache. Descoperirea a schimbat complet dinamica relației și i-a oferit lui Andrei șansa de a-și exprima durerea și dezamăgirea într-un cadru protejat, în prezența colegilor și ispitelor feminine.

Andrei Lemnaru despre bonfire-ul care i-a schimbat relația

În timpul unui interviu intens, concurentul din sezonul 9 de la Insula Iubirii a povestit cum a reușit să își gestioneze emoțiile în fața celorlalți participanți.

”Dacă nu purtam eu acea discuție, poate Marius și Marian ar fi spus povestea într-un mod diferit”, a explicat Andrei.

Bonfire-ul a fost momentul în care adevărul depre relația sa a ieșit la lumină, iar el și-a putut exprima sentimentele fără filtre, chiar dacă pe interior era sfâșiat de durere după ce și-a văzut logodnica  în ipostazele cu ispita Teo.

După ce a văzut scenele cu iubita sa, Andrei a realizat că nunta nu va mai avea loc

După ce a vizionat imaginile cu Ella și Teo, Andrei Lemnaru a realizat că nunta pe care o planificase nu se va mai desfășura. El a mărturisit că, dimineața după bonfire, și-a dat seama că este singur și că nunta planificată nu se va mai desfășura, dar a adăugat că fetele i-au fost alături și le este recunoscător pentru sprijin.

Andrei Lemnaru și Ella Vișan

Andrei Lemnaru și Ella Vișan. Sursa foto Captură video

„ Doamne, ce s-a întâmplat! Sunt singur. Nu o să mai am nuntă, nu o să mai am absolut nimic. Dar având fetele lângă mine, chiar mi-au fost alături și m-au sprijinit și le mulțumesc pe calea asta tuturor”, a declarat fostul concurent de la Insula Iubirii.

Andrei Lemnaru despre revenirea în România și planurile de viitor

Fostul concurent de la „Insula Iubirii”  a recunoscut că, după întoarcerea în România, a simțit nevoia să pun ordine în viața sa personală și profesională. Acesta urmează să revină temporar în Anglia pentru a se ocupa de afacerea pe care o deține acolo.

Andrei a precizat că nu are pe nimeni nou în viața sa, că s-a mutat în București și că va fi mai selectiv în relațiile viitoare, subliniind că fiecare femeie este diferită și că nu pot fi comparate între ele.

 

Proiecte speciale