Monden Andreea Bănică, momente de tensiune. A ajuns cu mâna în ghips







Andreea Bănică trăiește o perioadă foarte complicată după ce a suferit un accident care i-a indisponibilizat mâna dreaptă. Drept urmare în aceste zile, cântăreața s-a plâns că nu poate face mare lucru.

Andreea Bănică, terapie zilnică

Cântăreața a ajuns să facă fizioterapie zilnic pentru că și-a luxat mâna dreaptă. ”De mult nu am mai avut o perioadă așa de grea. Frustrant să nu poți face nimic. Un accident și mâna dreaptă în repaus 3 săptămâni. Fizioterapie zilnic, nu mai zic că nu pot dormi așa”, a scris artista pe Instagram. Umărul se pare că este cel care a avut de suferit, iar artista trebuie să meargă la proceduri de recuperare.

De altfel, ea le-a explicat fanilor că dacă ar fi fost mâna stânga, ar fi fost diferit. Dar în contextul dat, practic îi este aproape imposibil să mai facă ceva. Aceasta nu este prima problemă de acest gen pe care artista a întâmpinat-o în ultimele 6 luni. Ea a plecat în vacanța din Grecia, din septembrie cu una dintre glezne luxate. La acel moment ea le-a explicat fanilor că și-a luxat glezna la sport.

În vizorul criticilor

Însă poate cel mai tensionat moment a fost acela în care a fost criticată de internauți pentru o apariție publică la un concert. Sânii artistei au fost prea jucăuși și aproape că ieșiseră din maiou. La acel moment, aceasta a explicat că această parte a corpului ei a fost mereu voluptoasă și că își asumă acest lucru.

De altfel, Andreea Bănică a precizat în nenumărate rânduri că nu are nicio operație estetică în afară de deviația de sept. „Singura operație pe care o am este septoplastie, pentru problemele pe care le aveam cu respirația. Nu am operații estetice. Merg la tratamente pentru a-mi întreține pielea, tenul, fața, pentru că îmi doresc să îmbătrânesc frumos”, a spus cântăreața.