Andreea Bănică era bolnavă de mai bine de cinci ani

Cântăreața Andreea Bănică suferea de o boală respiratorie de mai bine de cinci ani de zile. Ea a discutat pe Instagram despre condiția sa medicală și a transmis fanilor săi că se va opera. Intervenția chirurgicală a avut loc pe 1 iunie.

„Urmează, în curând, să fac o operație la care m-am gândit foarte mult timp și pe care nu aș fi vrut s-o fac vreodată, dar trebuie. Când nu mai respir bine, nu mă oxigenez bine, adică am o deviație de sept care nu mai poate fi amânată, că doar n-o să mă operez la 50 de ani. M-am hotărât s-o fac și o fac cât mai repede, așa că de pe 1 iunie încolo o să respir mult mai bine’, le-a spus Andreea Bănică fanilor ei de pe Instagram.