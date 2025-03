Politica Anamaria Gavrilă, pe buletinul de vot. Cine se va retrage?







Biroul Electoral Central i-ar fi validat candidatura șefei POT. Anamaria Gavrilă și George Simion ai anunțat că vor intra în competiția electorală, după blocarea lui Călin Georgescu.

Anamaria Gavrilă, pe buletinul de vot

După decizia BEC, Nicușor Dan (independent), Crin Antonescu (Alianța România Înainte), Victor Ponta (independent), Elena Lasconi (USR), George Simion (AUR) și Lavinia Șandru (PUSL) au intrat în cursă. De asemenea, Cristian Terheș (Partidul Național Conservator Român), John-Ion Banu-Muscel (independent) și Silviu Predoiu au fost înregistrați.

În urmă cu puțin timp, BEC i-ar fi validat candidatura șefei POT. Anamaria Gavrilă a strâns peste 400.000 de semnături.

„S-au strâns peste 400.000 de semnături pentru Anamaria Gavrilă şi POT, dar doar cu ajutorul partidului AUR şi al lui George Simion. Mulţumim în primul rând românilor care au venit să semneze cu mintea şi cu gândul şi cu sufletul la Călin Georgescu”, preciza ea.

Lupta pentru reluarea turului doi

Sâmbătă, BEC a anunțat că a primit propunerea de candidatură.

„În conformitate cu prevederile art. 29 alin. (2) şi art. 30 alin. (6) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Biroul Electoral Central urmează să analizeze şi să se pronunţe cu privire la îndeplinirea condiţiilor de legalitate pentru înregistrarea candidaturii şi a semnului electoral”, se arată în comunicatul BEC.

Șefa POT a explicat că va lupta pentru reluarea turului doi.

„Candidatura mea este pentru a reda românilor Turul 2, înapoi şi pentru a reda românilor preşedintele pe care ei, de fapt, l-au votat deja”, a precizat ea.

Anamaria Gavrilă l-ar fi criticat pe George Simion

Reprezentanta POT l-ar fi criticat pe George Simion, deși cei doi au anunțat că vor lupta împreună pentru planul lui Călin Georgescu.

„eu la AUR în 2020 nu am primit NIMIC! Și am băgat 20.000 de euro în campanie (dovedit prin documentele de la AEP) fără să am nici o garanție. Pentru că mi-am dorit asta pentru România. Iar voi sunteți mereu nemulțumiți și mai și jigniți?!”, ar fi mesajul scris de Gavrilă.