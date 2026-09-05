Ambrozia intră în perioada de vârf. Când e cel mai mult polen în aer

Ambrozia intră în perioada de vârf. Sezonul ambroziei este în plină desfășurare, iar lunile august și septembrie aduc cele mai mari concentrații de polen în aer. Peste 2,5 milioane de români sunt alergici la această plantă, iar simptomele pot continua până în octombrie sau chiar până la primul îngheț, în anii cu toamne mai calde.

Polenizarea ambroziei începe, de obicei, spre sfârșitul lunii iulie și devine tot mai intensă odată cu apropierea lunii august.

Cele mai mari concentrații de polen sunt înregistrate în august și septembrie, perioadă în care persoanele sensibile resimt, de regulă, cele mai puternice simptome.

Sezonul nu se termină însă odată cu luna septembrie. Polenizarea poate continua până aproape de sfârșitul lunii octombrie, iar în anii cu temperaturi ridicate toamna se poate prelungi până la primul îngheț, care poate apărea inclusiv în noiembrie.

În total, sezonul ambroziei se întinde pe aproximativ trei luni, din iulie până în octombrie, iar cele mai intense opt săptămâni sunt cele de la sfârșitul verii și începutul toamnei.

Datele prezentate de medicii alergologi de la Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara arată că peste 2,5 milioane de români sunt alergici la ambrozie.

Aproximativ una din cinci persoane prezintă sensibilitate la polenul acestei plante.

La nivel european, studiile indică o problemă extinsă.

Aproximativ 40% din populația continentului este deja sensibilă la polenul de ambrozie, iar o parte dintre aceste persoane dezvoltă, în timp, simptome alergice de intensitate diferită.

Ambrozia, cunoscută și sub denumirea de „iarba pârloagelor”, este o plantă invazivă originară din America de Nord. A ajuns în Europa în secolul al XIX-lea și s-a extins pe teritoriul României începând cu anii ’90.

Planta apare frecvent pe terenuri abandonate și neîngrijite, pe marginea drumurilor și a căilor ferate, în apropierea șantierelor și în zonele periurbane. Practic, se dezvoltă cu ușurință în locurile în care alte plante rezistă mai greu.

O singură plantă matură poate elibera în atmosferă câteva miliarde de grăunciori de polen. Totodată, poate produce până la 30.000 de semințe, care își păstrează capacitatea de germinare timp de 30-40 de ani în sol.

Polenul este foarte fin și poate fi purtat de vânt pe distanțe de zeci sau chiar sute de kilometri. Din acest motiv, o persoană alergică poate avea simptome chiar dacă în apropierea locuinței nu există ambrozie vizibilă.

Printre cele mai frecvente simptome se numără strănutul repetat, secrețiile nazale abundente, mâncărimile la nivelul nasului și ochilor, ochii roșii și lăcrimarea. Poate apărea și tusea.

Manifestările pot începe la doar câteva minute de la expunerea la polen sau la câteva ore după contact.

Alergia la ambrozie poate fi confundată cu o răceală, mai ales la debut. Un indiciu important este însă faptul că reacția alergică apare, de regulă, fără febră și fără dureri musculare.

Sezonul ambroziei revine anual, dar câteva măsuri pot reduce cantitatea de polen la care este expusă o persoană alergică.