Ambrozia intră în perioada de vârf. Când este cel mai mult polen în aer și cât mai durează sezonul
- Bianca Ion
- 5 septembrie 2026, 13:14
Ambrozia intră în perioada de vârf. Sezonul ambroziei este în plină desfășurare, iar lunile august și septembrie aduc cele mai mari concentrații de polen în aer. Peste 2,5 milioane de români sunt alergici la această plantă, iar simptomele pot continua până în octombrie sau chiar până la primul îngheț, în anii cu toamne mai calde.
Ambrozia intră în perioada de vârf. Când e cel mai mult polen în aer
Polenizarea ambroziei începe, de obicei, spre sfârșitul lunii iulie și devine tot mai intensă odată cu apropierea lunii august.
Cele mai mari concentrații de polen sunt înregistrate în august și septembrie, perioadă în care persoanele sensibile resimt, de regulă, cele mai puternice simptome.
Sezonul nu se termină însă odată cu luna septembrie. Polenizarea poate continua până aproape de sfârșitul lunii octombrie, iar în anii cu temperaturi ridicate toamna se poate prelungi până la primul îngheț, care poate apărea inclusiv în noiembrie.
În total, sezonul ambroziei se întinde pe aproximativ trei luni, din iulie până în octombrie, iar cele mai intense opt săptămâni sunt cele de la sfârșitul verii și începutul toamnei.
Peste 2,5 milioane de români sunt alergici la ambrozie
Datele prezentate de medicii alergologi de la Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara arată că peste 2,5 milioane de români sunt alergici la ambrozie.
Aproximativ una din cinci persoane prezintă sensibilitate la polenul acestei plante.
La nivel european, studiile indică o problemă extinsă.
Aproximativ 40% din populația continentului este deja sensibilă la polenul de ambrozie, iar o parte dintre aceste persoane dezvoltă, în timp, simptome alergice de intensitate diferită.
De ce produce ambrozia reacții alergice puternice
Ambrozia, cunoscută și sub denumirea de „iarba pârloagelor”, este o plantă invazivă originară din America de Nord. A ajuns în Europa în secolul al XIX-lea și s-a extins pe teritoriul României începând cu anii ’90.
Planta apare frecvent pe terenuri abandonate și neîngrijite, pe marginea drumurilor și a căilor ferate, în apropierea șantierelor și în zonele periurbane. Practic, se dezvoltă cu ușurință în locurile în care alte plante rezistă mai greu.
O singură plantă matură poate elibera în atmosferă câteva miliarde de grăunciori de polen. Totodată, poate produce până la 30.000 de semințe, care își păstrează capacitatea de germinare timp de 30-40 de ani în sol.
Polenul este foarte fin și poate fi purtat de vânt pe distanțe de zeci sau chiar sute de kilometri. Din acest motiv, o persoană alergică poate avea simptome chiar dacă în apropierea locuinței nu există ambrozie vizibilă.
Cum recunoști alergia la ambrozie
Printre cele mai frecvente simptome se numără strănutul repetat, secrețiile nazale abundente, mâncărimile la nivelul nasului și ochilor, ochii roșii și lăcrimarea. Poate apărea și tusea.
Manifestările pot începe la doar câteva minute de la expunerea la polen sau la câteva ore după contact.
Alergia la ambrozie poate fi confundată cu o răceală, mai ales la debut. Un indiciu important este însă faptul că reacția alergică apare, de regulă, fără febră și fără dureri musculare.
Ce poți face pentru a reduce expunerea la polen
Sezonul ambroziei revine anual, dar câteva măsuri pot reduce cantitatea de polen la care este expusă o persoană alergică.
- Evită activitățile în aer liber în perioadele cu nivel ridicat de polen. Dimineața devreme, înainte de ora 07:00, și seara târziu sunt intervalele cu expunere mai redusă.
- Ai grijă după furtuni. Polenul se poate fragmenta în particule mai mici, care pot ajunge mai adânc în plămâni și pot declanșa episoade de astm. În plin sezon, este recomandată evitarea ieșirilor imediat după furtună.
- Menține igiena personală și a locuinței. Dușul înainte de culcare și schimbarea frecventă a lenjeriei pot reduce cantitatea de polen care ajunge în dormitor.
- Animalele de companie pot aduce polen în casă prin blană după plimbările de afară.
- Verifică zilnic nivelul de polen cu ajutorul platformelor și aplicațiilor care monitorizează concentrația de alergeni din aer, disponibile pentru majoritatea orașelor mari din România.
- Dacă simptomele persistă sau se agravează, discută cu un medic alergolog. Un diagnostic corect poate ajuta la alegerea unui tratament adaptat tipului de alergie.