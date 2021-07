Numărul pacienților care acuză probleme medicale provocate de polenul de ambrozie este în creștere la Târgu Jiu. Simptomele specifice apar și la copii cu vârste mai mici de un an. iar acest lucru este de natură să-i îngrijoreze pe medicii alergologi.

„Este îngrijorător că vârsta de apariţie a simptomatologiei a scăzut la sub un an. Am pacienţi de vârste mici pe care i-am diagnostica cu rinită alergică indusă de polenul de ambrozie“, a spus medicul Simona Coleașă, alergolog la Spitalul Județean Gorj, citată de publicația Adevărul.

Simptomele alergiei la ambriozie asemănătoare celor specifice oricărui tip de alergii la polen. Este vorba despre rinită alergică, conjunctivită alergică, astm bronşic alergic.

„Este un pacient care nu poate respira, prezintă congestie nazală, îi curge nasul abundent, apoi, îl mănâncă nasul, poate să apară simptomatologie oculară, mâncărimi ale ochilor, umflături, lăcrimare. De asemenea, pot prezenta manifestări de tip mâncărimi la nivelul urechii sau faringelui. Pacienţii alergici la ambrozie pot să îşi piardă parţial sau temporar mirosul.

Din cauza acestor simptome, aceşti pacienţi pot să prezinte somnolenţă, oboseală cronică şi dacă simptomatologia apare la nivelul căilor respiratorii inferioare, vorbim despre astmul bronşic alergic. Pacienţii pot prezenta crize de tuse, dificultăţi în respiraţie sau o respiraţie şuierătoare. Toate acestea le afectează calitatea vieţii şi, uneori, cu modificări în competenţele le locurile de muncă“, a mai spus Simona Coleaşă.

Sfaturi pentru persoanele alergice la ambrozie

În momentul de față nu există un medicament care vindece alergia provocată de polenul de ambrozie. Cei care prezintă simptome în această perioadă a anului – lunile august-septembrie – trebuie să evite plimbările în aer liber, în special după ploi.

La revenirea în locuință, după fiecare ieșire în aer liber, este indicat să facă un duș și să schimbe hainele. Medicii mai recomandă, persoanelor sensibile, să se spele frecvent pe păr, să poarte mască de protecție sanitară și ochelari de soare, pentru a evita contactul ochilor cu polenul.

„Alergia la ambrozie nu are vindecare, dar poate fi ţinută sub control. Odată diagnosticat cu alergie la amborizie, pacientul capătă acest diagnostic pe viaţă. Ne aflăm într-o situaţie cronică. Boala poate fi controlată prin mijloace terapeutice, profilactice, prin terapie cu medicamente şi terpie cu vaccinuri alergenice“, a mai spus medicul alergolog.

Ce este ambrozia și de ce trebuie combătută

Ambrozia este o buruiană invazivă care se răspâdește foarte ușor în toate zonele. Aceasta crește spontan pe toate terenurile lăsate în paragină, la marginea drumurilor, a căilot ferate, în parcurile neîngrijite sau pe șantierele de construcții.

Polenul este răspândit pe sute de kilometri cu ajutorul vântului, astfel că simptomele pot apărea de oriunde, chiar dacă plantele nu sunt în apropiere. Perioada maximă de polenizare a acestei plante este august şi septembrie, dar poate dura și până în luna octombrie, în funcție de temperatura de afară.

Din cauza creșterii numărului de pacienți care prezintă alergii la această plantă și a cazurilor se îmbolnăviri severe, autoritățile au dispus, prin lege măsuri de combatere. Fiecare proprietar de terenuri are obligația să combat ambrozia de pe suprafața pe care o deține. În caz contrar, acesta riscă amenzi destul de usturătoare, de până la 20.000 de lei în cazul persoanelor juridice.

Cea mai eficientă metodă de combatere este prin cosire succesivă, atunci când a ajuns la înălţimea de cel puţin 50 de centimetri, pentru a nu ajunge la maturitate. Ambrozia poate fi combătută şi chimic, prin ierbicidare. Planta poate fi distrusă şi prin smulgere, folosind mănuşi de protecţie.