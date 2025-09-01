Sport Alin Vădan clarifică zvonurile privind cumpărarea clubului CFR Cluj







Alin Vădan, proprietarul DON.ro, a reacționat public după ce în presă au apărut informații potrivit cărora i-ar fi făcut o ofertă de nerefuzat lui Neluțu Varga pentru a cumpăra clubul CFR Cluj. Omul de afaceri a precizat, în exclusivitate pentru Fanatik, că nu are nicio intenție de a intra în fotbal și că implicarea sa în Gruia se rezumă strict la parteneriatul de sponsorizare.

Speculațiile au pornit după ce publicația cluj24.ro a relatat că Alin Vădan ar fi pus pe masă o ofertă de 15 milioane de euro și ar fi fost dispus să achite datoriile clubului, estimate la 30 de milioane de euro. Conform sursei, Neluțu Varga, acționarul majoritar al CFR Cluj, ar fi respins imediat propunerea, considerând-o neserioasă în raport cu valoarea și palmaresul echipei, campioană de opt ori în ultimele două decenii.

Zvonurile au luat amploare, mai ales că DON.ro este sponsor oficial al clubului. Mulți au speculat că apropierea companiei de CFR ar putea prevesti o eventuală preluare. Vădan a clarificat că aceste informații nu au nicio bază reală și că nu intenționează să își extindă afacerile în fotbal.

Potrivit relatărilor, pachetul financiar vehiculat ar fi inclus nu doar suma fixă de 15 milioane de euro, ci și preluarea integrală a datoriilor clubului, o povară care apasă de mai mult timp asupra campioanei din Gruia. Se vehiculează că Neluțu Varga ar fi perceput oferta ca fiind ofensatoare, în condițiile în care CFR Cluj rămâne una dintre cele mai puternice echipe din fotbalul românesc, chiar dacă recent a fost eliminată din play-off-ul UEFA Conference League.

CFR Cluj are în prezent un lot evaluat la 31,38 milioane de euro, conform datelor publicate de Transfermarkt.com.Formația din Gruia se numără printre cele mai titrate echipe din fotbalul românesc, având în palmares nu mai puțin de 8 titluri de campioană.

Alin Vădan a respins categoric ipoteza implicării sale directe în fotbal. „O aberație! Rolul presei este să scrie, înțeleg perfect asta, dar informația respectivă nu este adevărată! Probabil, s-a făcut o speculație în contextul în care ne-am implicat, ca sponsor, cu DON.ro. O declar public, răspicat: nu mă interesează să intru în fotbal, nu am avut niciodată intenția să cumpăr CFR Cluj!”, a precizat omul de afaceri.

Acesta a adăugat că relația cu echipa din Gruia se limitează la un parteneriat de imagine: „Susținem CFR-ul ca sponsor principal și atât. Suntem onorați că suntem pe pieptul unei grupări cu tradiție istorică, însă nu avem alte ambiții.”