Justitie

Alfred Bulai rămâne sub control judiciar. Decizia este definitivă

Alfred Bulai rămâne sub control judiciar. Decizia este definitivă
Alfred Bulai, fost profesor la Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) și cunoscut analist politic, rămâne sub control judiciar, după ce Judecătoria Sector 1 din București a respins plângerea sa privind prelungirea măsurii preventive.

Alfred Bulai rămâne sub control judiciar

Decizia, pronunțată joi, 18 februarie 2026, este definitivă și îl obligă pe Bulai la plata a 100 de lei reprezentând cheltuieli judiciare. Dosarul său, nr. 5714/299/2026, se află în continuare în faza urmăririi penale la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 1.

„Solutia pe scurt: În baza art. 2151 alin.5 C.proc.pen. rap. la art.213 C.proc.pen., respinge plângerea formulată de inculpatul Bulai Alfred, ..., împotriva ordonanţei Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti cu nr. 7466/160/P/2024 din data de 10.02.2026, de prelungire a măsurii preventive a controlului judiciar, ca neîntemeiată.

Alfred Bulai

Bulai. Sursa foto Arhiva EVZ

În baza art. 275 alin. 2 C. proc. pen., obligă inculpatul la plata către stat sumei de 100 de lei, reprezentând cheltuieli judiciare. Definitivă. Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția inculpatului și a procurorului prin mijlocirea grefei instanței astăzi, 18.02.2026.”

Horoscopul lui Dom’ Profesor,  20 februarie 2026. Cea mai bună mamică din lume
Horoscopul lui Dom’ Profesor,  20 februarie 2026. Cea mai bună mamică din lume
Cercetătorii au descoperit în Europa un lac subteran uriaș la peste 100 de metri adâncime
Cercetătorii au descoperit în Europa un lac subteran uriaș la peste 100 de metri adâncime

Este acuzat de hărțuire sexuală

Sociologul, în vârstă de 61 de ani, este acuzat de hărțuire sexuală a mai multor studente. Conform anchetei, el le-ar fi solicitat să se dezbrace în fața sa și le-ar fi făcut avansuri sexuale în timpul orelor. În urma acestor acuzații, Alfred Bulai a fost concediat de la Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA). Și alți profesori de la SNSPA au fost audiați.

Protest SNSPA.

Protest SNSPA. Sursa foto Facebook

Parchetul verifică toate probele și audierile, în timp ce instanța monitorizează respectarea controlului judiciar. Ancheta se concentrează pe stabilirea detaliilor cazului și pe evaluarea responsabilităților, pentru a se asigura că toate aspectele legale sunt respectate.

Cercetările continuă

Din momentul emiterii deciziei, Alfred Bulai trebuie să respecte condițiile impuse de instanță, inclusiv restricții privind contactul cu victimele și deplasările, sub supraveghere judiciară. Potrivit surselor judiciare, următoarea etapă va implica verificarea tuturor materialelor probatorii și a declarațiilor martorilor, pentru ca ancheta să fie completă și conformă cu legea.

