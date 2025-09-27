Alex Fotea vine la Mihai Morar cu toate secretele din culisele celei mai tari emisiuni: Insula Iubirii!. Video

Fain & Simplu ți-l aduce pe omul care a creat un fenomen: Alex Fotea este producătorul creativ al reality show-ului despre care vorbește toată lumea. Insula Iubirii a devenit cel mai urmărit show de televiziune pe timp de vară din istoria măsurătorilor de audiență din România! Iar ca să înțelegeți impactul asupra publicului, vă spunem că în seara marii finale, un televizor din trei urmăreau Antena 1.

Ultimul episod din Insula Iubirii a adunat peste 34% din toți românii care aveau televizoarele pornite la acea oră. Cum a fost posibilă această performanță?

Ca regizor al emisiunii, Alex Fotea nu se sfiește să ne dezvăluie secretele mult așteptate. Secrete pe care nu le veți afla din această descriere, ci din interviul său cu Mihai Morar, într-un podcast care poate fi, cu adevărat, ultimul episod al sezonului 9 din Insula Iubirii.

Așa că, doamnelor și domnilor, faceți cunoștință cu omul care filmează 9 luni pe an, care doarme cel mult 4 ore pe noapte, omul care este în spatele super producțiilor Insula Iubirii și Power Couple. Omul care ne dezvăluie că, departe de a fi regizată, Insula Iubirii este mai mult decât o emisiune; este un real experiment social în care oameni obișnuiți ajung să facă lucruri neobișnuite.

Află de la Alex Fotea ce se întamplă la Insula Iubirii în spatele camerelor de filmat. La Fain & Simplu, cu Mihai Morar.