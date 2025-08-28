Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor, 29 august 2025. Tehnologie extraterestră „posibil ostilă”, deghizată







29 august

Pe 29 august s-au născut Michael Jackson, Bob Beamon, Slobodan Miloşevici, Petre Magdin, Nicolae Dunăreanu.

Astăzi îl pomenim pe Michael Jackson. Nu mi-a plăcut, cât a trăit. Negrul care voia să devină alb, omul care voia să devină zeu! Ce patetic, ce roman prost! Dar exemplul lui elitist, sfidarea împinsă dincolo de limite, toate atitudinile lui excentrice şi bizare au avut rolul lor în lumea aceasta. Probabil că acum râde de noi în Purgatoriu, dacă i-au mai lăsat mutrişoara de Mozart-copil şi mai are cu ce să râdă!

Michael Jackson a fost un geniu! Filozofic, nu mă refer la muzică. Prin toată viaţa lui excepţională a demonstrat, prin logica lui Hegel, prin teză şi antiteză, animalitatea acestei lumi, prostia şi lipsa de discernămînt a marii majorităţi. Ia gândiţi-vă puţin!

Nimic în "Kalendar" dar în calendarul creştin este ultima sărbătoare a anului. Anul bisericesc creştin începe la 1 septembrie.

Pe 29 august se pomeneşte, cu întristare, Tăierea Capului Sf. Prooroc Ioan Botezătorul. Este post negru. Probabil că vă mai amintiţi din şcoală, de la religie, istoria cu regele Irod, fratele lui Filip şi soţia acestuia Irodiada, pe care o ia Irod. De reproşurile lui Ioan, pentru că regele luase pe soţia fratelui, lucru imoral la iudei, altfel Ioan era iubit şi preţuit de Irod, dar duşmănit de regină. De primul strip-tease din istorie făcut de Salomeea, fiica reginei, ca să-i smulgă regelui promisiunea executării lui Ioan. De aducerea Capului Botezătorului pe o tipsie de argint.

Tradiţia iniţiatică spune că ochii Botezătorului s-au deschis şi capul fără corp a şoptit câteva cuvinte regelui, de nimeni altcineva auzite. Regele a rămas gânditor apoi a plecat din sală. Sfetnicii de taină spun că l-au auzit plângând, dar poate fi doar o părere...

Tradiţional Crucea Mică, Sf. Ioan de toamnă, Sf. Ioan cap tăiat, Brumariul. „...Aduce cu sine o seamă de interdicţii asupra tăiatului fructelor şi legumelor (mai ales varza) ce au o formă rotundă sau alimentelor ce amintesc de sângele vărsat (vinul roşu, în special)... zi deosebit de periculoasă, ţinută pentru a nu se îmbolnăvi de friguri”. (Antoaneta Olteanu, „Calendarele Poporului Român”, 2001, pagina 383.)

Începe Postul Negru care ţine până la Înălţarea Crucii, 14 septembrie. Postitorii îşi mântuiesc sufletul de cele mai mari păcate din viaţă, omucideri de oameni şi de prunci născuţi sau lepădarea celor nenăscuţi, aprinderi, furturi cu ucidere, lăsarea familiei fără căpătâi. Mâncarea de post nu trebuie tăiată, ci doar frântă de mâna postitorului. Nimeni altcineva nu trebuie să atingă mâncarea de post: numai apă neîncepută şi turtă coaptă pe cărbuni. Idem, pagina 384.

Iluzii de ţărani... niciun păcat mare, capital, nu este iertat, mai ales omuciderea, care este păcat împotriva Lui Dumnezeu Tatăl şi nesocotirea gravă a Poruncilor Fiului. Dar omul greşeşte... o viaţă exemplară, după greşeală, postul, poate funcţiona ca factor atenuant la Judecata de Apoi!

De trei ori am fost în Siria, la Damasc, oraşul cel cu şapte porţi şi tot de atâtea ori am fost în Moscheea Omaiazilor unde este un relicvariu, din bronz, care se spune că ascunde Capul Botezătorului. În Islam Ioan Botezătorul este un Profet ca şi Domnul Nostru Iisus Hristos. Vestind venirea lui Mahomed.

Mă tem că flacăra războiului a mistuit nepreţuitele covoare persane de acolo, şi au distrus şi relicvele creştine. La Damasc m-am simţit la fel de bine ca în Teheran sau în pădurile Virginiei, sau la Paris. Oare de ce nu poate să fie pacea promisă, cea de o mie de ani? Bună întrebare!

Un tânăr de numai douăzeci de ani, militar angajat cu contract, mi-a trimis o corespondenţă care m-a emoţionat mult. Îmi spune că îmi citeşte de mult articolele şi că a înţeles că are pentru ce să lupte, chiar să-şi dea viaţa, dacă trebuie, pentru că România nu este compusă din mâna asta de politicieni mincinoşi şi de bogătani tâmpiţi, de curve cu pretenţii, din ceea ce vedem la televizoare. Îmi mulţumeşte că i-am deschis ochii şi îmi spune că ar lupta sub comanda mea, pentru că ştie că aş avea grijă de subordonați.

Îmi spune că vede ţara, în viitor, ca în serialul SF „Battlestar Galactica”. O luptă supremă şi necruţătoare pentru supravieţuire.

Dacă nu ştiţi despre ce este vorba, iată:

Muzica, soundtrackul, este a lui Bear McCreary, un regal simfonic.

Tare mi-ar place ca tânărul militar să nu aibă dreptate, dar mă tem...

În altă ordine de idei, sau, în aceiași, NASA a informat despre o cometă. Iată:

Telescopul spațial James Webb al NASA a făcut primele observații ale cometei interstelare 3I/ATLAS, dezvăluind că aceasta pare a fi neobișnuit de bogată în bioxid de carbon.

Astronomii au descoperit ceva ciudat în primele imagini ale cometei interstelare 3I/ATLAS, obținute de Telescopul Spațial James Webb, în ​​timp ce aceasta se îndreaptă spre Soarele nostru, potrivit unui nou studiu.

Observațiile inițiale ale telescopului au sugerat că 3I/ATLAS are unul dintre cele mai mari raporturi bioxid de carbon (CO2)/apă (H2O) înregistrate vreodată într-o cometă. Această chimie neobișnuită, dacă este confirmată, ar putea arunca lumină asupra originilor misterioase ale 3I/ATLAS din afara sostemului nostru solar .

Primele observații ale Telescopului Spațial James Webb (JWST) au avut loc pe 6 august, cercetătorii folosind spectrograful în infraroșu apropiat al JWST pentru a descifra proprietățile fizice ale cometei pe baza luminii pe care o emite. Aceștia și-au raportat descoperirile luni (25 august) într-un articol preprint publicat pe depozitul european de cercetare Zenodo, așa că nu au fost încă evaluate de colegi.

Cometele dezvoltă o atmosferă, sau coamă, pe măsură ce trec pe lângă stele. Acest nor de gaz și praf devine mai mare și mai strălucitor cu cât o cometă se apropie mai mult de o stea, gheața și alte materiale de pe cometă încălzindu-se și eliberând gaz într-un proces numit degazare. Imaginile JWST au dezvăluit că, potrivit studiului, coma lui 3I/ATLAS era dominată de dioxid de carbon.

Cercetătorii au observat că, în contextul în care cometa s-a format, conținutul ridicat de bioxid de carbon ar putea fi legat de expunerea la radiații sau de distanța la care CO2 a înghețat (linia de gheață a CO2) în jurul discului său protoplanetar – gazul și praful care înconjoară stelele tinere și din care se nasc planetele, cometele și asteroizii.

„Observațiile noastre sunt compatibile cu un nucleu intrinsec bogat în CO2, ceea ce ar putea indica faptul că 3I/ATLAS conține gheață expusă la niveluri mai ridicate de radiații decât cometele Sistemului Solar sau că s-a format aproape de linia de gheață de CO2 din discul său protoplanetar”, au scris cercetătorii în studiu.

Estimările inițiale privind dimensiunea cometei plasau cometa la un diametru de aproximativ 11 kilometri. Cu toate acestea, date ulterioare de la Telescopul Spațial Hubble au sugerat că 3I/ATLAS are probabil un diametru maxim de 5,6 km. În orice caz, este probabil cel mai mare obiect interstelar văzut vreodată . 3I/ATLAS ar putea fi, de asemenea, cea mai veche cometă văzută vreodată, un studiu sugerând că este cu aproximativ 3 miliarde de ani mai veche decât sistemul nostru solar, vechi de 4,6 miliarde de ani . În prezent, nu este clar de unde provine cometa.

Asta nu i-a împiedicat pe unii să speculeze. Un studiu controversat, prepublicat, a explorat ideea că 3I/ATLAS ar putea fi o tehnologie extraterestră „posibil ostilă” deghizată. Cu toate acestea, experții au declarat pentru Live Science că afirmațiile studiului sunt „prostii” și „exagerări”. Dar, dacă...

Viteza cometei, care are cea mai mare viteză înregistrată vreodată pentru un vizitator al sistemului solar, este o dovadă că 3I/ATLAS se mișcă de miliarde de ani, câștigând impuls dintr-un efect gravitațional de praștie pe măsură ce trece pe lângă stele și nebuloase, potrivit unui comunicat NASA publicat în urma observațiilor Telescopului Spațial Hubble.

„Nimeni nu știe de unde a venit cometa”, a declarat David Jewitt , astronom la UCLA și lider al echipei științifice pentru observațiile Hubble. „Este ca și cum ai zări un glonț de pușcă timp de o miime de secundă. Nu poți proiecta asta înapoi cu nicio precizie pentru a afla de unde a pornit pe traiectoria sa.”

Înainte de această descoperire, doar două alte obiecte interstelare (ISO) fuseseră observate: 1. I/'Oumuamua, o rocă spațială ciudată descoperită în 2017 ; și 2. I/Borisov, o cometă observată în 2019. Acest lucru face ca nou descoperita cometă să fie deosebit de atractivă pentru astronomi.

Cu toate acestea, există o fereastră limitată pentru studierea 3I/ATLAS. Cometa, care se află în prezent la aproximativ 4,5 ori mai departe de Soare decât Pământul, va ajunge la punctul său cel mai apropiat de Soare, sau periheliu, pe 30 octombrie, înainte de a-și începe călătoria în afara sistemului solar, când va deveni mult mai greu de observat. De asemenea, va fi în afara câmpului vizual între sfârșitul lunii septembrie și începutul lunii decembrie, când va fi poziționată pe partea opusă a Soarelui față de Pământ.

În următoarele săptămâni și luni, cercetătorii vor încerca să folosească „orice telescoape” disponibile pentru a face observații asupra 3I/ATLAS, a declarat Sean Raymond , planetologist la Universitatea din Bordeaux, Franța, pentru Live Science într-un e-mail.

Experții sunt deosebit de entuziasmați de posibilitatea de a fotografia 3I/ATLAS cu Observatorul Vera C. Rubin - cel mai puternic telescop optic din lume, care a lansat recent primele sale imagini . Observatorul, situat în Chile, s-a dovedit deja a fi expert în fotografiarea unor asteroizi nevăzuți până acum și va viza, fără îndoială, cometa interstelară atunci când va fi complet funcțional, peste câteva luni.

Între timp, Telescopul Spațial James Webb ( JWST ) și Telescopul Spațial Hubble ar putea ajuta la dezvăluirea compoziției chimice a intrusului datorită capacității lor de a studia obiectul în mai multe lungimi de undă ale spectrului electromagnetic, a declarat Pedro Bernardinelli , un specialist în științe planetare la Institutul DiRAC al Universității din Washington, pentru Live Science într-un e-mail.

Unii cercetători au propus, de asemenea, utilizarea roverelor marțiene ale NASA pentru a fotografia cometa în timp ce trece în apropierea Planetei Roșii, cu câteva săptămâni înainte de a ajunge la periheliu. Roboții au fost folosiți anterior pentru a spiona pete solare periculoase care se ascund pe partea ascunsă a Soarelui față de Pământ.

Studierea 3I/ATLAS ne oferă o oportunitate rară de a obține informații despre sistemele stelare extraterestre și potențialele exoplanete.

„Obiectele interstelare sunt probabil rămășițele formării exoplanetelor”, a spus Raymond. „Studierea lor poate deschide o fereastră către înțelegerea formării și evoluției altor sisteme planetare.”

În acest fel, galaxiile ISO precum 3I/ATLAS „conectează sistemul solar cu mediul său galactic”, a declarat pentru Live Science Amir Siraj , doctorand la Universitatea Princeton, care a studiat anterior galaxiile ISO.

Deși încă nu este clar de unde provine 3I/ATLAS, este posibil să îi putem identifica originile, mai ales dacă cercetătorii pot afla cât de vechi este, a declarat Wes Fraser , astronom la Consiliul Național de Cercetare din Canada, pentru Live Science într-un e-mail. Și pe măsură ce cometa ajunge la periheliu, cantitatea de gheață și alte substanțe „volatile” care sunt emise de intrus ne va ajuta să restrângem această ipoteză, a adăugat Fraser.

În astrologie, observarea unei comete este semn rău. Dar, trebuie să se vadă cu ochiul liber și efectul malefic se restrânge doar pe aria unde este observată.

Așa că putem spune, cu siguranță, că mâine este o altă zi!

Un pic cam susceptibil şi gata să dai replica. În general eşti un artizan al gloriei altora, care îşi asumă rezultatele tale. Astăzi rupe tradiţia, refuză, cu calm, să mai fii folosit! Dacă ai vreo idee, pune-o in aplicare fără multe consultări şi tam-tam-uri. Apare o informaţie, o veste îngrijorătoare, de fapt sunt mai multe, dar doar una interesează în special zodia ta. Dar se poate să fie doar o influenta negativa generala, o perioada mai neconfortabila care se întinde pe cateva zile, o indispozitie ca sa zicem asa, şi mai putin un necaz concentrat.

Astăzi eşti ceva mai sociabil şi cauţi companie. Atenţie la asocierea cu persoane cu interese cam obscure! Limitează-te la prieteniile verificate şi la cei pe care îi frecventezi obişnuit! Fă un tur de telefoane pe la prieteni şi nu numai. Tine-ti prietenii aproape si potenţialii ostili şi mai aproape! O zi inspirată, mai ales pentru promovarea intereselor personale. Evită să amesteci lucrurile. Sfaturile bune duc la rezultate bune. Sprijină-te pe prieteni. Un prieten, la rândul său, îţi solicită ajutorul!

Nu-ţi investi încrederea, nu face promisiuni, înainte ca să ştii cu destulă precizie despre ce este vorba. Dar, în dragoste, este bine să-ţi recunoşti greşelile, mai ales pe cele mici! Atenţie la neatenţie, mai ales mai pe seară, când este foarte bine să nu mai fii pe drum, ci acasă. Fă-ţi puţină reclamă în anturaj, că nu strică. Un eveniment îţi reţine atenţia. Analiza ta este încă o dată justă, trebuie să-i dai curs, aşteaptă, însă, momentul favorabil.

Provoci un răspuns plăcut din partea celor din jur. Le aduci ceva bun, covrigi sau îngheţată! Este momentul să le soliciţi ajutorul, să faci mici alianţe. Raţiunea trece prin stomac, adesea! Incepi ziua cu greutate si o sa tragi de tine toata ziua, pentru ca ai de facut niste comisioane familiale sau personale. Care nu iţi fac nici o placere… Dedică ziua rezolvării problemelor importante, însă nu forţa în rezolvarea rapidă a unor situaţii. Lasă timpul să lucreze!

Veştile pe care le primeşti prin mobil, din presa, sau reţele par importante. Eşti pe drumul cel bun! Înlături din calea ta obstacolele, în special propriile limite, eşti motivat şi optimist! Astazi nu lua decizii importante şi nu programa întâlniri. Limitează-te al activităţile de rutină şi la oamenii pe care îi cunoşti foarte bine. Ziua este favorabilă proiectelor de afaceri, deciziilor importante. Seara relaxantă şi confortabilă. Gândurile te poartă către noi zări. La figurat...

Se apropie nişte praguri, termene, unele autoimpuse şi eşti întârziat, în criză de timp! Conjunctura îţi indică să te concentrezi pe lucrurile importante, pe fluxul principal al timpului! Nu te intalni cu persoane pe care nu poti sa le suferi. Esti intr-o criza de sinceritate, de fapt putin iţi pasă de mutrele lor lungi, şi lucrul asta este evident pentru preopinenţi. Multă prudenţă, mai ales în afaceri sau la telefon. După mijlocul zilei totul pare că este echilibrat – profită din plin!

Treci printr-o perioadă densă, obositoare, puţin mai dificilă, dar productivă, cu toate pe capul tău! Discuţiile, intrigile, bârfele, le laşi astăzi celor din jurul tău, care nu au de lucru! Nu lăsa orgoliul să intervină, ascultă-ţi intuiţia, a greşi este omeneşte. Pe seară poţi avea de ales: fie să onorezi o invitaţie la o cafea şi un pahar de vorbă, fie să încerci să pui ordine în treburile restante de pe acasă. Un sfat: dacă treburile au putut fi amânate, înseamnă că nu sunt aşa de importante, aşa că profită de şansele unicat!

Ai ceva de reproşat partenerului, unei persoane apropiate. Încercă să comunici indirect nemulţumirea ta, fără să fie un reproş. Dacă înţelege, o să-ţi aprecieze delicateţea! Dacă nu... Astăzi astrele avantajează domeniul decizional: poţi lua hotărâri de viaţă mult mai uşor decât de obicei. Profită de acest lucru şi schimbă-ţi stilul conflictual care îţi domină atât relaţiile de lucru, cât şi cele sociale. Nu este nimic mai satisfăcător decât să faci pace cu tine însuţi şi cu cei din jur!

Ambiţiile şi planurile par că se pot îndeplini mai repede decât credeai! Te aşteptai la rezultate rapide, dar conjunctura te avertizează să ai mai ai răbdare, Roma nu s-a construit într-o zi! Atât în relaţiile sociale, cât şi în cele profesionale sau de afaceri, evită, însă, să ai de a face cu Balanţele, semn de aer, care, astăzi, te vor da peste cap, vrând-nevrând. După-amiază, un semn de pământ te poate amuza copios cu viziunile sale despre viaţă, complet diferite de ale tale.

Prea multe discuţii, prea multe dezbateri, vorbe multe pentru câte un amănunt. Tu te pui pe treabă, acţionezi, dar încă cu prudenţă, tatonînd atent reacţiile şi direcţiile de derulare. Ar fi bine să-ţi dai jos de pe ochi vălul orgoliului şi al maniei persecuţiei şi să ai mai multă încredere în oameni. În a doua parte a zilei vei primi o ofertă care nu-ţi va părea tentantă la prima vedere, însă îţi poate deschide multe uşi. Nu refuza nimic, înainte să cântăreşti cu atenţie ce oportunităţi indirecte îţi poate aduce!

În echipă, coordonat, reuşeşti astăzi chiar performanţe! Eşti încurajat şi sprijinit de cei din jurul tău, care au încredere în capacitatea ta de a reuşi! Concentrează-te şi nu-i dezamăgi! Ai grijă pe ce iţi cheltuieşti banii, astăzi ai tendinţa de a realiza achiziţii nefolositoare, pe care le vei regreta până la următorul salariu. Totodată, fii mai zgârcit cu sfaturile adresate persoanelor pe care nu le cunoşti foarte bine, poţi fi ţinut răspunzător pentru eşecuri care nu îţi aparţin!

Trebuie să “rămâi în cărţi”, să fii în miezul problemelor. Numai aşa poţi profita de oportunităţi şi de avantajele date de cunoşterea situaţiei. Nu te aventura în domenii necunoscute! În mod paradoxal, în a doua parte a zilei tu vei fi cel despre care se va vorbi vrute şi nevrute, atât adevăruri şi neadevăruri. Va trebui să dai dovadă de mult tact şi diplomaţie pentru a ieşi cu reputaţia nepătată dintr-o situaţie provocată, parţial, chiar de tine!