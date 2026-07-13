Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) a cerut luni producătorilor de lapte praf pentru sugari și companiilor din lanțul de aprovizionare să își intensifice controalele asupra furnizorilor, după mai multe retrageri de produse și două focare de botulism infantil.

Autoritățile americane au investigat focare în mai multe state, asociate cu formule de lapte praf comercializate de ByHeart și Nara Organics.

Cazurile au dus la retragerea produselor, iar FDA continuă să investigheze cauzele contaminării. Este vorba despre primele focare de botulism din Statele Unite asociate cu formule pentru sugari în aproape 50 de ani.

Într-o scrisoare adresată producătorilor, ambalatorilor, distribuitorilor, exportatorilor, importatorilor și comercianților de formule pentru sugari, FDA a avertizat asupra riscurilor care pot apărea în lanțul de aprovizionare.

Agenția a precizat că producătorii trebuie să cunoască originea ingredientelor, modul în care acestea sunt fabricate și eventualele pericole asociate. Companiile trebuie, de asemenea, să poată demonstra că riscurile identificate sunt controlate în mod eficient.

FDA recomandă industriei să urmărească atent semnalele privind siguranța alimentară, inclusiv notificările de retragere a produselor, investigațiile epidemiologice și alertele referitoare la importuri.

Focarul asociat produselor ByHeart, identificat în 2025, a fost primul focar confirmat de botulism infantil din SUA legat de o formulă pentru sugari în aproape cinci decenii, potrivit FDA.

Investigațiile autorităților americane au identificat 51 de cazuri suspecte sau confirmate în 19 state în cadrul focarului asociat ByHeart. Sugarii afectați au fost spitalizați, iar autoritățile nu au raportat decese.

FDA a anunțat ulterior că bacteria Clostridium botulinum a fost identificată într-un ingredient pe bază de lapte praf analizat în cadrul anchetei. Investigația privind sursa exactă a contaminării a continuat.

Un al doilea focar a fost investigat în 2026 în legătură cu formula Nara Organics. În iunie, compania a retras de pe piață toate loturile formulei sale organice din lapte integral comercializate în Statele Unite.

Decizia a venit după identificarea mai multor cazuri de botulism infantil la copii care consumaseră produsul. FDA și CDC au continuat testarea recipientelor deschise și a probelor prelevate din loturile implicate în anchetă.

Avertismentul FDA vine și după un incident internațional de contaminare produs între sfârșitul anului 2025 și începutul lui 2026.

Aproape 150 de cazuri suspecte și confirmate de intoxicație cu cereulidă au fost raportate în zece țări. Ancheta a indicat drept sursă un ulei cu acid arahidonic contaminat, utilizat ca ingredient în formulele pentru sugari.

Cereulida este o toxină produsă de anumite tulpini ale bacteriei Bacillus cereus și poate provoca intoxicații alimentare.

În mai 2026, compania neozeelandeză a2 Milk a retras trei loturi de formulă a2 Platinum comercializate în Statele Unite, după detectarea toxinei cereulidă.

Luate împreună, recentele incidente de sănătate publică „reflectă un tipar care necesită atenție atât din partea FDA, cât și a industriei formulelor pentru sugari”, a transmis autoritatea americană de reglementare.

FDA continuă să investigheze cauzele focarelor de botulism infantil din 2025 și 2026. Agenția insistă că o supraveghere mai strictă a furnizorilor și a ingredientelor este esențială pentru identificarea rapidă a riscurilor înainte ca produsele să ajungă pe piață.