Alertă cu bombă pe aeroportul din Strasbourg. Pasagerii nu pot părăsi aeronava







Un avion care efectua cursa București - Strasbourg, având la bord și europarlamentari români, a aterizat luni pe aeroportul din Strasbourg, unde pasagerii au fost informați că nu pot părăsi aeronava din cauza unei alerte cu bombă.

Europarlamentari români printre pasagerii aeronavei blocate

Mesajul a fost transmis de pilot după ce avionul, care a decolat în jurul orei 9, pe data de 10 martie, de pe Aeroportul Otopeni, a aterizat la destinație.

Autoritățile efectuează verificări pentru a stabili dacă alerta este reală, iar, drept măsură de siguranță, accesul în terminal este interzis pentru toate aeronavele.

În aeronavă se află și mai mulți europarlamentari, printre care Vlad Voiculescu, Claudiu Târziu, Gheorghe Piperea, Georgiana Teodorescu, Dan Barna și Lucian Romașcanu.

Barna: „Nu am văzut elemente particulare”

Europarlamentarul Dan Barna (USR) a discutat despre situație, susținând că a fost ținută sub control și au existat întârzieri de 15-20 de minute.

„După aterizare, ne pregăteam să coborâm, a fost sunat pilotul legat de o alertă cu bombă în aeroport și practic am mai întârziat undeva la 15-20 de minute, am rămas în avion. După care ușa s-a deschis și am putut să coborâm, pe fluxul normal, nu am văzut elemente particulare”, a declarat acesta.