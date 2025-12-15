Adrian Ţuţuianu, mandat de opt ani la șefia Autorităţii Electorale Permanente. Obiectivele noului președinte

Adrian Ţuţuianu, fost lider PSD Dâmboviţa, a preluat luni mandatul de preşedinte al Autorităţii Electorale Permanente, pentru o perioadă de opt ani. El a fost propunerea PSD pentru conducerea AEP şi a fost ales în funcţie pe data de 18 noiembrie, de plenul comun al Camerei Deputaţilor şi Senatului. „Autoritatea Electorală Permanentă trebuie să funcţioneze ca un garant al corectitudinii şi predictibilităţii proceselor electorale”, a afirmat Ţuţuianu, potrivit comunicatului emis de instituție.

Pe durata mandatului, preşedintele AEP urmăreşte consolidarea capacităţii instituţionale a autorităţii şi îmbunătăţirea calităţii datelor electorale pe care le gestionează. De asemenea, are ca obiective clarificarea şi standardizarea procedurilor electorale, precum şi întărirea mecanismelor de control privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, inclusiv în mediul online.

AEP este o instituţie administrativă autonomă, cu competenţă generală în domeniul electoral. Misiunea sa este să asigure organizarea şi desfăşurarea alegerilor şi a referendumurilor, precum şi controlul finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu respectarea Constituţiei, a legii şi a standardelor internaţionale şi europene.

Preşedintele AEP conduce instituţia şi o reprezintă în relaţiile interne şi externe. Totodată, acesta asigură funcţionarea autorităţii şi exercitarea atribuţiilor în condiţii de legalitate, imparţialitate, neutralitate politică şi transparenţă.

Adrian Ţuţuianu, fost preşedinte al PSD Dâmboviţa, a fost ales pe 18 noiembrie în funcţia de preşedinte al AEP, la propunerea PSD, de plenul comun al Camerei Deputaţilor şi Senatului, cu 271 de voturi „pentru” şi două „contra”. Conform legii, el a demisionat din PSD, deoarece preşedintele AEP nu poate fi membru al unui partid politic.

De profesie avocat, Ţuţuianu, în vârstă de 60 de ani, a ocupat înainte de preluarea conducerii AEP funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, din septembrie 2022 până în februarie 2025.

El a fost senator în legislaturile 2008–2012 şi 2016–2020, reprezentând judeţul Dâmboviţa, şi a deţinut, în diferite perioade, funcţiile de vicepreşedinte şi secretar al Biroului Permanent al Senatului. De asemenea, a fost preşedinte al Consiliului Judeţean Dâmboviţa şi ministru al Apărării Naţionale pentru o scurtă perioadă, în 2017.

În februarie, plenul comun al Parlamentului l-a demis din funcţie pe fostul preşedinte al AEP, Toni Greblă.