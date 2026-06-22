Adrian Năstase mesaj ironic către Vasile Blaga. Istoria nescrisă a eșecurilor PD-iste în fața PSD
- Dinu Marian
- 22 iunie 2026, 07:56
La Congresul PNL, Vasile Blaga, fost lider social-democrat, actual lider liberal, a ținut să ridice sala în picioare cu o afirmație de o îndrăzneală istorică fascinantă: „Noi am mai trecut prin astfel de momente. Partidul din care provin eu a fost singurul partid care a învins PSD și am făcut-o de două ori”.
Probabil că, luat de atmosfera revoluționară din sală și de freamătul discursurilor, “domnul Blaga a văzut holograma lui Traian Băsescu plutind deasupra delegaților și a simțit un impuls irezistibil de a rescrie istoria partidului său”, scrie Adrian Năstase pe blogul său.
Cum realitatea are însă prostul obicei de a fi încăpățânată, un scurt exercițiu de memorie, bazat pe cifre reci și statistici electorale de la Camera Deputaților, este mai mult decât necesar pentru a readuce picioarele liderului liberal pe pământ, scrie Năstase.
Anatomia unei iluzii: Cifrele din spatele „victoriilor”
Dacă analizăm strict rezultatele obținute de partide pe cont propriu, fără aportul alianțelor electorale, radiografia celor peste trei decenii de democrație arată o asimetrie clară. În anul 1992, stânga reprezentată de FDSN deschidea scorul istoric cu 27,7%, în timp ce FSN (aripa Petre Roman) obținea doar 10,2%. Patru ani mai târziu, în 1996, PDSR scădea la 21,5%, însă rămânea deasupra PD-ului, care urca ușor la 12,9%. Anul 2000 a marcat un avans masiv pentru PDSR, care a catapultat la 36,6%, profitând de prăbușirea dramatică a PD-ului până la un minim istoric de 7,0%.
Tendința s-a menținut și în 2004, când PSD (separat de partenerii de alianță) a controlat spectrul politic cu aproximativ 37,0%, în timp ce PD-ul, privit izolat din interiorul Alianței DA, strângea în jur de 13,0%. Singurul moment de echilibru veritabil s-a înregistrat în 2008, când PDL a atins vârful său istoric de 32,4%, suflând în ceafa PSD-ului, care conducea strâns cu 33,1%.
După acest vârf, declinul liniei din care provine Vasile Blaga a devenit ireversibil. În 2012, în timp ce componenta PSD din marea alianță USL domina scena cu circa 37,0%, PDL-ul ascuns în ARD abia dacă mai mobiliza 12,0% din electorat. Separarea definitivă s-a produs după 2014: în 2016, PSD a atins un maxim istoric post-decembrist de 45,5%, în timp ce noul PMP se prăbușea la 5,3%.
Scenariul s-a repetat în 2020, când PSD conducea detașat cu 28,9%, iar PMP cobora la 4,8%. În fine, scrutinul din 2024 a consfințit dispariția acestei linii politice, PMP atingând ~0% prin neintrarea în Parlament, în timp ce PSD, chiar și în cel mai slab an al său, a rămas la cota de 22,1%.
Trei concluzii care desființează mitul „marii victorii”
Privind aceste date istorice, câteva adevăruri evidente sar imediat în ochi, contrazicând retorica de Congres.
Stabilitatea PSD. PSD și precursorii săi nu au coborât niciodată sub pragul de ~22%, nici măcar în momentele cele mai dificile (cum a fost anul 2024). Această constanță explică de ce a rămas principalul partid al României timp de peste trei decenii.
Vârful efemer din 2008. Linia FSN–PD–PDL–PMP a avut un singur moment de glorie autentică în 2008, când PDL a obținut 32,4%, fiind aproape la egalitate cu PSD. După ruptura din 2014 și apariția PMP, electoratul s-a fragmentat masiv.
Migrația către PNL. Din 2014 încoace, mare parte din electoratul fostului PDL s-a mutat către PNL în urma fuziunii prin absorbție. Prin urmare, comparația directă PSD vs. PMP a devenit irelevantă în ultimul deceniu.
Adrian Năstase: Unde e PD?
În contextul fotbalistic actual, fanii dinamoviști ar putea să-i strige ironic lui Vasile Blaga: „PD. Unde e PD?”. Despre ideologia, valorile și principiile de odinioară ale PD-ului probabil că nici nu mai are rost să deschidem discuția, conchide blogul lui Adrian Năstase.
Cât despre „victoriile Partidului din care provine Blaga asupra PSD”, ele s-au petrecut, cel mai probabil, într-o realitate paralelă sau poate în secolul al XIX-lea, când PD-ul de atunci se afla în alianță cu partidul lui Brătianu.
P.S.: Probabil că liderii actuali ai PSD sunt mult prea ocupați cu guvernarea pentru a fi atenți la declarații mărunte de felul acesta și nu simt nevoia să răspundă. Dar istoria merită, din când în când, să fie curățată de praful demagogiei politice.