La Congresul PNL, Vasile Blaga, fost lider social-democrat, actual lider liberal, a ținut să ridice sala în picioare cu o afirmație de o îndrăzneală istorică fascinantă: „Noi am mai trecut prin astfel de momente. Partidul din care provin eu a fost singurul partid care a învins PSD și am făcut-o de două ori”.

Probabil că, luat de atmosfera revoluționară din sală și de freamătul discursurilor, “domnul Blaga a văzut holograma lui Traian Băsescu plutind deasupra delegaților și a simțit un impuls irezistibil de a rescrie istoria partidului său”, scrie Adrian Năstase pe blogul său.

Cum realitatea are însă prostul obicei de a fi încăpățânată, un scurt exercițiu de memorie, bazat pe cifre reci și statistici electorale de la Camera Deputaților, este mai mult decât necesar pentru a readuce picioarele liderului liberal pe pământ, scrie Năstase.

Dacă analizăm strict rezultatele obținute de partide pe cont propriu, fără aportul alianțelor electorale, radiografia celor peste trei decenii de democrație arată o asimetrie clară. În anul 1992, stânga reprezentată de FDSN deschidea scorul istoric cu 27,7%, în timp ce FSN (aripa Petre Roman) obținea doar 10,2%. Patru ani mai târziu, în 1996, PDSR scădea la 21,5%, însă rămânea deasupra PD-ului, care urca ușor la 12,9%. Anul 2000 a marcat un avans masiv pentru PDSR, care a catapultat la 36,6%, profitând de prăbușirea dramatică a PD-ului până la un minim istoric de 7,0%.

Tendința s-a menținut și în 2004, când PSD (separat de partenerii de alianță) a controlat spectrul politic cu aproximativ 37,0%, în timp ce PD-ul, privit izolat din interiorul Alianței DA, strângea în jur de 13,0%. Singurul moment de echilibru veritabil s-a înregistrat în 2008, când PDL a atins vârful său istoric de 32,4%, suflând în ceafa PSD-ului, care conducea strâns cu 33,1%.

După acest vârf, declinul liniei din care provine Vasile Blaga a devenit ireversibil. În 2012, în timp ce componenta PSD din marea alianță USL domina scena cu circa 37,0%, PDL-ul ascuns în ARD abia dacă mai mobiliza 12,0% din electorat. Separarea definitivă s-a produs după 2014: în 2016, PSD a atins un maxim istoric post-decembrist de 45,5%, în timp ce noul PMP se prăbușea la 5,3%.

Scenariul s-a repetat în 2020, când PSD conducea detașat cu 28,9%, iar PMP cobora la 4,8%. În fine, scrutinul din 2024 a consfințit dispariția acestei linii politice, PMP atingând ~0% prin neintrarea în Parlament, în timp ce PSD, chiar și în cel mai slab an al său, a rămas la cota de 22,1%.

Privind aceste date istorice, câteva adevăruri evidente sar imediat în ochi, contrazicând retorica de Congres.

Stabilitatea PSD. PSD și precursorii săi nu au coborât niciodată sub pragul de ~22%, nici măcar în momentele cele mai dificile (cum a fost anul 2024). Această constanță explică de ce a rămas principalul partid al României timp de peste trei decenii.

Vârful efemer din 2008. Linia FSN–PD–PDL–PMP a avut un singur moment de glorie autentică în 2008, când PDL a obținut 32,4%, fiind aproape la egalitate cu PSD. După ruptura din 2014 și apariția PMP, electoratul s-a fragmentat masiv.

Migrația către PNL. Din 2014 încoace, mare parte din electoratul fostului PDL s-a mutat către PNL în urma fuziunii prin absorbție. Prin urmare, comparația directă PSD vs. PMP a devenit irelevantă în ultimul deceniu.

În contextul fotbalistic actual, fanii dinamoviști ar putea să-i strige ironic lui Vasile Blaga: „PD. Unde e PD?”. Despre ideologia, valorile și principiile de odinioară ale PD-ului probabil că nici nu mai are rost să deschidem discuția, conchide blogul lui Adrian Năstase.

Cât despre „victoriile Partidului din care provine Blaga asupra PSD”, ele s-au petrecut, cel mai probabil, într-o realitate paralelă sau poate în secolul al XIX-lea, când PD-ul de atunci se afla în alianță cu partidul lui Brătianu.

P.S.: Probabil că liderii actuali ai PSD sunt mult prea ocupați cu guvernarea pentru a fi atenți la declarații mărunte de felul acesta și nu simt nevoia să răspundă. Dar istoria merită, din când în când, să fie curățată de praful demagogiei politice.