Actrița cu roluri dramatice, scriitorul care ne-a învățat să călătorim virtual și lăutarul care a inventat distracția

Actrița cu roluri dramatice, scriitorul care ne-a învățat să călătorim virtual și lăutarul care a inventat distracțiateatru radiofonic. Sursa foto: AI
Gina Patrichi, Radu Tudoran și Zavaidoc sunt cunoscuți generațiilor trecute de 40 de ani. Gina Patrichi a fost o mare actriță, renumită pentru roluri dramatice, de meditație, Radu Tudoran a fost scriitorul care ne-a învățat să navigăm pe corabia imaginației sau să călătorim prin istoria lumii.  Zavaidoc a fost lăutarul care a inventat distracția în Bucureștiul interbelic.

Gina Patrichi și Zavaidoc - comemorații zilei

Artiștii Zavaidoc și Gina Patrichi s-au născut pe 8 martie. Zavaidoc a venit pe lume pe 8 martie 1896. Gina Patrichi a venit pe lume  patru decenii mai târziu, pe 8 martie 1936. Între artiștii cuvântului scris, îl amintim pe scriitorul Radu Tudoran. El a venit pe lume pe 8 martie 1910.

Zavaidoc

Zavaidoc (pe numele real Marin Teodorescu) a rămas celebru pentru cântecele sale de petrecere în marile restaurante ale Capitalei și pe frontul a două războaie mondiale. Putea fi cântăreț de operă dar a preferat banii și faima. Le-a avut pe ambele, dar le-a pierdut, murind bolnav, foarte trist și falit la 13 ianuarie 1945.
Gina Patrichi, o viață personală ca în Cenușăreasa
Gina Patrichi s-a numărat printre artiștii filmului. A jucat roluri de soție, de actriță și chiar de bătrână. A alternat drama cu auto-ironia și un zâmbet profund și trist. A fost Guica din „Moromeții”, Zaza din „Pe malul celălalt al Dunării Albastre”, „Figuranții”, a fost mama din „Tată de duminică”, Hanna, arhitecta din „Trecătoarele iubiri”. Ne-a părăsit la 18 martie 1994.

Radu Tudoran, fratele lui Geo Bogza, un alt mare comemorat al zilei

Radu Tudoran a fost unul din artiștii scrisului. Visa să evadeze construind o corabie. Interceptat de Securitate, a ales să scrie „Toate pânzele sus!” A fost frate cu marele scriitor Geo Bogza. Radu Tudoran s-a numit la naștere Nicolae Bogza. Ne-a părăsit la 18 noiembrie 1992. A scris și o altă carte, dedicată unei imaginare călătorii în istoria lumii, pe toate meridianele și epocile, din Preistorie, trecând prin Egiptul Antic și prin alte epoci fascinante.

Credit foto: Wikipedia

Valoarea scrisului, filmului și muzicii

Deși a trecut ceva timp de când acești mari comemorați nu mai sunt printre noi, memoria lor este astăzi prețuită de cinefili, istorici, iubitori de literatură, muzică veche sau de legende urbane. Astăzi, când tehnologia contemporană a făcut atâtea progrese, putem să vedem valoarea umană și artistică a persoanelor comemorate într-o zi de 8 martie.

RO-ALERT emis în Tulcea. A fost detectată o țintă în apropierea spațiului aerian românesc
Insolvenţa în Republica Moldova. Administratoarea „campioană" la dosare penale, pentru care se încearcă schimbarea legii
