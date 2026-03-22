Actrița cu roluri dramatice, scriitorul care ne-a învățat să călătorim virtual și lăutarul care a inventat distracția
- Florian Olteanu
- 22 martie 2026, 22:59
Gina Patrichi, Radu Tudoran și Zavaidoc sunt cunoscuți generațiilor trecute de 40 de ani. Gina Patrichi a fost o mare actriță, renumită pentru roluri dramatice, de meditație, Radu Tudoran a fost scriitorul care ne-a învățat să navigăm pe corabia imaginației sau să călătorim prin istoria lumii. Zavaidoc a fost lăutarul care a inventat distracția în Bucureștiul interbelic.
Gina Patrichi și Zavaidoc - comemorații zilei
Artiștii Zavaidoc și Gina Patrichi s-au născut pe 8 martie. Zavaidoc a venit pe lume pe 8 martie 1896. Gina Patrichi a venit pe lume patru decenii mai târziu, pe 8 martie 1936. Între artiștii cuvântului scris, îl amintim pe scriitorul Radu Tudoran. El a venit pe lume pe 8 martie 1910.
Radu Tudoran, fratele lui Geo Bogza, un alt mare comemorat al zilei
Radu Tudoran a fost unul din artiștii scrisului. Visa să evadeze construind o corabie. Interceptat de Securitate, a ales să scrie „Toate pânzele sus!” A fost frate cu marele scriitor Geo Bogza. Radu Tudoran s-a numit la naștere Nicolae Bogza. Ne-a părăsit la 18 noiembrie 1992. A scris și o altă carte, dedicată unei imaginare călătorii în istoria lumii, pe toate meridianele și epocile, din Preistorie, trecând prin Egiptul Antic și prin alte epoci fascinante.
Valoarea scrisului, filmului și muzicii
Deși a trecut ceva timp de când acești mari comemorați nu mai sunt printre noi, memoria lor este astăzi prețuită de cinefili, istorici, iubitori de literatură, muzică veche sau de legende urbane. Astăzi, când tehnologia contemporană a făcut atâtea progrese, putem să vedem valoarea umană și artistică a persoanelor comemorate într-o zi de 8 martie.
