Pierdere uriașă la Hollywood. Actorul Michael Madsen a murit la 67 de ani

Actorul american Michael Madsen, celebru pentru numeroasele sale apariții în filme importante, a încetat din viață la vârsta de 67 de ani.

Potrivit declarației managerului său, Ron Smith, Madsen a suferit un stop cardiac în dimineața zilei de joi, care i-a fost fatal.

Actorul a lăsat în urmă o carieră impresionantă, întinsă pe patru decenii, timp în care a jucat în peste 40 de filme de succes. Moartea sa a fost primită cu tristețe de fani și colegi de breaslă, care i-au adus un omagiu pe rețelele sociale.

După anunțul tragic al morții lui Michael Madsen, numeroase personalități din industria cinematografică au transmis mesaje de condoleanțe. Printre acestea s-a numărat și Joe Russo, cunoscut regizor al filmului „Captain America”, care a spus: „Michael Madsen a avut ÎNTOTDEAUNA un aer dur. Odihnească-se în pace.”

Reacțiile fanilor au fost și ele numeroase, mulți amintind cu nostalgie de rolurile marcante ale actorului. Moartea sa lasă un gol important în lumea filmului, unde Madsen a fost o prezență constantă și apreciată pentru profesionalismul și talentul său.

“Are you gonna bark all day little doggie, or are you gonna bite?”

Michael Madsen ALWAYS had bite.

RIP. pic.twitter.com/bJ5y5ipt8p

— Joe Russo (@joerussotweets) July 3, 2025