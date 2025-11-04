Actorul care a fost desemnat cel mai sexy bărbat al anului. Toate femeile îl vor

Actorul britanic Jonathan Bailey, starul care a cucerit inimile publicului în serialul „Bridgerton” și în musicalul „Wicked”, a fost ales drept „cel mai sexy bărbat al anului” de celebra revistă „People”.

Distincția, una dintre cele mai râvnite în lumea divertismentului, îl propulsează pe Bailey în rândul marilor nume de la Hollywood care au purtat același titlu — de la George Clooney și Patrick Dempsey, până la Michael B. Jordan și John Legend.

Confirmarea oficială urmează să fie făcută în cadrul emisiunii „The Tonight Show with Jimmy Fallon”, dar vestea s-a răspândit deja rapid, fiind primită cu entuziasm de fanii actorului. La doar 35 de ani, Bailey este considerat una dintre cele mai promițătoare figuri masculine ale cinematografiei britanice moderne.

Jonathan Bailey și-a început cariera pe scena teatrului londonez, unde a atras atenția prin naturalețea jocului și prin vocea sa caldă. Rolul lui Fiyero din musicalul „Wicked” i-a adus recunoaștere internațională și i-a confirmat versatilitatea – un actor capabil să îmbine talentul dramatic cu cel muzical.

Publicul și criticii au remarcat energia și farmecul său magnetic, calități care l-au transformat într-un favorit al producătorilor.

Totuși, momentul care i-a schimbat definitiv traiectoria a venit odată cu apariția în seria de succes „Bridgerton”, unde l-a interpretat pe Anthony Bridgerton, un personaj complex și carismatic.

Serialul Netflix a devenit un fenomen global, iar Bailey a fost rapid transformat într-un simbol al eleganței masculine contemporane — o combinație între rafinament, inteligență și o notă discretă de mister britanic.

Revista People a explicat că alegerea lui Bailey nu ține doar de aspectul fizic, ci și de autenticitatea sa. Actorul a fost mereu discret în viața personală și extrem de profesionist în carieră, refuzând jocurile de imagine tipice Hollywood-ului. Carisma sa este una calmă, venită din naturalețea cu care se comportă și din eleganța fără efort care l-a consacrat.

În plus, Bailey a demonstrat o implicare activă în cauze sociale și culturale, fiind un susținător vocal al comunității artistice britanice. Această combinație de sensibilitate, umor și încredere în sine l-a transformat într-un model de masculinitate modernă — o imagine care pare să rezoneze cu noua generație de fani.

2025 se anunță a fi un an decisiv pentru Jonathan Bailey. Pe lângă succesul din „Wicked”, actorul urmează să apară într-o nouă producție de acțiune, „Jurassic World Rebirth”, alături de Scarlett Johansson — o distribuție care promite să-l aducă definitiv în rândul starurilor de top ale Hollywood-ului.

Criticii spun că farmecul său este universal: are subtilitatea unui actor de teatru, dar și magnetismul vizual cerut de marile ecrane.

Titlul acordat de People coincide și cu aniversarea de 40 de ani a ediției speciale „Sexiest Man Alive”, una dintre cele mai citite publicații ale revistei. Alegerea lui Bailey este percepută ca un semn al schimbării: frumusețea masculină nu mai este definită doar de forță și perfecțiune fizică, ci și de inteligență, vulnerabilitate și eleganță interioară.

De altfel, în ultimele luni, popularitatea lui Bailey a crescut constant, actorul fiind nelipsit din topurile de căutări online și din listele celor mai admirați artiști europeni. Prezența sa activă pe rețelele sociale, dar lipsită de artificii, a fost remarcată de fani drept dovada unei sincerități rare în industria spectacolului.