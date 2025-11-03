Actorul care s-a sinucis în culmea gloriei. A ascuns o mare dramă

Robin Williams a fost unul dintre acei actori care păreau născuți pentru a aduce bucurie. Cu o energie inepuizabilă, o minte ascuțită și un talent care depășea granițele comediei, el a făcut istorie în cinema și televiziune.

Dar în spatele zâmbetului care cucerea milioane de oameni se ascundea o suferință profundă. Pe 11 august 2014, lumea întreagă a fost zguduită de vestea că actorul s-a sinucis, în locuința sa din California. Avea 63 de ani.

Moartea lui Robin Williams a fost cu atât mai șocantă cu cât părea să aibă totul: succes, faimă, familie și respectul industriei. În realitate, lupta sa cu depresia și cu o boală neurologică severă îl măcina de ani întregi. Familia a confirmat ulterior că actorul fusese diagnosticat cu demență cu corpi Lewy, o afecțiune care afectează memoria, percepția și controlul emoțiilor, provocând halucinații și stări de confuzie.

Robin McLaurin Williams s-a născut pe 21 iulie 1951, în Chicago, într-o familie înstărită, dar distantă emoțional. De mic, își distra colegii imitând voci și personaje, un talent care mai târziu avea să devină semnătura sa. După o scurtă perioadă în care a studiat științe politice, s-a înscris la celebra Juilliard School din New York, unde a fost coleg cu Christopher Reeve, viitorul „Superman”.

Williams a devenit cunoscut în anii ’70, grație rolului extraterestrului Mork în serialul Mork & Mindy. De acolo, cariera sa a explodat. În doar câțiva ani, a trecut de la stand-up comedy la marile ecrane, cucerind publicul cu filme precum Good Morning, Vietnam, Dead Poets Society, Mrs. Doubtfire și Jumanji.

Avea o capacitate unică de a trece de la comedie la dramă, de la sarcasm la tandrețe, într-o singură replică. În 1998, a câștigat premiul Oscar pentru rolul din Good Will Hunting, unde l-a interpretat pe terapeutul empatic care ajută un tânăr genial să se regăsească.

Deși părea mereu plin de viață, actorul ducea o luptă tăcută cu depresia și dependențele. În anii ’80, a recunoscut public că abuzase de cocaină și alcool, într-o perioadă în care succesul și presiunea celebrității îl copleșiseră. Moartea prietenului său, John Belushi, în urma unei supradoze, l-a făcut atunci să renunțe temporar la droguri.

„Oamenii spun că râsul e cel mai bun medicament. Dar uneori, cel care te face să râzi are cea mai mare nevoie de ajutor”, spunea un prieten apropiat.

În ultimii ani de viață, starea sa s-a înrăutățit. Diagnosticul greșit de Parkinson, apoi simptomele halucinante ale demenței cu corpi Lewy i-au afectat profund echilibrul. Actorul a început să se teamă că își va pierde controlul minții — cel mai de preț instrument al său.

Potrivit soției sale, Susan Schneider Williams, acesta se confrunta zilnic cu confuzie, anxietate severă și insomnii. „Mintea lui se stingea, iar el știa asta. Nu putea suporta gândul că nu va mai fi el însuși”, a povestit ea într-un interviu emoționant.

În dimineața zilei de 11 august 2014, marele actor a fost găsit fără suflare în locuința sa din Paradise Cay, California. Ancheta a stabilit că a fost vorba despre o sinucidere prin spânzurare. Raportul medical a confirmat prezența corpurilor Lewy, ceea ce a explicat simptomele extreme din ultimele luni de viață.

Știrea s-a răspândit instantaneu pe toate canalele media, provocând o undă globală de tristețe. Prieteni, colegi de breaslă și fani din întreaga lume au umplut rețelele sociale cu mesaje de omagiu.

„Robin Williams a fost un aviator, un doctor, un geniu, o bonă, un profesor, un Peter Pan. A fost unic. Ne-a făcut să râdem și ne-a făcut să gândim”, a spus fostul președinte Barack Obama.

Filmele lui Robin continuă să fie revăzute de milioane de oameni, iar replicile sale au devenit parte din cultura populară. Dead Poets Society, cu celebra frază „Carpe diem – trăiește clipa”, rămâne una dintre cele mai emoționante lecții despre sensul vieții și puterea cuvintelor.