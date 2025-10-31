Accident aviatic pe aeroportul Băneasa, cu două persoane la bord

O aeronavă de mici dimensiuni aparținând Școlii Superioare de Aviație Civilă a depășit vineri dimineață pista Aeroportului București Băneasa „Aurel Vlaicu”. Cele două persoane aflate la bord nu au fost rănite, iar pista a fost redeschisă după mai puțin de o oră.

O aeronavă de mici dimensiuni a depășit pista de aterizare a Aeroportului București Băneasa, vineri dimineață, 31 octombrie 2025. Aparatul aparține Școlii Superioare de Aviație Civilă, instituția responsabilă cu formarea piloților civili din România.

Potrivit informațiilor comunicate oficial de Compania Națională Aeroporturi București (CNAB), incidentul a avut loc la ora 08:28, când avionul, după atingerea solului, a depășit capătul pistei și a intrat câțiva metri în zona înierbată.

Echipajul aeronavei, format din instructor și cursant, a scăpat nevătămat. Nu au fost raportate scurgeri de combustibil sau incendii.

Pentru siguranța operațiunilor, pista Aeroportului Băneasa a fost închisă temporar, până la eliberarea zonei. Personalul tehnic a tractat aeronava în siguranță spre pozițiile de parcare ale Școlii Superioare de Aviație Civilă.

CNAB a precizat că traficul aerian a fost deviat temporar, însă reluarea activității s-a făcut rapid:

„Pista Aeroportului Băneasa a fost redeschisă și a redevenit operațională la ora 09:25”, a transmis compania.

Două zboruri comerciale care urmau să aterizeze în acel interval au fost redirecționate către Aeroportul Henri Coandă – Otopeni.

Este vorba despre cursele:

Ryanair Memmingen – București ,

Wizz Air Napoli – București.

După redeschiderea pistei, CNAB a anunțat că avionul Ryanair va reveni pe Aeroportul Băneasa pentru zborul retur către Germania, în timp ce cursa Wizz Air spre Napoli a fost operată de pe Otopeni.

Astfel de redirecționări temporare sunt proceduri standard în aviație, menite să evite întârzieri majore și să asigure siguranța pasagerilor.

CNAB a precizat că incidentul este investigat de autoritățile competente, în colaborare cu Școala Superioară de Aviație Civilă.

Ancheta urmează să stabilească circumstanțele exacte și eventualele cauze tehnice sau umane care au condus la depășirea pistei.

Astfel de incidente, deși rare, sunt analizate minuțios, întrucât pot oferi informații valoroase pentru îmbunătățirea procedurilor de instruire și siguranță.

Aeroportul București Băneasa – Aurel Vlaicu este cel mai vechi aeroport funcțional din România și unul dintre cele mai vechi din lume. În prezent, el deservește atât zboruri comerciale low-cost, cât și activități de antrenament pentru piloți, prin intermediul Școlii Superioare de Aviație Civilă.

După modernizările recente, Băneasa a redevenit complet operațional pentru zborurile de pasageri în 2022. Totodată, rămâne o bază importantă pentru formarea viitorilor piloți civili, care efectuează aici sute de ore de zbor anual în cadrul programelor de instruire.

Deși incidentele din aviația civilă românească sunt rare, autoritățile tratează fiecare caz cu rigurozitate. În ultimii ani, au fost raportate câteva situații minore similare, fără victime, toate implicând aeronave-școală sau avioane ușoare utilizate în formarea piloților.

Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR) menține o politică strictă privind siguranța zborurilor de instruire, impunând verificări periodice pentru aparatele de zbor și evaluări detaliate ale piloților-instructor.