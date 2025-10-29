Aaron Ramsey, fost jucător Arsenal, recompensă de 20.000 euro pentru căinele său dispărut

Aaron Ramsey, fostul căpitan al naționalei Țării Galilor și recent transferat la Pumas UNAM în Mexic, oferă o recompensă de 20.000 de euro pentru orice informație care să îl ajute să își găsească câinele dispărut, sperând ca vestea să ajungă rapid la cei care ar putea să-i ofere detalii despre animalul său de companie, potrivit BBC.

Dispariţia beagle-ului lui Aaron Ramsey, Halo, a fost semnalată pe contul de X al jucătorului galez în urmă cu două săptămâni. Iniţial, fostul mijlocaş al OGC Nice oferea o recompensă de 10.000 de euro pentru orice informaţie care să conducă la localizarea câinelui său.

În lipsa unor răspunsuri pozitive, Ramsey, care joacă în prezent la echipa mexicană Pumas UNAM, a decis să mărească suma promisă, dublând recompensa la 20.000 de euro.

Pe 17 octombrie, Aaron Ramsey a apelat la fanii săi printr-o postare pe X, cerând ajutor pentru găsirea câinelui său Halo. „Dacă aveţi veşti despre Halo, nu ezitaţi să ne contactaţi. Vom fi foarte fericiţi să o regăsim. Ne rugăm cu toţii să fie bine şi să se poată întoarce curând printre noi”, a scris mijlocașul galez.

Și soția sa, Colleen Ramsey, a publicat un mesaj pe Instagram, exprimând o perspectivă mai pesimistă: „Încă nu l-am găsit pe Halo. Nu cred că îl vom găsi vreodată”.

Beagle-ul lui Aaron Ramsey purta o zgardă de urmărire când a dispărut, însă dispozitivul nu a mai transmis nicio informaţie începând cu 9 octombrie, complicând căutările stăpânilor săi.

Aaron Ramsey s-a alăturat în acest an echipei mexicane Pumas UNAM, făcându-și debutul în Liga MX în luna august. Originar din Caerphilly, mijlocașul galez este primul jucător britanic de profil înalt care evoluează în campionatul mexican.