Aaron Ramsey, fost jucător Arsenal, recompensă de 20.000 euro pentru căinele său dispărut

Aaron Ramsey, fost jucător Arsenal, recompensă de 20.000 euro pentru căinele său dispărut
Aaron Ramsey, fostul căpitan al naționalei Țării Galilor și recent transferat la Pumas UNAM în Mexic, oferă o recompensă de 20.000 de euro pentru orice informație care să îl ajute să își găsească câinele dispărut, sperând ca vestea să ajungă rapid la cei care ar putea să-i ofere detalii despre animalul său de companie, potrivit BBC.

Aaron Ramsey a diblat recompensa pentru găsirea câinelui său beagle-ul Halo

Dispariţia beagle-ului lui Aaron Ramsey, Halo, a fost semnalată pe contul de X al jucătorului galez în urmă cu două săptămâni. Iniţial, fostul mijlocaş al OGC Nice oferea o recompensă de 10.000 de euro pentru orice informaţie care să conducă la localizarea câinelui său.

În lipsa unor răspunsuri pozitive, Ramsey, care joacă în prezent la echipa mexicană Pumas UNAM, a decis să mărească suma promisă, dublând recompensa la 20.000 de euro.

Mesajele emoționante ale lui Aaron și soției sale despre dispariția lui Halo

Pe 17 octombrie, Aaron Ramsey a apelat la fanii săi printr-o postare pe X, cerând ajutor pentru găsirea câinelui său Halo. „Dacă aveţi veşti despre Halo, nu ezitaţi să ne contactaţi. Vom fi foarte fericiţi să o regăsim. Ne rugăm cu toţii să fie bine şi să se poată întoarce curând printre noi”, a scris mijlocașul galez.

Beagle-ul lui Aaron Ramsey, Halo

Și soția sa, Colleen Ramsey, a publicat un mesaj pe Instagram, exprimând o perspectivă mai pesimistă: „Încă nu l-am găsit pe Halo. Nu cred că îl vom găsi vreodată”.

Beagle-ul lui Aaron Ramsey purta o zgardă de urmărire atunci când a dispărut

Beagle-ul lui Aaron Ramsey purta o zgardă de urmărire când a dispărut, însă dispozitivul nu a mai transmis nicio informaţie începând cu 9 octombrie, complicând căutările stăpânilor săi.

Aaron Ramsey s-a alăturat în acest an echipei mexicane Pumas UNAM, făcându-și debutul în Liga MX în luna august. Originar din Caerphilly, mijlocașul galez este primul jucător britanic de profil înalt care evoluează în campionatul mexican.

Proiecte speciale