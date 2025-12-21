A slăbit spectaculos. Mihai Bobonete, despre marea transformare: Cum a reușit să piardă multe kilograme

Mihai Bobonete, unul dintre cei mai iubiți actori și oameni de spectacol din România, a vorbit deschis într-un interviu exclusiv pentru Libertatea despre schimbările majore din viața sa.

De la transformarea fizică ce a uimit publicul de la Sala Palatului, până la jonglarea cu un program epuizant între filmările pentru „Las Fierbinți” și „Românii au talent”, Bobonete dezvăluie secretul echilibrului său: familia.

Recent, la show-urile sale de stand-up de la Sala Palatului, fanii au remarcat imediat o schimbare vizibilă. Actorul a apărut pe scenă cu o siluetă mult subțiată, stârnind curiozitatea tuturor. Deși este discret cu privire la dieta specifică sau numărul de kilograme pierdute, Bobonete recunoaște că motivația a venit din dorința de a se simți mai bine, dar și din respect pentru publicul său.

„Mă bucur că oamenii au observat, dar cel mai mult mă bucur că i-am făcut să râdă, pentru că pentru asta eram acolo, pe scenă”, a declarat actorul pentru Libertatea.

Viața lui Mihai Bobonete este un maraton continuu. Interpretarea personajului „Bobiță” în fenomenul Las Fierbinți, spectacolele de stand-up prin toată țara și rolul de jurat la Românii au talent îi ocupă cea mai mare parte a timpului.

În spatele camerelor, atmosfera este una relaxată, în special alături de colegii jurați. Bobonete a dezvăluit că are o chimie specială cu Andi Moisescu, cu care împarte nu doar platoul, ci și cabina de filmare: „Ne înțelegem bine cu toții. Cu Andi împart și cabina și, deci, petrec un pic mai mult timp cu el.”

Întrebat cum reușește să nu se piardă în volumul uriaș de muncă, Mihai Bobonete a pus tot succesul său pe seama stabilității de acasă. Soția sa, Cătălina, este cea care gestionează culisele vieții de familie, permițându-i actorului să se concentreze pe carieră fără a pierde legătura cu cei dragi.

Echilibrul: „Nu aș putea să fac toate astea dacă nu ar fi familia mea. Cătălina este omul care îmi dă echilibrul de care am nevoie.” Motivația: Maria și Octav, cei doi copii ai cuplului, sunt motorul care îl împinge pe Bobonete să se autodepășească: „Mă fac să vreau să fiu un om mai bun în fiecare zi.”

Într-o eră a etichetelor în parenting, Mihai Bobonete refuză să își încadreze stilul de tată într-o categorie fixă. Abordarea sa este una bazată pe încredere și prezență activă în viața copiilor săi.

„Sunt un părinte preocupat de binele copiilor mei. Nu judec lucrurile în termeni de modern sau tradițional. Mă bucur că ei știu că se pot baza pe noi atunci când au nevoie, că noi suntem aici să îi însoțim pe drumul acesta al maturizării.”, a spus el în interviul citat.

Actorul subliniază că cel mai important aspect este ca Maria și Octav să simtă că părinții le sunt tovarăși de drum, oferindu-le suportul necesar pentru a trece prin provocările vârstei.

Mihai Bobonete rămâne astfel o figură centrală a divertismentului românesc, demonstrând că, în spatele glumelor și a succesului de pe sticlă, se află un om care prețuiește disciplina personală și, mai presus de orice, valorile familiei.