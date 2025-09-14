Creșterea punctului de pensie, amânată. Impactul pentru milioane de români

Ministrul Muncii, Florin Manole, a confirmat că valoarea punctului de referință nu va fi actualizată până la 1 ianuarie 2027, ceea ce înseamnă că majorările programate nu vor intra în vigoare. „Pe înțelesul tuturor, nu le scade nimeni pensiile concret, însă vor resimți impactul neaplicării indexărilor”, a explicat avocatul Gabriel Biriș pentru Fanatik.

Decizia a venit după recomandările FMI, care a cerut menținerea măsurilor de austeritate pentru reducerea deficitului bugetar.

Ministrul Florin Manole a precizat că ajustarea valorii punctului de referință se va face abia din 2027. Asta înseamnă că indexarea prevăzută pentru începutul lui 2026 nu va mai fi aplicată, chiar dacă legislația actuală o impunea.

Recomandările FMI, transmise la finalul misiunii de evaluare de la București, au subliniat că România trebuie să reducă presiunile pe deficitul fiscal. Instituția internațională a atras atenția că un nivel ridicat al deficitului, combinat cu inflația, ar putea destabiliza economia dacă cheltuielile publice nu sunt controlate.

Astfel, amânarea indexării pensiilor este una dintre măsurile prin care guvernul încearcă să atingă obiectivele bugetare.

Avocatul Gabriel Biriș a explicat pentru sursa citată că pensionarii nu vor vedea o scădere directă a veniturilor, dar inflația le va diminua semnificativ puterea de cumpărare.

„Sumele noastre sunt mâncate de inflație. Menționez asta pentru că pensionarii deja trăiesc cu frică să nu le scadă pensiile. Legile au fost prost scrise, pentru că, până la urmă, valoarea pensiilor nu ar trebui să depindă de inflație, ar trebui să depindă de cât se încasează, ca și contribuții de asigurări”, a spus Biriș.

Datele oficiale arată că aproape 4 milioane de pensionari nu vor primi majorările anuale în 2027, deși legea prevedea ajustări automate. Numărul total al pensionarilor este de aproximativ 4,6 milioane, iar pensia medie în prezent este de 2.700 de lei.

Consultantul economic Gabriel Biriș a atras atenția că pierderea va fi semnificativă: „Cel mai probabil sumele vor rămâne neindexate și urmarea inflației, din păcate și din nenorocire, se va resimți cel mai tare pentru cei cu pensii foarte mici. Puterea de cumpărare va scădea undeva cu 20% cumulat. Exemplu concret, cine are pensie 3.000 de lei, va putea cumpăra ce cumpăra la începutul anului cu 2.400 de lei”.

Statul cheltuiește anual aproximativ 155 de miliarde de lei pentru plata pensiilor, dintre care 35 de miliarde provin din subvenții bugetare pentru acoperirea deficitului. La această sumă se adaugă încă 14 miliarde destinate pensiilor speciale. În total, cheltuielile depășesc veniturile din contribuții cu peste 50 de miliarde de lei, ceea ce înseamnă un deficit de aproape 30%. „Din fiecare 10 lei plătiți pentru pensii și pensii speciale, 3 lei vin de la buget, adică sunt împrumutați”, a explicat Gabriel Biriș.

Avocatul atrage atenția că discursurile politice care promit majorarea cheltuielilor publice creează așteptări nerealiste: „Cine vorbește acum de creșteri de cheltuieli, mai ales de cheltuieli de astea fixe care au o pondere uriașă în totalul cheltuielilor, adică de asistență socială, incluzând aici pensiile și salariile bugetarilor, este iresponsabil. Dă false așteptări oamenilor”.

Aplicarea indexării programate pentru 1 ianuarie 2027 ar fi avut un impact semnificativ asupra bugetului. O creștere de 12% ar fi adus, în medie, 320 de lei în plus pe lună pentru fiecare pensionar. Totuși, această măsură ar fi generat un cost suplimentar de 2,9 miliarde de euro anual, greu de suportat în actualul context economic.