⁠Poți fi credincios fără să mergi la biserică? Ce spune arhimandritul Daniliuc

Mersul la biserică este necesar pentru cei care se consideră credincioși. Părintele Mihail Daniliuc a explicat la un podcast și care este rațiunea pentru care susține acest lucru.

Arhimandritul Mihail Daniliuc a explicat de ce este atât de important mersul la biserică. ”Spre mirarea unora nu pot să spun că ești un bun creștin dacă nu mergi la biserică. În primul rând pentru că biserica este lăcașul lui Dumnezeu pe pămînt. Acolo se săvârșesc sfintele taine și primim sfânta liturghie.

De nu veți mânca trupul meu și nu veți bea sângele meu nu veți avea viață veșnică în voi, spune Domnul. Deci pentru mine, creștin, prezența la liturghie este vitală, pentru că ea ne dă antitodul nemuririi”, a explicat el.

Acesta a continuat explicația. ”Dacă eu nu merg la biserică, nu am de unde primi Sfânta Euharistie, atunci nu pot spune că sunt un bun creștin dacă nu merg la liturghie, pentru că acolo, în cadrul ei primesc sfânta împărtășanie.

Ori noi trebuie să luăm din Sfânta Scriptura, nu doar ce ne justifică anumite să le spunem devieri, ci trebuie să luăm cuvântul evangheliei în totalitate. Și atunci ne încredințează Sfânta Evanghelie că fără euharistie nu pot avea viață veșnică”, a spus părintele.

Pe de altă parte, arhimandritul a invitat preoții la mai multă deschidere față de oameni. Mai ales pe rețelele de socializare, unde spune el, ar fi mai multă nevoie de cuvântul Domnului.

”Noi la Biserică spunem credincioșilor ce să facă, le dăm sfaturi. Doar că sunt zone unde Dumnezeu este mai greu accesibil, ar trebui noi preoții să ieșim din zone de confort de a predica doar în biserică. Adică să predicăm și unor oameni care nu înțeleg de ce să se spovedească sau să se împărtășească”, a încheiat acesta.