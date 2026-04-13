Câte lumânări se aprind de fapt la morți și la vii. Arhimandritul Mihail Daniliuc face lumină

Mulți creștini se întreabă atunci când merg la biserică pentru a aduce un omagiu celor adormiți câte lumânări trebuie să pună. Arhimandritul Mihai Daniliuc explică faptul că nu numărul acestora contează.

Preotul a explicat că indiferent de numărul de lumânări aprinse pentru morți sau vii, cel mai important atunci când se face acest ritual, este să ai credință.

”Dacă cineva care are foarte mulți bani și aprinde în fală un mănunchi de lumânări și face din fală, și o băbuță care își drămuiește banii ca să plătească dările și are bani doar de o lumânare, după cuvântul evnagheliei, Dumnezeu se uită mai mult la acel pai de lumânare aprins de băbuță decât la mănunchiul de lumânări aprins din fală”, a spus părintele.

Omul bisericii a continuat explicația. ”Numărul nu contează, ci dragostea cu care aprinzi acele lumânări. Am transformat credința ortodoxă într-o sumă de tradiții, cutume, superstiții și de multe ori ne lăsăm pradă acestor supersitiții.

Nu le înțelegem, doar le împlinim că așa a spus bunica sau nu știu ce părinte. Dacă le explicăm începe să dea cu minus pentru că multe dintre ele au apărut în decursul istoriei”, a spus arhimandritul.

De altfel, părintele a explicat că sunt multe astfel de superstiții care nu au legătură cu tradiția creștină. ”Eu chiar explic multe dintre aceste superstiții pe site-ul patriarhiei. Unele dintre ele sunt atât de bine înrădăcinate că nu le poți scoate nicicum din practica unor credincioși. De exemplu cele 40 de pahare în ziua celor 40 de mucenici, vă dați seama că este o gogoriță.

Babele la început de martie, dacă ziua respectivă e însorită, anul e frumos. Ce bine ar fi dacă am putea noi determina, dar nu se poate”, a încheiat omul bisericii