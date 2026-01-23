Monden

⁠Marian Mexicanu’ supărat pe noua generație. Care e diferența dintre lăutarii vechi și noi

Din cuprinsul articolului

Celebrul lăutar Marian Mexicanu’  a spus la un podcast că noi lăutarii și cântăreți de manele sunt mai degrabă preocupați de bani decât de actul artistic. Acesta este și motivul pentru care este nemulțumit de prestația lor.

Marian Mexicanu’ pune paie pe foc

Artistul a și explicat care este motivul pentru care face asemenea afirmații. Banii se pare că sunt principala problemă, dar și motivație pentru artiștii noi. ”Din punct de vedere muzical nu îmi place noua generație.

Nu am nimic cu nimeni, văr rog să mă înțelegeți. Ei fac meseria aceasta și sunt mulți la număr doar pentru bani. Sunt talentați mulți dintre ei, sunt de acord să vină și banii. Dar nu banul face diferența”, a explicat lăutarul.

Prestanța prin ținută

Pe de altă parte, Marian Mexicanu’ a mai spus că e nevoie de o anumită ținută atunci când cânți. Practic nu te poți duce la un eveniment îmbrăcat oricum, din contră.

„Trebuie să avem o ținută obligatorie nu trebuie să ai nu știu câți bani pentru un costum negru o cămașă albă și o cravată. Ce e mai important este ca acel costum să fie călcat, Cămașa albă să fie albă, spălată și o cravată. Eu accept noul, știu că trebuie să existe schimbare, dar iubesc ceea ce fac eu și cum am crescut eu”, a mai argumentat lăutarul.

Își susține soția

Celebrul acordeonist s-a căsătorit pentru a doua oară acum trei ani, cu Ana-Maria și ea solistă de muzică lăutărească. De altfel cei doi cântă împreună și toate evenimentele la care participe sunt onorate în această formulă. Marian Mexicanu’ este vestit și pentru faptul că știe să cânte și jazz, dar și alte stiluri de muzică la celebrul său acordeon.

Din nefericire muzica i-a adus și problem fizice, mai exact o operație la coloană care este destul de greu de gestionat chiar și acum la câțiva ani după intervenție.

