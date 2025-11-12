Social

⁠CEDO: Colectarea datelor de localizare din telefonul de serviciu este ingerință în viața privată

⁠CEDO: Colectarea datelor de localizare din telefonul de serviciu este ingerință în viața privată
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a fost chemată să rezolve un litigiu între un angajat și forma la care lucra. Acesta a explicat că i s-a încălcat dreptul la viață privată prin intermediul telefonului de serviciu.

CEDO, decizie pentru dreptul la viață privată

Cel care a reclamat a afirmat că i s-au colectat date de către angajator privind utilizarea telefonului său mobil de serviciu. Totul s-ar fi desfășurat în cadrul unei investigații interne.

Asta deși firma a stabilit că mobilul putea fi folosit și în scop personal, inclusiv din străinătate. Obligația angajatului era aceea de a rambursa costurile aferente convorbirilor private.

Ce a cerut angajatorul

Cu toate acestea, angajatorul a cerut companiei de telefonie mobilă date privind utilizarea serviciilor de roaming. Ba mai mult a cerut și țările în care acesta a fost, dar și numerele apelate, dezvăluindu-se în acest fel locația sa în anumite momente. Instanțele din Ucraina, acolo unde lucra angajatul au respins solicitările acestuia.

Acestea au considerat că normele legat de datele personale nu se aplică raporturilor de muncă. Ba mai mult, au arătat că firma în cauză ar fi colectat doar date tehnice, dar fără acces la conținutul convorbirilor.

Anchetă internă a autorităților

Cu toate acestea CEDO a stabilit că statul trebuie să protejeze cetățenii în cazul vieții private în raport cu particularii. Drept urmare Curtea a stabilit că autoritățile interne trebuiau să facă o anchetă și să stabilească dacă spre exemplu angajatorul l-a informat pe angajat că îl monitorizează. De asemenea dacă a existat cu adevărat un scop legitim pentru prelucrarea datelor și cât de necesară a fost această acțiune.

Pe de altă parte, CEDO a sugerat că trebuia să se analizeze și dacă exista posibilitatea utilizării unor mijloace mai puțin intruzive. În urma analizei magistrații europeni au constat că o astfel de anchetă nu a fost făcută. Totul s-a limitat la afirmația că datele cu pricina nu ar avea caracter personal, interpretată de CEDO ca fiind incompatibilă și eronată.

