Președintele american, Donald Trump, a propus marți crearea unei "Forțe Spațiale". Aceasta ar urma să fie o nouă ramură a forțelor armate ale S.U.A.





Într-un discurs adresat personalului militar de la stația aeriană Marine Corps Miramar din San Diego, statul California, Trump a declarat că noua sa strategie națională consideră spațiul ca fiind un domeniu de război, la fel ca pământul, aerul și marea. "Avem Forțele Aeriene, o să avem și Forțele Spațiale", a declarat acesta. "Am spus că poate avem nevoie de o nouă forță militară. O voi numi Forța Spațială. La început, nu era un plan concret, dar consider acum că este o idee extraordinară, să creăm o Forță Spațială", a declarat președintele Trump, observând că țara sa va conduce, din nou, cursa spațială. "Membrii serviciului nostru militar vor fi esențiali pentru a ne asigura că America va continua să fie prima pe drumul către stele", a adăugat acesta. "Vorbesc despre cel mai mare efort militar de la Ronald Reagan încoace, fiind și una dintre cele mai mari investiții de acest fel din istoria poporului nostru", a declarat președintele SUA. Trump a spus, în fața a mii de soldați, că guvernul său va acorda cea mai mare majorare a salariilor din ultimii zece ani, fiind aplaudat la scenă deschisă. Trump a examinat marți mai multe modele ale zidului despre care a promis că va fi ridicat de-a lungul graniței cu Mexicul, în ciuda protestelor și tensiunilor crescânde ale statului California. Aceasta este prima sa vizită în cel mai populat stat SUA de la asumarea mandatului său. Trump este primul președinte, de la Dwight Eisenhower încoace, care nu a vizitat California în primul său an de mandat.

