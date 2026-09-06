S-a terminat vacanța! Asta e o propoziție care mă lasă mut, chiar și acum, când nu mă mai așteaptă nici o bancă în care să mă așez cuminte și fetele mele au crescut dincolo de momentul în care să pun o cămașă bună și să mă înghesui în careul școlii.

Dacă din paginile Evenimentului Zilei ați aflat de unde vine vacanța (A venit vacanța cu trenul din Franța! Expresia împlinește vara asta 90 de ani), nu vă bazați că o să găsiți locul unde ea se ascunde până luna iunie a anului viitor.

Cum acum e moda descoperirii traumelor din copilărie, cred că ”septembrie fobia” vine de la zecile de zile de 15 septembrie în care nu mai știam ce să inventez ca să amân, măcar câteva ore, reîntâlnirea cu școala și inevitabila despărțire de clipele de dulce reverie în soare.

Așa că, fără multe cuvinte, urez baftă copiilor care încep cursurile, profesorilor și părinților, bunicilor, pentru care zilele se vor împărți, de acum până în iunie, între ”a plecat la școală”, ”a terminat orele” și ”azi are balet”!

De ce? Pentru simplul fapt că educarea/îndobitocirea ideologică a copiilor în Epoca de Aur de până în 1989 însemna mii de mențiuni în mai toate manualele, de la tâmpenii materialist-dialectice, economie politică, falsuri în manualele de istorie până la - mai ales – scoaterea paginii de gardă pe care invariabil trona portretul lui Nicolae Ceaușescu.

Normal, imediat după Decembrie 1989, aceste lucruri dispăreau. Cum? Aflați din materialul următor:

(material apărut în 18 septembrie 1990 în România Liberă semnat de Radu Levardă)

Două aspecte de la bun început : 1. Guvernul României a alocat 300 milioane lei (de 8 ori mai mult decit vechiul regim) pentru cele 375 titluri de manuale școlare ce urmează să apară anul acesta in 25 milioane exemplare. 2. Manualele vor fi distribuite gratuit tuturor elevilor însoriți în clasele I—XII.

Numai că, interesîndu-ne despre stadiul apariției manualelor destinate noului an de invățămînt, am constatat că situația nu e de natură să satisfacă actualele cerințe.

Dar să intrăm mai profund în detalii, dînd cuvîntul celor care răspund de bunul mers al editării, tipăririi și difuzării manualelor școlare. Am pornit, cum era și firesc, de la cei care pregătesc manuscrisele pentru tipar. „Imediat după Revoluția din decembrie 1989 am retras din tipografii aproape 200 de titluri de manuale școlare pentru a fi depolitizate“ ne-a informat domnul Constantin Floricel, directorul Editurii Didactice și Pedagogice.

Este vorba printre altele, de manualele de filosofie, economie, istorie, psihologie, la care s-au adăugat altele noi, cum ar fi manualele de limbi moderne pentru clasa a II-a.

După un timp nu prea îndelungat le-am predat din nou întreprinderilor poligrafice. Până în prezent (discuția a avut loc în săptămâna premergătoare deschiderii noului an școlar) au văzut lumina tiparului 220 titluri (122 pentru clasele I—VIII și 98 pentru liceu) din totalul de 375, însumînd 18 milioane exemplare.

Situația este mai grea la învățămîntul liceal pentru care au apărut extrem de puține titluri. Dintre manualele noi, m-aș referi, dacă Îmi permiteți, la „Istoria românilor“ pentru clasa a VIII-a secundară, apărută în anul 1942, care va fi obiect de studiu pentru clasele a IV-a, a VIII-a și pentru liceu, manual pe care l-am tipărit fără nici o modificare, prin fotocopiere.

Mai avem în tipografii 153 titluri în diverse stadii 1.9S la cules și în corecturi. 33 cu „Bun de tipar“, 24 la tipărit și finisaj). Considerăm că ne-am făcut în general datoria, exceptînd cîteva cazuri cînd am fost nevoiți să intervenim în smalțurile primite de la tipografii, întîrziind uneori și returnarea acestora.

Au fost cazuri izolate, în care era imperios necesar să procedăm în acest mod. „noi în anii trecuți, cind lucram nu o dată și sîmbăta și duminica, tipăream ultimele titluri de manuale școlare după deschiderea anului de învățămînt“ intervine domnul Silviu Năstăsescu, șeful serviciului de afacere din Centrala industriei poligrafice.

De regulă începem din luna octombrie să tipărim manualele pentru viitorul an școlar. Toamna trecută, conform hotărîrii vechiului regim de a generaliza învățămîntul liceal, a crescut mult producția de carte școlară pe care am repartizat-o la 14 întreprinderi poligrafice din țară.

Marea majoritate a lucrărilor (85 la sută) a fost dată un lucru la actualul Combinat al Presei Libere. Până la sfârșitul lunii decembrie 1989 au apărut primele trei titluri pentru anul școlarviitor.

Prin retragerea din tipografii în cursul lunilor ianuarie și februarie 1990 a celor aproape 200 de titluri s-a creat un gol care trebuia acoperit imediat. Au beneficiat de acest avantaj o serie de publicații și edituri particulare ale căror lucrări cu greu le-am putut transfera in alte părți, pe măsură ce Editura Didactică și Pedagogică ne aducea noile manuscrise.

Au intervenit și cele peste 1500 de pensionări ale tipografilor ce s-au încadrat in noua lege, la care aș mai adăuga și greutățile avute in culegerea numărului foarte mare de manuscrise în limbile minoritarilor nationale.

Avem comenzi de 25 milioane exemplare de carte școlară (cu 8 milioane mai mult decit anul trecut) pe care le vom onora pină la sfirșitul lunii viitoare. Am dat pină acum prioritate manualelor destinate claselor I—VIII, urmînd ca în continuare să asigurăm un flux continuu de lucru in principalele sectoare destinate cărții școlare, încadrindu-ne astfel în graficul lunar de apariții stabilit împreună cu conducerea Editurii Didactice și Pedagogice (plan care prevede însă și apariții în luna noiembrie, lucru infirmat de ministrul învățămîntului și științei la conferința de presă consacrată deschiderii noului an școlar).

Doamna Marina Terzi, locțiitoarea șefului biroului carte școlară și articole culturale din cadrul Companiei de difuzare a cărții, ne-a oferit cu amabilitate alte detalii : „Toate manualele școlare apărute în cursul acestui an au fost preluate imediat de la tipografii și expediate centrelor de librării (din Capitală și din țară) care le-au trimis apoi școlilor. Unele centre de librării — Vîlcea, Călărași, Brăila, Pitești, Focșani — au trimis mașini la depozitul nostru de carte școlară din apropierea Combinatului Presei Libere luîndu-și cantitățile ce le erau repartizate.

Considerăm că a fost o decizie pripită a forurilor in drept care ar trebui revizuită de Ministerul învățămîntului și Științei. E necesar, de asemenea, ca în viitor întreprinderile poligrafice să elimine mult prea desele restanțe (sau „cozi", cum le numesc unii) de tiraj la manualele școlare care, numai pină acum, însumează, 3 milioane exemplare, în valoare de 40 milioane lei“.

De ce oare nu se tipărește tot tirajul comandat, evitîndu-se astfel și aglomerarea spațiilor din tipografii cu materia culeasă ? Să fie de vină doar mașinile, destul de vechi intr-adevăr, dar care sint folosite in continuare?

Sau poate sistemul restanțelor de tiraj care se practică de ani și ani în Întreprinderile poligrafice, nu numai la cartea școlară, ci și la cea venită de la diverse edituri, ajungîndu-se de regulă la surplusuri deloc neglijabile de exemplare care nu ajung niciodată la beneficiari ? Să sperăm că lucrurile se vor indrepta și că elevii vor intra în posesia tuturor manualelor pină la finele lunii viitoare, cum a promis reprezentantul centralei industriei poligrafice.