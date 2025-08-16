Woodstock: nebunie, mister, explozie de libertate? Acum 56 de ani, lumea cunoștea o manifestare muzicală intrată direct în legendă.

Nimeni nu poate înțelege în zilele noastre, cum pe terenul unei ferme de lângă New York, timp de patru zile, 500 000 tineri au cântat, au dansat pe ritmuri muzicale, azi legendare.

I s-a spus Woodstock ca termen de legendă, dar oficial, s-a numit „Three Days of Peace and Music” - „Trei zile de pace și muzică”. Michael Lang, John P. Roberts, Joel Rosenman și Artie Kornfeld erau trei tineri care aveau sub 26 ani. Primii doi erau fiii unor negustori bogați din SUA. „New York Times” și ”The Wall Street Journal” au găzduit în paginile lor, anunțuri dedicate festivalului.

Locul ales a fost o fermă de 2,4 km pătrați din Bethel. Ferma aparținea lui Max Yasgur. Era situată lângă mica așezare White Lake în statul New York. Erau 69 km până la orașul cel mai important, Woodstock, de unde și numele festivalului. Joel Rosenman și Artie Kornfeld au văzut anunțul primilor doi și voiau să pună bazele unui studiou de muzică. Însă, pe fondul protestelor „flower-power” contra Războiului din Vietnam, ideea festivalului a venit de la sine.

Nimeni nu se aștepta să vină 500 000 de oameni la Woodstock Festival. Cum nu se putea cumpăra apă, alcool sau mâncare în cadrul normal pentru o jumătate de milion de tineri, s-a făcut apel la US Army. Mai mulți comercianți evrei americani au furnizat apă și sandwich-uri. Au fost transportate cu camioanele US Army,

Asta, deși la Woodstock, artiștii care au cântat au condamnat US Army și Guvernul SUA, cerând ieșirea imediată din Războiul din Vietnam. Au cântat Janis Joplin, Joe McDonald, Joe Cocker, Johnny Winter și Jimmy Hendrix, ca să cităm cele mai sonore nume participante atunci.

La Woodstock, au fost invitați The Beatles, Led Zeppelin, Jethro Tull, The Doors, Thomy Thames, The Shondells și Bob Dylan. Toți au refuzat invitația. Incidentele au fost minime. Au fost doar trei morți, unul călcat de un utilak agricol și doi morți din cauza unei supradoze. Organizatorii au asigurat ei o brigadă de pază din voluntari, mai ales New York Bikers, au fost cei mai cunoscuți.

Fermierul-gazdă a refuzat să mai găzduiască ediția a II-a în 1970. A vândut ferma în 1971. A decedat apoi în 1973. Municipalitatea din Bethel și Statul New York au votat legi statale și decizii municipale de interdicție a manifestărilor. În consecință, Woodstock a rămas unic.

Prin 1989, deși Poliția din Statul New York a blocat accesul la zonă, 20 000 oameni au marcat două decenii de la legendarul Woodstock. Asta, pentru că anul 1989 a fost un an al libertății pentru Europa de Est.

În 1997, Alan Gerry a cumpărat terenul unde s-a ținut Woodstock și o suprafață adițională (în total, era vorba de 5,7 km pătrați). Aici s-a fondat Bethel Woods Center for the Arts.