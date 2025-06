Social Whatsapp, Instagram și Facebook au picat! Se repetă scenariul din 2024







Rețelele de socializare ale Meta, Instagram, Whatsapp și Facebook întâmpină noi probleme. În România, dar și în alte zone din lume sunt sesizate probleme la funcționarea acestora.

Sunt semnalate probleme cu trimiterea și primirea de mesaje pe Messenger și Whatsapp. Unii utilizatori ai aplicațiilor au spus că nu reușesc să trimită mesaje. Destinatarii nu pot să răspundă

Alți utilizatori au raportat că nu pot vedea story-urile fără să caute persoanele respective pe Facebook și Instagram.

În data de 11 decembrie 2024, utilizatori din diverse regiuni ale lumii au început să raporteze disfuncționalități majore în funcționarea Meta – inclusiv la Instagram, WhatsApp, Facebook și Messenger.

Pe site-ul Downdetector a apărut un vârf al raportărilor la ora 13:00 ET (14:00 CET), moment în care aproximativ:

110.000 de utilizatori au semnalat probleme pe Facebook;

71.000 de utilizatori pe Instagram;

12.000 de utilizatori pe WhatsApp.

Ce anunța Meta în 2024 și cum a gestionat situația

Meta a recunoscut oficial defecțiunea, declarând pe platforma X (fost Twitter):

„We’re aware that a technical issue is impacting some users’ ability to access our apps. We’re working to get things back to normal as quickly as possible and apologize for any inconvenience.”

În total, serviciile au fost căzute mai bine de o oră, însă Meta a precizat spre finalul evenimentului:

„We’re 99% of the way there – just doing some last checks. We apologize to those who’ve been affected by the outage.”

Utilizatorii raporta dificilă încărcarea feed-urilor și mesajelor, în special pe versiunea mobilă a aplicațiilor, nu atât pe desktop.

Reclamații legate de imposibilitatea logării și de refresh‑uri absente au fost frecvente – un utilizator a semnalat că „Facebook’s feed and story functions are not working. And WhatsApp is entirely down, no messaging whatsoever.”

Ce s-a întâmplat la ultimele incidente care au afectat Whatsapp, Instagram și Facebook

În 2024, Meta a avut mai multe căderi:

În martie 2024 , o altă defecțiune importantă a afectat peste 600.000 de utilizatori pentru circa două ore.

Anterior, în decembrie 2024, serviciile ChatGPT și Meta au suferit întreruperi simultane, afectând milioane de utilizatori.

Unii specialiști au identificat un posibil „punct unic de eșec” în infrastructură, care ar fi afectat simultan toate serviciile grupului. De asemenea, potrivit unor surse (de exemplu ET), o încărcare neașteptată pe servere în urma interacțiunilor cu ChatGPT și integrarea Apple ar fi putut amplifica impactul întreruperii.

Downdetector a înregistrat peste 100.000 de rapoarte simultane, ceea ce este o cifră semnificativă pentru o zi obișnuită. Experiența utilizatorilor – care se bazează exclusiv pe canalele Meta – a fost puternic perturbată. Această volatilitate ridică întrebarea: pot utilizatorii și companiile să se bazeze pe aceste platforme pentru comunicare și promovare?

Cum a remediat Meta situația în 2024

Incidentul s-a rezolvat în câteva ore. Informările oficiale au avut loc rapid, iar serviciile au fost repornite etapizat. Căderile anterioare au avut efecte negative și asupra imaginii, iar reacția proactivă a Meta a vizat evitarea unei crize de relații cu utilizatorii.

Meta Security a declarat: