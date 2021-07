O astfel de variantă nu ar fi posibilă, însă, mai devreme de trei ani de la eliberare, timp în care va fi activă interdicția care i-a fost impusă de justiție.

Poate fi fondatorul unei noi formațiuni politice

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a declarat, joi, la Digi24, că Liviu Dragnea „nu prea are unde” să reintre într-un partid politic, dar că poate fi fondator al unei noi formațiuni. El consideră că publicul lui Dragnea nu a dispărut.

„Ce e de spus e ce se va întâmpla după această punere în libertate a domnului Dragnea. Faptul că are interdicțiile acestea de a ocupa niște funcții publice, politice în următorii ani nu-i diminuează domnului Dragnea setea de putere câtuși de puțin. Chiar dacă ar putea să ocupe astfel de funcții, chiar dacă ar putea să reintre în arena politică, domnul Dragnea nu prea are unde, pentru că PSD în clipa de față stă binișor, chiar bine în sondaje, are o poziție bună în opoziție față de putere, din care poate câștiga în continuare procente. Deci nu-l așteaptă PSD-iștii în clipa de față pe Dragnea ca pe un salvator ca să scoată partidul dintr-o vrie în care nu se află.

Unde s-ar mai putea duce Dragnea cu discursul lui anti-european, anti-occidental, naționalist, suveranist? Să se ducă la AUR. Însă, AUR nu au ce să facă cu el. Nu și-ar asuma un asemenea risc. Abia au scăpat de Șoșoacă, deci de un personaj care încearcă să-și impună puterea totalitar în partid.

La partidele existente Dragnea nu are unde să se ducă, iar ca să-și facă singur un partid e greu, nu imposibil. Poate încerca așa ceva. Nu știu dacă i se permite. N-are voie să fie lider politic, dar să fie membru fondator al unui nou partid cred că nu i se interzice.

Mai sunt și celelalte dosare pe care le are domnul Dragnea, care stagnează în mod inexplicabil, de pildă «Tel Drum», de ani de zile. Poate acum se va mai accelera, deci perspectivele ca domnul Dragnea să mai însemne ceva în peisajul politic românesc sunt foarte reduse”, a mai spus Cristian Tudor Popescu.

O revenire în PSD pare improbabilă

„Cu toate că mai sunt în partid oameni din gașca lui Dragnea, e greu să fie reactivați în clipa de față. Actuala conducere s-a instalat, gașca lui Ciolacu are rezultate destul de bune în plan politic până acum.

Să nu uităm un lucru. Domnul Dragnea a vrut desființarea PSD. A dat în judecată partidul, din pușcărie, pentru că a ținut alegeri interne. După astfel de gesturi e greu, dacă nu imposibil, să mai aibă vreo tangență cu PSD domnul Dragnea”, a conchis CTP.