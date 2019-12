Într-un interviu acordat postului Europa Liberă, Silviu Predoiu spune că după pensionarea sa, în august 2018, s-a apucat de consultanță. El recunoaște că printre clienții săi se numără și Victor Ponta, președintele Pro Romania.

”Europa Liberă: Dumneavoastră îl consiliați pe Victor Ponta, cum ați ajuns să lucrați pentru fostul prim-ministru?

Silviu Predoiu: „După ce am trecut în rezervă, m-am hotărât să intru în comerț, în comerțul cu timp. Deci eu nu consiliez, eu vând timp. Vând timp în sensul că am muncit 34 de ani și cred că am învățat o grămadă de lucruri într-o viață profesională și pot să ajut pe unii, cu ce am învățat, să facă economie de timp: să petreacă mai mult timp cu familia, să să petreacă mai mult timp cu dezvoltarea personală, să dedice timp altora, făcând economie”.

Europa Liberă: S-o ia pe scurtătură.

Silviu Predoiu: „S-o ia pe scurtătură, dacă au încredere în ceea ce le spun, și eu încerc să fiu un consilier de bună credință. Cu domnul prim-ministru Ponta am o relație cât se poate de civilizată și echilibrată. Nimic nu este obligatoriu nici pentru mine, nici pentru dumnealui în această relație de consultanță. Eu îi prezint dumnealui, atunci când mă solicită, ideile mele, propunerile mele, iar dumnealui procedează în consecință, nu se simte în niciun fel legat de ceea ce îi spun eu, e pur și simplu un schimb de idei. Dumnealui e cel consiliat, dumnealui e persoana importantă în relația noastră. Cam așa văd eu rolul consilierului, iar consilierul nu ghicește. Un consilier corect este cel care spune ce știe, iar unde nu știe spune: pardon, nu cunosc tema”.

Europa Liberă: Pentru că Traian Băsescu îl acuza pe Victor Ponta că ar fi fost ofițer acoperit al SIE pe vremea când era procuror și pentru că Serviciul nu a zis nici da, nici nu atunci când dumneavoastră erați în conducerea Serviciului, iar Traian Băsescu era președinte, acum, această relație intre dumneavoastră și Ponta pare cumva că vine și ea dintr-o istorie.

Silviu Predoiu: „Da, pare. Nu pot să neg percepția. Sunt convins că sunt persoane care pot să facă această conexiune. S-ar putea să sune foarte ciudat. E ca o picanterie și, de obicei, nu intru în zona aceasta. Nu am fost printre favoriții domnului prim-ministru Ponta – mă refer la perioada cât a fost în funcția oficială – și nu am avut o relație. Relația noastră, în mod paradoxal, s-a dezvoltat ulterior. Restul, au fost câteva contacte strict oficiale. L-am apreciat pe domnul Ponta și am acceptat oferta dumnealui pe linie de consiliere, pentru că l-am considerat întotdeauna o persoană inteligentă, l-am văzut ca pe o persoană foarte energică și am apreciat acest lucru în dumnealui, dar asta văzusem și înainte. Ce am văzut după, am văzut o persoană capabilă să-și recunoască greșelile – nu-i fac propagandă, doar vă spun ce m-a determinat – o persoană capabilă să-și recunoască greșelile.””

