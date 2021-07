Ziua de joi a fost una emoționantă pentru Liviu Dragnea. Pe lângă asaltul jurnaliștilor la declarațiile explozive făcute la poarta închisorii, fostul lider PSD s-a luptat și cu „dragostea pătimașă” a Irinei Tănase.

Liviu Dragnea a executat doi ani și două luni de penitență, dintr-o condamnare de trei ani şi şase luni de închisoare, în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman.

Dosarul Tel Drum

Din păcate pentru Dragnea, problemele sale nu se opresc aici. El are, potrivit DNA, calitatea de inculpat în dosarul Tel Drum, deschis încă din 2016.

Liviu Dragnea este acuzat că a fraudat fonduri europene și guvernamentale, alături de alte 8-10 persoane. El este acuzat că ar fi ajutat firma Tel Drum să primească în mod ilegal bani din fonduri europene.

El a declarat în momentul în care a fost citat, în vara trecută, că: „Sunt citat la DNA în dosarul cu Tel Drum care brusc, după 3 ani, este pus din nou pe tapet, cu puţin timp înainte de campania electorală. Să se discute despre acest dosar în care, şi dacă mă întrebi de ce sunt acuzat, sincer nu ştiu. Era vorba despre două drumuri făcute cu fonduri europene. Drumurile există. Eu sunt acuzat că în timpul mandatului meu s-au făcut două drumuri importante pentru acel județ”.

Pe 26 iunie 2020, DNA a anunțat punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva fostului lider al PSD Liviu Dragnea, în dosarul Tel Drum, pentru constituire a unui grup infracțional organizat, două infracțiuni de abuz în serviciu cu obținere de foloase pentru sine sau pentru altul, instigare la infracțiunea de folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false.

Urmărirea penală în dosarul Tel Drum a fost suspendată însă în perioada stării de urgență.

Dosarul vizitei în SUA la instalarea lui Donald Trump

Direcția Națională Anticorupție a anunțat pe 14 ianuarie 2021 începerea urmăririi penale a fostului lider PSD Liviu Dragnea, pentru trafic de influență și folosirea influenței în scopul obținerii de foloase necuvenite, în dosarul vizitei pe care a făcut-o în Statele Unite în 2017, la ceremoniile de instalare a lui Donald Trump la casa Albă.

În momentul eliberării sale, Liviu Dragnea a declarat că se consideră un deținut politic. „Mă consider deţinut politic, pentru că am intrat nevinovat. Mi s-a cerut în instanţă să-mi recunosc vinovaţia, pentru a valida acest dosar politic, dar am refuzat. Cred că judecătorii din Giurgiu au avut curaj şi au rezistat la presiuni, pentru că la TMB este destul de clar ce s-a întâmplat.